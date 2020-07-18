У 21 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми станемо свідками довгоочікуваного фіналу кулінарного проєкту, у якому будуть боротися п'ятеро найсильніших шеф-кухарів сезону. Та тільки один з них переможе у 2 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали"!

У фіналі 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми дізнаємося хто з шеф-кухарів зуміє здивувати суддів, та попаде до суперфіналу, а хто поїде додому за крок до мрії та перемоги.

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"Колеги, нарешті ми можемо привітати вас з фіналом", – саме з цих слів судді розпочали довгоочікуваний фінал 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

А підтримати фіналістів приїхали найкращі шеф-кухарі та учасники 20-ки 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", окрім Владислава Міцкевича, який досі ображається на колег по кулінарному шоу.

Фінал 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали"

На Євгена Грибеника, Давида Даніеляна, Влада Єрмакова, Едуарда Канаряна та Олександра Цвігуна на кухні 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чекали коробки-загадки, під якими ховалося головне завдання першого конкурсу та їхній квиток до суперфіналу.

Отже, під коробками-загадками у кожного із фіналістів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" були продукти з яких вони готували свої переможні страви на кастингу до кулінарного проєкту. Нагадаємо вам, які страви готували фіналісти на кастингу 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали": Євген Грибеник готував язички ягняти із желе з тархуну та пюре, Влад Єрмаков готував качку з бананом, Едуард Канарян прийшов зі стравою з баклажанів та йогуртом в азійському стилі, Давид Даніелян готував каре ягняти з двома видами пюре, а Олександр Цвігун – трюфелі із піною з цвітної капусти.

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Головним завданням цього конкурсу є приготування кардинально іншої страви з тих самих продуктів, які подарували фіналістам квиток на 2 сезон "Мастер Шеф. Професіонали". На приготування у професіоналів всього одна година. Судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дозволили кухарям додатково обрати один інгредієнт на свій розсуд з комори та використати його у своїй страві. Женя Грибеник обрав желатин, Влад Єрмаков – ксантан, Едуард Канарян – кіноа, Давид Даніелян – кінзу, а Сашко Цвігун – креветки.

У своїй новій страві фіналістам не обов'язково потрібно використовувати всі інгредієнти з коробки-загадки, але готувати їх потрібно за іншими кулінарними техніками.

На цьому етапі 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" судді оберуть тільки трьох суперфіналістів, двоє кухарів, що не впораються із завданням, одразу покинуть кухню "Мастер Шеф".

Фіналісти 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" намагались залучити у своїх стравах нові кулінарні техніки та поєднання інгредієнтів, та чи вдасться їм здивувати суддів кулінарного проєкту – дізнаємося вже за мить!

Якщо страви Євгена Грибеника та Едуарда Канаряна відверто вразили суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" своєю досконалістю, то щодо страв Влада Єрмакова, Давида Даніеляна та Саші Цвігуна – були запитання.

Після довгих перемовин судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" покликали всіх фіналістів кулінарного проєкту та подякували кожному кухарю за працю та кулінарне мистецтво. Однак, не всім фіналістам вдалося показати новий рівень кулінарної майстерності та сьогодні проєкт залишають Владислав Єрмаков та Давид Даніелян.

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Хлопці мужньо подякували суддям 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та учасникам проєкту та з гордо піднятими головами покинули шоу.

Суперфінал 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали"

У суперфіналі 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник, Едуард Канарян та Олександр Цвігун – вітаємо хлопців та попереду на нас чекай головна битва за перемогу у кулінарному проєкті та 1 000 000 гривень. Кожен із суперфіналістів повинен приготувати вишукану закуску, основну страву та десерт.

Підтримати суперфіналістів приїхали найближчі друзі та родичі кухарів, а також 20-ка найкращих кухарів України 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

2,5 години на приготування, відчинені комори та девайсні – час пішов!

Едуард Канарян обрав концепцію безвідходного виробництва та готуватиме лише з овочів. Кухар використовуватиме баклажани з трюфелем й подасть їх на закуску, цвітну капусту з різноманітним поєднанням трав на основну страву та десерт з пастернаку й топінамбура.

Євген Грибеник поставив ставку на вишукану та складну кухню. Шеф-кухар черпав своє натхнення зі страв одного відомого американського кухаря. Євген буде готувати кінцевий варіант страв перед суддями 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". На закуску шеф подасть суддям кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" фуа гру, на основну страву тріску місо з соусами та на десерт шоколадну сферу з начинкою із крем-сиру та манго.

Олександр Цвігун намагатиметься здивувати трійку суддів кулінарного шоу "Мастер Шеф" інтертейментом. Хлопець у всіх трьох стравах поєднає устрицю та гливи. У кухаря велике бажання саме такою концепцією виділитися серед решти суперфіналістів!

Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський куштували кожну страву суперфіналістів та уважно слухали про концепції їх страв. Першим до суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" зі своєю закускою пішов Сашко Цвігун. Хлопець майстерно презентував свою закуску з гливою, яку подав у мушлі з устриці. Цим Сашко намагався обманути суддів, адже страва незвична навіть за подачею – кухар годував їх з рук.

Євген Грибеник намагався вразити трійку суддів "Мастер Шеф" незвичною подачею страв, зокрема це були яєчні шкарлупи та металеві шипи справжнього йога – йога-гриль з вугіллям.

Едурд Канарян стверджував, що квіти, які він застосував у всіх своїх стравах – це подарунок природи. Однак, для Володимира Ярославського у стравах Едіка було недостатньо солі, вони були прісні. Проте імітація вегетаріанських ребер з цвітної капусти суддів вразили не на жарт.

Ох і нелегким буде вибір суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали"!

Оголошення переможця 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали"

Після довгих роздумів, Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська готові оголосити переможця 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", ним став – Євген Грибеник!

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Ми щиро вітаємо переможця 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та суперфіналістів із чудовими та креативними стравами, дякуємо за неперевершені ефіри та конкурси. А ми з вами зустрінемося у 10 сезоні "Мастер Шеф" вже цієї осені – не пропустіть!

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