Неймовірний суперфінал 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" підійшов до завершення та перемогу здобув шеф-кухар Євген Грибеник, який протягом всього кулінарного шоу показував бездоганну майстерність та талант.

У запеклій боротьбі 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" перемогу отримав шеф-кухар Євген Грибеник!

Ми підготували для вас декілька цікавих фактів про переможця 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

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Євген Грибеник – 35 років, м. Київ.

Шеф-кухар в ресторані "Фабіус". Викладає в Кулінарній Академії Асоціації шеф-кухарів України.

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Євген – чесний, мудрий та професійний шеф-кухар. Женя ніколи не ухилявся від відповідальності та частенько очолював команди на кулінарних конкурсах. Дивував суддів фантастичними презентаціями та натхненою працею, яка виливалася у вишукані ресторанні страви.

Євген з 15 років на кухні, а шеф-кухарем став вже у 24 роки. Після школи Ferrandi й Баскського кулінарного центру прийшов до нових технік і роботи з сезонними продуктами. Саме Євген годував гостей на весіллі Насті Каменських і Потапа, а ще кухар готував для трьох Президентів України. На 2 сезон "Мастер Шеф. Професіонали" Євген прийшов, щоб випробувати свої сили та здобути перемогу.