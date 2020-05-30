У 14 випуску "Мастер Шеф. Професіонали" ми дізнаємося хто покине кулінарний проєкт за крок до омріяної десятки 2 сезону. Не пропустіть!

У 14 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми побачимо продовження 13 випуску, у якому відбудеться найочікуваніша битва чорних фартухів.

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Зайшовши на кухню "Мастер Шеф. Професіонали" учасники побачили дві таблиці, одна з їхніми іменами, інша зі списком категорій і продуктів.

Цього разу результат не залежить від приготованої страви, а саме від кухарів у білих фартухах. Ектор Хіменес-Браво запросив професіоналів спуститися з балкона кухні "Мастер Шеф" та сформувати завдання для чорних фартухів самостійно, аби воно було максимально справедливим.

Один білий фартух обирає для одного чорного тільки одну категорію: страву, процес, країну походження, заборонений продукт та заборонений девайс. Завданням учасників у чорному від битви чорних фартухів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" – поєднати всі ці умови в одній страві.

Першому завдання учасники "Мастер Шеф. Професіонали" обирали для Едуарда Канаряна. Владислав Єрмаков обрав головним інгредієнтом страви устриці, Олександр Цвігун обрав обов'язковий процес емульгування, Давид Даніелян визначив кухню для Едуарда – індійську, Єфим Кравченко забрав девайс – пінцет, а Євген Грибеник назвав заборонений продукт – часник.

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Далі учасники обирали завдання й іншим учасникам битви чорних фартухів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". Віктору Самардаку потрібно приготувати страву з легень в українському стилі з використанням техніки сувід. У Віктора забрали можливість використовувати сотейник та яйця.

Микита Алімов готуватиме запечений сібас мексиканської кухні без використання тістомісу та сметани. Юлії Жигуліній учасники у білих фартухах обрали свинячу вирізку із технікою сверифікації італійської кухні без можливості використати вершки та скороварку.

А от Владиславу Міцкевичу учасники 2 сезону "Мастер шеф. Професіонали" вирішили підсунути справжню "свиню" та не обирати йому легкі продукти і завдання. Кулінар повинен приготувати перепілку китайської кухні з використанням процесу смаження та без сковорідки й вершкового масла.

Владислав Міцкевич на початку конкурсу припустився величезної помилки, він взяв з комори не перепілку, а кукле. Жоден з учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", який був у білому не сказав Владу про його хибний вибір продукту.

Ще перед початком битви чорних фартухів, кухарі у білому домовилися не допомагати учасникам у чорних фартухах, адже вони мріють нарешті залишитись у десятьох.

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Ектор Хіменес-Браво перед куштуванням страви Влада запитався учасника про м'ясо, яке він використав у свої страві. Міцкевич був впевненим у своєму виборі, але судді не пробачили кухарю цієї фатальної помилки.

За результатами битви чорних фартухів 14 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" шоу покинув Владислав Міцкевич.

Десятка 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали"

Учасників залишилось десять, а конкурси, які підготували їм судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" стають ще важчими.

Десятці 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" потрібно за півтори години відведеного суддями часу приготувати ідеальний обід для культових персонажів фільмів, книг та серіалів. А саме для Дайнеріс Таргаріан, Джокера, Дарта Вейдера, Термінатора та Графа Дракули.

Кулінари розділились на пари та обрали кольори фартухів. Юля та Давид у зелених фартухах готуватимуть страву для матері драконів – Дайнеріс Таргаріан, Микита та Едуард готуватимуть обід для Джокера у команді фіолетових. Команда жовтих – Єфим та Віктор чаклують над стравою для Дарта Вейдера, червона команда Макса та Влада готують обід для Термінатора, а Сашу і Жені у синіх фартухах доведеться готувати для Графа Дракули.

Команди вигадували різні презентації страв для вигаданих персонажів – жовті готували світловий меч з еклерів, м'ясо з кров'ю, солодкий залізний трон, крем-супу у формі мозку та десерт "Око Термінатора".

За рішенням судів, найкращими стала команда Микити та Едуарда, які готували вишуканий обід для Джокера. Не справилась із завданням команда зелених – Юля та Давид. Хоч їхня страва не була провальною, але деякі похибки все ж привели професіоналів до поразки.

Наступним конкурсом для учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" став кулінарний краштест на кулінарну логіку. Едуард та Микита приготували у минулому конкурсі найкращу страву, тому стануть капітанами.

Микита з синьої команди обрав су-шефом Сашу Цвігуна та учасників: Влад Єрмаков, Максима Висоцького, Юлію Жигуліну.

Едуард з червоної команди обрав су-шефом Євгена Грибеника, та учасників: Єфима Кравченка, Віктора Самардака, Давида Даніеляна.

Правила судді озвучили тільки для капітанів та су-шефів, вони були такими: потрібно сформувати підказки з інгредієнтів та девайсів, викласти їх на стіл.

Однак право створювати на них підказки учасники 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" не зможуть так просто – на капітанів та су-шефів чекає аукціон. Чим менше підказок тим легше отримати страву від суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". За роботою своїх команд капітани та су-шефи будуть спостерігати з екранів моніторів.

Всього страв буде вісім: канелоні, паста Болоньєз, пана кота, голубці, фондан, яйця по-флорентійськи, а долю інших двох ми дізнаємося за тиждень.

У наступному 15 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чи справляться професіонали із завданням та хто покине шоу на конкурсі божевільних продуктів.

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