Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 12 випуск: війна ресторанів та унікальне голосування кухарів

У 12 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кухарі будуватимуть свої власні ресторани та подаватимуть у них свої власні шедевральні страви. Чия концепція зазнає поразки та чи покине хтось із професіоналів кулінарний проєкт за крок до омріяної десятки - дізнаємося вже сьогодні. Не пропустіть!

У 12 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на учасників чекає випробування рестораном. У минулому випуску команди отримали завдання від трійки суддів кулінарного проєкту, розробити та втілити в життя концепцію відкриття власного ресторану.

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Червоній та синій команді потрібно побудувати ресторан з будівельних матеріалів, які вони самі обрали та придбали у магазині. Далі кухарям потрібно придумати меню та приготувати його для гостей, які відвідають їхні ресторани.

Ліс проти моря – чий концепт виявиться найкращим ми дізнаємося вже сьогодні у 12 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Як здивувати гостей, що бачили все? Синя та червона команда обрали свої стратегії та впевнено йдуть до перемоги.

У червоній команді Давид Даніелян займався написанням вивіски ресторану, Олександр Цвігун оздоблював стіни та малював на них лісні мотиви, а Микита Алімов складав полиці для декоративних горщиків.

Синя команда активно вимальовувала морські мотиви у своєму ресторані, Єфим Кравченко займався декором, Юля Жигуліна та Віктор Самардак ґрунтували стіни, Влад Міцкевич кріпив стелю.

Якщо на будівництво ресторанів у команд було 4 години, то на приготування вишуканого сет-меню для 9 гостей "Мастер Шеф. Професіонали" було тільки 2,5 години.

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Команда синіх у своєму сет-меню підготували для гостей ресторану "Fish Me" вишукані рибні страви: поцілунок устриці з манго та маракуєю, креветку в тісті катаїфе, підкопчене кукурудзяне пюре з гребінцем сувіт, фіолетовий октобус з еспуми на ксантані, сорбет з шампанського та десерт від Єфима Кравченко, що на вигляд нагадував морський камінець.

Команда червоних подавала гостям квіткові яблука з буряка в екстракті троянди, овочевий шот без алкоголю, золоту бджолу в кандурині, лосось з полуницею, качку з корицею та ялиною і на десерт морозиво з ялинки та грибна цукерка.

Під час процесу приготування, Віктор Самардак ненароком облив ліву ногу рідким азотом, температура якого -198 градусів. Проте, попри різкий біль та опіки Віктор не припинив участь у випробуванні, професіонал продовжив готувати для гостей ресторану.

Гості кухні "Мастер Шеф. Професіонали" куштували страви в обох ресторанах кулінарів, критикували їхні страви, деякими стравами особливо захоплювались та коли прийшов час голосувати за найкращу концепцію та меню голоси розділились. За команду синіх та їхній рибний ресторан тільки одна гостя від Володимира Ярославського віддала їм свій голос. Решта голосів гості віддали команді червоних та їхнім стравам з лісу.

За підсумками битви ресторанів перемогу у випробуванні отримала команда червоних з рахунком 8:1.

Унікальна битва чорних фартухів

Синя команда кухарів, які з тріском завалили конкурс від суддів "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону, на голосуванні битви чорних була здивованою новими правилами від суддів проєкту. Суть унікального голосування за лузера перетворилась на вшанування найкращого кулінара.

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Професіонали не обиратимуть гіршого кухаря, а того хто працював найкраще за всіх. Щасливець підніметься на балкон до решти кухарів, а ті хто залишився внизу – всі одягнуть чорні фартухи та будуть боротись за місце у кулінарному шоу.

За рішенням команди по два голоси отримали Юля і Єфим. Ектор Хіменес-Браво попросив капітана команди – Євгена Грибеника обрати щасливчика. Капітан врятував Юлію Жигуліну.

Мікрокухня на кухні "Мастер Шеф. Професіонали"

На чотирьох учасників битви чорних: Євгена Грибеника, Віктора Самардака, Єфима Кравченко та Влада Міцкевича чекало важке випробування мікрокухнею.

Судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" підготували для кухарів чотири мікроресторани з різними тематиками. Ресторани іграшкові, але судді хочуть достойних бенкетів на мікрокухні. Кожен ресторан декорований під певну подію: день народження, весілля, новий рік та віденський бал. Професіоналам самим потрібно обрати ресторан, страви для якого вони будуть готувати.

Влад Міцкевич готував страви для віденського балу, Євген Грибеник готував страви для нового року, Віктор Самардак готував для святкового столу на день народження дитини, а Єфим Кравченко для весілля.

Півтори години пролетіли дуже швидко і настав час для суддівського вердикту. За рішенням суддів, які пильно стежили за всіма етапами приготування страв та оцінили їх на мікрокухні, всі учасники битви чорних справились із завданням на відмінно.

Новим випробуванням для 11-ки учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" став конкурс дієтичного харчування. Саме за дієтичними принципами будуть готувати кулінари – стіл №4, стіл №5 та інші.

Судді запропонували професіоналам розділитись на команди, та на кандидатуру капітана охочих було не багато Єдиним визвався Владислав Міцкевич та очолив команду червоних. До його команди увійшов Євген Грибеник, Едуард Канарян, Єфим Кравченко, Юля Жигуліна та Віктор Самардак. У команди червоних були картки столу №9 цукровий діабет, столу №8 – ожиріння та столу №6 – подагра.

Після довгих роздумів Давид Даніелян наважився стати капітаном синіх та обрав до своєї команди Влада Єрмакова, Микиту Алімова, Олександра Цвігуна та Макса Висоцького. Давид обрав картки зі столом №12 – нервові захворювання, столом №1 – виразка шлунку та столом №3 діарея. Саме по рекомендаціях з цих карток кухарі та будуть готувати свої страви.

Головним завданням випробування стало приготування дієтичних страв для хворих на різні захворювання людей. 2 години на приготування та час пішов від суддів! Та чи справляться із цим завданням кухарі 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми побачимо вже наступної суботи.

У наступному 13 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кулінари готуватимуть найкращі рецепти для тих хто на дієті. Після суворих дієт кулінари відриватимуться на святі ароматів. Але якими б класними не були б випробування, Владу Міцкевичу оголосять бойкот. Повертайтесь за тиждень і побачите все самі!

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