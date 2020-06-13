У 16 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" приготують витвори мистецтва на полотні та спробують отримати перемогу над мікрохвильовою піччю на битві чорних фартухів. Хто з професіоналів не втримається на плаву та покине кулінарний проєкт за крок до мрії – дізнаємося вже сьогодні.

У минулому 15 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дві команди відкрили свої "One Euro Bar", у якому продавали різноманітні смаколики за єдиною ціною – 30 гривень.

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Червоні продавали тапаси, повітря та олію, а сині вирішили готувати Кіш Лорен з різними начинками. Єфим Кравченко не впорався з двома видами десертних пирогів. Боротьбу з "аферистами" вів Ектор Хіменес-Браво та змусив команду забрати з прилавків всі неїстівні товари. Страви учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" куштували кулінари різних сезонів "Мастер Шеф": Євген Клопотенко, Катерина Велика, Анастасія Погосова, Валентина Денєшко та інші учасники кулінарного шоу.

В чиєму барі євро більше? Дізнаємося вже сьогодні, у 16 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Судді підрахували зібрані учасниками 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кошти та оголосили результати: 2660 грн заробили сині, а червоні – 3510 грн.

Та на цьому Ектор Хіменес-Браво вирішив не зупинятись та відзначив маркетинговий хід Микити Алімова з продажем повітря особливою нагородою – чорним фартухом. Суддя 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" зазначив, що завданням обох команд було заробити якомога більше грошей стравами, а не ринковими махінаціями. А на синю команду чекає голосування за одну людину, яка одягне чорний фартух. Учасники синьої команди не пробачили Єфиму Кравченко його зіпсовані страви та проголосували за нього.

Мистецтво на кухні "Мастер Шеф"

Віктор Самардак отримав бонус від суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та обирає двох капітанів суперників у наступному конкурсі. Вибір кулінара був доволі стратегічним, адже хлопець мав надію на свої прогнози, щодо інших учасників. Отже, капітаном жовтої команди став Єфим Кравченко, а команду синіх очолила Юля Жигуліна.

На учасників чекало доволі цікаве та креативне завдання від суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". Це було випробування мистецтвом, адже кожен кулінар має бути митцем, а вже потім вправним кухарем.

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У кожної команди буде свій стиль, у якому професійні художники запрошені суддями "Мастер Шеф" зобразили своє бачення однієї картини з овочами.

Віктор Самардак обрав до своєї команди червоних Микиту Алімова, Давида Даніеляна, а креативити команді доведеться у стилі сюрреалізм.

Юля Жигуліна обрала до своєї команди Євгена Грибеника та Влада Єрмакова, стиль синіх – поп-арт.

Єфим Кравченко обрав до команди жовтих свого друга Едуарда Канаряна та Олександра Цвігуна. Стиль команди – кубізм.

Завданням для команд було приготувати страву з полотна, але не повторити його, а створити свій власний шедевр в обраному стилі мистецтва.

Судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" наголосили, що сьогодні переможе тільки одна команда, дві інші програють. На приготування свого власного витвору мистецтва в учасників було півтори годину часу, які вони не гаяли, а творили та готували свої картини.

Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська з нетерпінням чекали на страви від команд та пильно стежили за всіма етапами приготування страви кулінарами. Команда жовтих запропонували суддям 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" спочатку злизати з перевернутої тарілки ягідне кюлі, а потім скуштувати кавово-лимонний десерт. Суддям не надто сподобалась страва жовтої команди, візуально цілісної картини кубізму не було.

Команда синіх приготувала страву "Райське яблуко" у стилі поп-арт. Юлія Жигуліна запропонувала суддям 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" самостійно змішати їстівні фарби на полотні художніми кісточками. Набір овочевих та фруктових пюре на картині засмакував суддям, адже вони були довершеними та мають право на існування.

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А от у команди червоних справжній витвір мистецтва на тарілці під назвою "2120 рік". Тобто рівно сто років, за які люди не стежили за екологією та зруйнували природу планети Земля. Ось така цікава концепція, яка до речі вельми сподобалась суддям, як за концептом, так і за смаком.

За рішенням суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" найкраще справилась із креативним завданням команда Віктора Самардака. На команду жовтих та синіх чекав не легкий вибір, капітанам довелось обрати по одному учаснику з команди, який одягне чонрий фартух. Юлія Жигуліна, як капітан синіх одягнула фартух на себе, Єфим Кравченко обрав у власника чорного Едуарда Канаряна.

Мікрохвильовка проти професіоналів у чорному

Завданням для власників чорних фартухів – приготувати вишукану страву лише за допомогою мікрохвильової пічки. Більшість професійних кухарів не сприймають цей девайс, але справа не в "мечі, а в руці, що його тримає". Отож, сьогодні на професіоналів чекає важкий бій за місце на кулінарному проєкті "Мастер Шеф. Професіонали".

За одну годину відведеного часу власники чорних фартухів готували вишукані страви, на які кухарі ставили свої найвищі ставки, щоб залишитись у кулінарному проєкті "Мастер Шеф. Професіонали".

Битва чорних у розпалі! Хто зможе приборкати мікрохвильовку, а хто назавжди покине кухню – Юлія Жигуліна, з приготованою стравою з риби, Микита Алімов із заливним, Єфим Кравченко та його десерт "Три шоколади" чи Едуард Канарян із рибною цукеркою?

На жаль, за рішенням суддів у 16 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кулінарний проєкт покидає талановитий та креативний Микита Алімов. Кухар був у фаворитах 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та працював у ресторані судді кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Володимира Ярославського.

Повернення першого сезону "Мастер Шеф. Професіонали"

Ексклюзивний кулінарний краш-тест для учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" прийшли 8 найкращих кухарів першого сезону "Мастер Шеф. Професіонали": Олександр Абрамов, Катерина Пєскова, Павло Ключник, Катерина Яблонська, Юра Негрич, Алік Мкртчян та інші.

Приготувати страви з ненависних продуктів кулінарної еліти першого сезону "Мастер Шеф. Професіонали" – мабуть, не легко! Та чи справляться учасники 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" із цим завданням дізнаємося вже за тиждень.

У 17 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми дізнаємося хто стане в пару до Катерини Пєскової, а хто готуватиме для Вадима Абрамова. Не пропустіть!

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