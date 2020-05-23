Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 13 випуск: заколот проти Міцкевича та вкрай важка битва чорних

У 13 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми побачимо чи вдасться учасникам звабити сомельє своїми стравами та чи складуть вони екзамен на аромат та смак. Чому професіонали збунтувалися проти Владислава Міцкевича – дізнаємося вже сьогодні!

Минулого тижня у 12 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" учасники розпочали важливе випробування. Кулінари мають показати, які страви можна вживати при важких захворюваннях.

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Нагадаємо вам кілька основних моментів із минулого 12 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Владислав Міцкевич очолив команду червоних до якої увійшли: Євген Грибеник, Едуард Канарян, Єфим Кравченко, Юля Жигуліна та Віктор Самардак. У команди червоних були картки столу №9 цукровий діабет, столу №8 – ожиріння та столу №6 – подагра.

Давид Даніелян став капітаном синіх та обрав до своєї команди Влада Єрмакова, Микиту Алімова, Олександра Цвігуна та Макса Висоцького. У синіх картки зі столом №12 – нервові захворювання, столом №1 – виразка шлунку та столом №3 діарея. Саме по рекомендаціях з цих карток кухарі та будуть готувати свої страви.

За дві години відведеного часу команди приготували велику кількість різноманітних страв. Та не все було так добре, як здавалось на перший погляд. Команда червоних не задоволена капітаном, Владом Міцкевичем, який попри чіткий список дозволених і заборонених продуктів у дієті столів, готував зі шкідливих продуктів.

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Судді пильно стежили за приготуванням страв учасниками та на вердиктах куштували їх та розпитували про додані інгредієнти.

Скуштувавши всі страви, які приготували учасники 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" у випробуванні, Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський присудили перемогу у цьому конкурсі команді синіх. Адже команда червоних подала суддям сиру страву з кальмарів, суп з бульйоном, який категорично не можна було використовувати при дієті сечокам'яної хвороби.

А Владу Міцкевичу, як капітану червоної команди потрібно обрати двох людей, котрі будуть нести відповідальність за поразку команди. Капітан обрав у чорні фартухи себе та запропонував команді порадитись і обрати другого учасника на битву лузерів. Така пропозиція обурила учасників команди, адже Міцкевич повинен зробити цей вибір сам. Юля Жигуліна вирішила одягнути чорний фартух самостійно, цими діями учасниця виросла в очах професіоналів.

Справжні сомельє на кухні "Мастер Шеф"

Як капітан переможець попереднього конкурсу у 13 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" – Давид Даніелян знову очолює команду у другому випробуванні. Як приємний бонус від суддів Давид отримав можливість обрати капітана команди суперника. Хлопець довго не думав та обрав Влада Міцкевича. Такий вибір Давида засмутив решту учасників, адже вони не хочуть працювати у команді Міцкевича через його самовпевненість та важкий характер.

Давид Даніелян прокоментував свій вибір суддям, та зазначив, що не хотів щоб Міцкевич опинився шостим учасником його команди, тому обрав його капітаном.

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До команди червоних, капітаном яких став Влад Міцкевич увійшли: Едуард Канарян, Микита Алімов, Віктор Самардак та Юлія Жигуліна.

До команди синіх – Давида Даніеляна увійшли: Євген Грибеник, Влад Єрмаков, Єфим Кравченко, Олександр Цвігун та Максим Висоцький.

"Запах – ефективний спосіб привернути увагу клієнта до страви", – мовив Ектор Хіменес-Браво. Учасникам 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" у 13 випуску доведеться оволодіти прийомом кулінарного зваблення. Адже до них у гості завітають справжні сомельє.

Сомельє – це люди, нюхові рецептори яких здатні відчути найтонші нотки інгредієнтів у страві.

По запаху страв, які приготують професіонали, сомельє будуть визначати чи будуть куштувати страву чи ні. Загалом командам потрібно приготувати 5 страв, одна з яких повинна бути вегетаріанською. Гості 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" не будуть бачити страви, адже вони будуть знаходитись у парфумерному циліндрі.

У 13 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" запах – це основне меню професіоналів.

До речі, команда, яка не зуміє звабити сомельє запахом приготованих страв та програє у конкурсі – у повному складі одягне чорні фартухи.

Ще на початку випробування Едуард Канарян та Микита Алімов вирішили забрати капітанство у Влада Міцкевича та самостійно склали меню для випробування.

Команда червоних вирішила готувати для гостей 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" лосось з зеленим соусом, пасту з різноманітними видами грибів, качку, яку команда готувала на битві ресторанів, копчену цвітну капусту та мусовий десерт.

Команда синіх вирішила готувати не 5 страв, а сім. А саме: лосось з кокосовим молоком та полуницею, карі пасту, оладки з цукіні, перепілку з крамблом із бекону, медальйони з креветками, спаржу з ароматними маслами та кавовий десерт з карамелі.

На приготування в учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" було 2,5 години, які пролетіли мов 5 хвилин. Гості вже прибули на кухню "Мастер Шеф" та кожен з них обрав по дві страви, які найбільше вразили їх за ароматом.

За результатами другого конкурсу 13 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" перемогу здобула команда синіх з рахунком 4:3, а це означає, що команда червоних у повному складі одягає чорні фартухи.

Битва чорних фартухів

Зайшовши на кухню "Мастер Шеф. Професіонали" учасники побачили дві таблиці, одна з їхніми іменами, інша зі списком категорій і продуктів. Цього разу результат не залежить від приготованої страви, а саме від кухарів у білих фартухах. Ектор Хіменес-Браво запросив професіоналів спуститися з балкона кухні "Мастер Шеф" та сформувати завдання для чорних фартухів самостійно, аби воно було максимально справедливим. Один білий фартух обирає для одного чорного тільки одну категорію. А завданням учасників у чорному – поєднати всі ці умови в одній страві.

Вже наступної суботи у 14 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми побачимо хто кому брат, сват та ворог. Всі учасники 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" об'єдналися проти Влада Міцкевича та склали йому вкрай важке завдання. Чи вибереться Влад із чорного фартуха та як пройде битва дізнаємося вже за тиждень. Не пропустіть!

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