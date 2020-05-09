Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 11 випуск: друг чи стукач – розбірки на кухні кулінарного шоу

У 11 випуску 2 сезону "Мастер Шеф". Професіонали" учасники обиратимуть власну стратегію у випробуванні. Хто писатиме кляузи на колег, а хто здобуватиме переможні монети від Ектора Хіменеса-Браво кількістю приготованих страв – дізнаємося вже сьогодні!

У минулому 10 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" учасники намагалися вразити мам напівфабрикатами, які вони приготували для їхніх дітей. Дві команди програли у випробуванні та на голосуванні обрали двох винуватців: Настю Кобиляцьку та Віктора Самардака.

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У 11 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" розпочалось нове випробування у якому учасники повинні заробити якомога більше грошей. Один браво за відмінно приготовану страву, плюс два браво за влучно написану скаргу на страву колеги та мінус два браво від Ектора Хіменеса-Браво за хибну скаргу.

Учасники 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", що зароблять менше грошей одягнуть чорні фартухи. Першим свою страву – Алі оліо приготував Єфим Кравченко. Хлопець втішився, що думав знає, як правильно готувати страву та подав судді "Мастер Шеф. Професіонали" звичайний соус Айолі з часником. Микита Алімов написав скаргу на страву Єфима та вказав, що насправді кухарю потрібно було приготувати пасту з трьома спеціями: часником, петрушкою та гострим перцем чилі, і не прогадав. Настя Кобиляцька та Владислав Міцкевич написали, що у страві Єфима недостатньо часнику – скарга не виправдала очікування кухарів. Ектор Хіменес-Браво відмінусував у Насті та Міцика два браво, а от Микиті доплюсував дві монети.

В той час як Єфим переробляв свою страву, Юля Жигуліна намагалась приготувати класичний омлет. Дівчину теж спіткала невдача, колеги написали купу скарг, та у виграші знову був Микита. Адже омлет не готують під кришкою, як це робила Юля.

За іронією долі, найпростіша на перший погляд страва Юлі принесла їй вже другу поразку та близько 40 зіпсованих яєць. Невже у 2 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали" є такі, хто не вміє готувати омлет за всіма правилами кулінарії? Дізнаємося вже зовсім скоро!

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Кулінари один за одним готували страви з-під коробок-загадок та подавили їх суддям. Учасники "Мастер Шеф. Професіонали" поділились на два табори, одні писали скарги та готували, інші принципово не підставляли колег та готували виключно свої страви. Котра ж зі стратегій професіоналів переможе, Ектор Хіменес-Браво оголосить наприкінці випробування.

З попереднього кулінарного конкурсу у чорних фартухах вже були – Настя та Сергій. У другому випробування вони мали можливість зняти їх, якщо отримають найбільше монет від Ектора Хіменеса- Браво. Але кулінари активно писали скарги на колег та не надто активно готували свої страви.

У підсумку другого конкурсу 11 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" найменше балів отримали: Настя Кобиляцька та Віктор Самардак, у них -4 монети.

Єфим Кравченко та Влад Єрмаков отримали -3 монети. Едуард Канарян, Юля Жигуліна та Саша Цвігун здобули по 1 монеті. Всі вони одягають чорні фартухи за правилами конкурсу "Мастер Шеф. Професіонали".

Із завданням кулінарного випробування на відмінно справились такі кухарі, як: Микита Алімов – 5 монет, Влад Міцкевич, Євген Грибеник та Давид Даніелян – по 3 монети, а у Макса Висоцького – дві монети.

Битва семи чорних фартухів

Зайшовши на кухню "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону учасників зустріла трійка суддів кулінарного проєкту та таємничі коробки-загадки. З вбрання Володимира Ярославського кухарі збагнули, що конкурс буде важким, адже судді готують разом із професіоналами тільки у важких випробуваннях.

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Під коробками-загадками на кулінарів чекав один продукт, у кожного із власників чорних він був інший. У Влада Єрмакова – броколі, у Єфима Кравченко – яблука, у Віктора Самардака – шоколад, Юля Жигуліна отримала авокадо, Настя Кобиляцька – топінамбур, Едуард Канарян – яйця, а Олександр Цвігун готуватиме страву за життя із курячої печінки.

Сім учасників битви чорних фартухів повинні приготувати страву високої кухні із продукту, який вони отримали під коробками. Але ж це "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезон, завдання не може бути надто легким, тому судді його ускладнили.

Ектор Хіменес-Браво порадив кулінарам звернутись до Масімо Ботури та його феноменальної страви – 5 станів пармеджано раджано, тобто поєднати різні стани одного продукту в одній страві.

Професіоналам потрібно використати у страві обраний продукт на 80% в складі страви та на мінімум 5 агрегатних станів продукту. Інші продукти можуть бути тільки допоміжними у страві.

Володимир Ярославський готуватиме страву з батату. Взявши участі у конкурсі, суддя "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону вирішив показати учасникам, що все можливо та заодно перевірити себе у доволі складному випробуванні.

Ектор Хіменес-Браво покликав до себе 5 учасників; Едуарда, Єфима, Сашу, Влада та Віктора, які справились із завданням та довели, що їхні чорні фартухи – це прикра випадковість. Залишилась Юля та Настя, хто з дівчат залишиться, а хто покине кулінарний проєкт?

За підсумками битви чорних фартухів, із завданням від суддів не справилась юна Анастасія Кобиляцька – вона покидає 2 сезон "Мастер Шеф. Професіонали".

Та на цьому вердикті сюрпризи для 11-ки учасників "Мастер Шеф. Професіонали" не закінчилися. Судді обрали двох капітанів для наступного конкурсного дня. Едуард Канарян очолив команду червоних, а Євген Грибеник – синю команду.

До команди Едіка увійшли: Микита Алімов, Влад Єрмаков, Олександр Цвігун, Максим Висоцький та Давид Даніелян.

До команди Євгена увійшли: Віктор Самардак, Влад Міцкевич та Юля Жигуліна.

На світанку обидві команди професіоналів вирушили у будівельний магазин, щоб закупитися матеріалами та збудувати власний ресторан своїми руками.

Битва ресторанів

У будівельному магазині учасників "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезон зустрів Володимир Ярославський. У судді кулінарного проєкту в руках було два конверти із 7 тисячами гривень у кожному.

Авторський інтер'єр, концепція і меню – три головні умови випробування. Коли ресторани будуть готові, судді разом зі своїми близькими друзями прийдуть до кухарів в гості.

Професіонали прийматимуть 9 гостей у своїх ресторанах та подаватимуть страви у форматі сет-меню.

Одна година на складання меню, закупку матеріалів та креслень майбутніх ресторанів. Далі кухарям потрібно втілити всі свої задуми та ідеї у ресторані, який збудують власноруч.

Едуард вирішив, що концепцією його ресторану буде вечеря в лісі, Євген запропонував концепцію рибалки.

Вже наступної суботи ми дізнаємося чий концепт виявиться найкращим: ліс чи море. Та чим закінчиться битва мікро-ресторанів? Не пропустіть, вже у 12 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали"!

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