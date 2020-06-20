До учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" у 17 випуску завітав перший сезон "Мастер Шеф. Професіонали" та перевірятимуть кухарів та кулінарні навички. Також, професіонали двох сезонів готуватимуть страви нової епохи для еліти кулінарного світу.

У 17 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми побачимо найочікуваніший конкурс сезону – кулінарний батл між сезонами "Мастер Шеф. Професіонали".

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Повернення першого сезону "Мастер Шеф. Професіонали"

Ексклюзивний кулінарний краш-тест для учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" підготували судді проєкту – 8 найкращих кухарів 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали"будуть випробовувати їх на міцність. Серед гостей такі відомі шефи, як: Олександр Абрамов, Катерина Пєскова, Павло Ключник, Катерина Яблонська, Юра Негрич, Алік Мкртчян та інші.

Приготувати страви з ненависних продуктів кулінарної еліти першого сезону "Мастер Шеф. Професіонали" – мабуть, не легко! Та чи справляться учасники 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" із цим завданням?

Едуард Канарян готуватиме для Катерини Пєскової, а здивувати кулінар свою гостю має приготованою стравою із брюссельською капустою. Адже, саме цей продукт ненавидить Катерина.

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Саша Цвігун готуватиме страву для Павла Ключника із морської капусти, Єфим Кравченко для Олександра Абрамова – соєве м'ясо, Євген Грибеник для Костянтина Лайпакова – річну рибу, Віктор Самардак для Юри Негрича – манну крупу, Влад Єрмаков для Каті Яблонської – гарбуз, Давид Даніелян для Аліка Мкртчяна – пастернак, а Юлія Жигуліна для Юлії Ангелової страву з оливок.

За півтори години відведеного часу, учасники 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" повинні приготувати та подати страву зіркам 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та закохати їх у ненависний продукт. Судді пильно стежили за етапами приготування страв, також за професіоналами стежили 8 гостей 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Юля Жигуліна приготувала рибний рулет з оливками, Саша Цвігун – рієт з сібаса і морської капусти, Влад Єрмаков – креветки з кремом із гарбуза, Євген Грибеник – річкову рибу, Єфим Кравченко – вареники, Едуард Канарян страву, яку кухар назвав "Квітка" з пофарбованої брюссельської капусти, дорадо й імбиру, Давид Даніелян – стейк з пастернаку з овочами, Віктор Самардак – ньоки з манки та асорті з грибами.

Судді прийняли фінальне рішення першого конкурсу 17 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та покликали Єфима, Сашка та Влада – вони одягнули чорні фартухи та піднялись на балкон. Учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", що залишились, судді похвалили за відмінний результат у конкурсі.

Битва сезонів "Мастер Шеф. Професіонали"

Другий конкурс для учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" розпочався із сюрпризу – вони будуть боротись за честь 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". Адже, конкурентами та суперниками у синіх фартухах сьогодні будуть вісім найкращих шеф-кухарів 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

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Капітанів команди кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" обирають самостійно. У синіх капітаном став Олександра Абрамов, у червоних – Едуард Канарян.

Оцінювати кваліфікацію двох сезонів кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" будуть чотири відомих українських ресторатори: Денис Комаренко, Олексій Юсупов, Яків Лівшиц.

За дві години обидві команди професіоналів повинні приготувати для кулінарної еліти на шоу "Мастер Шеф" п'ять страв – холодну та гарячу закуску, суп, основну страву та десерт. Обрати гості зможуть тільки три страви із запропонованого меню.

Кухарі обох команд презентували страви у незвичних подачах, які вражали гостей 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" професіоналізмом та яскравим смаком. За вердиктом впливових українських рестораторів, перемогу у другому конкурсі 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" отримала команда червоних! 2 сезон "Мастер Шеф. Професіонали" втер носа попередникам та показав весь свій професіоналізм та кулінарний талант.

Битва чорних фартухів

На Єфима Кравченко, Сашка Цвігуна та Владислава Єрмакова чекає нелегка битва за місце у проєкті "Мастер Шеф. Професіонали", на якій їм потрібно буде готувати за допомогою дегідратора. За півтори години кухарям потрібно приготувати вишуканий напівфабрикат та висушити його за 12 годин у дегідраторі.

Судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" залиють напівфабрикат професіоналів окропом та визначать, чия страва гідна стати конкурентом популярній локшині швидкого приготування, а хто поїде додому так і не використавши свій шанс на звання найкращого кухаря "Мастер Шеф".

У 18 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми побачимо, чи зуміють власники чорних фартухів справитись із надважким завданням від суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", та дізнаємося, хто покине кулінарний проєкт назавжди!

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