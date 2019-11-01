"Мастер Шеф" 9 сезон 10 випуск: хто з учасників не витримав пекельних випробувань Геловіна

У 10 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" на учасників очікувало справжнє кулінарне випробування. Мізки, хробаки та гниль – яких тільки презентацій не побачать глядачі у містичний вечір Геловіну. А от кухарям-аматорам у моторошних конкурсах доведеться вражати жахливо смачними рецептами.

10 випуск 9 сезону "Мастер Шеф" став одним із найбільш непередбачуваних в історії проєкту. Учасники шоу отримали завдання приготувати десерт у стилі Геловіну. Окрім цього, на знімальний майданчик завітали справжні екстрасенси, які розказали чимало цікавих деталей про приватне життя кулінарів. Гостей учасники шоу частували "паранормальними" стравами. Хто ж не пройшов містичне випробування – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Читайте також: "Мастер Шеф" 9 сезон 9 випуск: хто покинув проєкт після битви рестораторів

Випробування стравами на Геловін

Оцінювали кулінарні досягнення учасників Ектор Хіменес-Браво та Єлизавета Глінська. Водночас Володимир Ярославський пропустив 10 випуск через стан здоров'я та повернувся тільки на битву фартухів.

Пекельний ефір розпочали із презентації ідеального десерту на Геловін. Страва була у формі мізків, на яких виднівся слиз та личинки. Презентацію завершили окровавлені пальці та земля. І хоч десерт виглядав дуже моторошно, судді залюбки посмакували його та анонсували, що учасникам доведеться приготувати страву, яка виглядатиме жахливо, але на смак буде божественною. На приготування учасники отримали 1,5 години.

Учасникам запропонували пригадати свої страхи, щоб презентація була більш реалістичною. Натхненні кулінари-аматори приступили до втілення наймоторошніших історій. Місце вбивства, змії, труни, багато крові із винного соусу, кажани, копита із землею – що тільки не вигадали учасники проєкту "Мастер Шеф".

Першими страви презентували Настя та Еля. Анастасія принесла до суддівського столу закуску у формі кажана, однак ані презентація, ані яйце-пашот не вразили Ектора. А от Елеонора приготувала солодкий бісквіт з кислим соусом. Учасниця сформувала десерт у формі павука.

Читайте також: "Мастер Шеф" 9 сезон 8 випуск: хто покинув проєкт через нестачу інтелекту

Вражати знаних кулінарів вийшов Руслан. Його презентація була найбільш моторошною: кухар приготував копито з різними соусами та серце. Сам Руслан поділився, що на страву його надихнув фільм "Полювання на відьом".

Водночас Кієу (Аннушка) у своєму кулінарному рецепті втілила місце вбивства. Вона показала фрагмент тіла з кров’ю, але Єлизаветі Глінській страва здалась неідеальною, адже презентація не виглядала моторошно.

Петро приготував каре, але подача розсмішила Ектора. Водночас страва на смак йому сподобалась. А от Юлія презентувала серце єдинорога, який помер від магії. Дівчина найбільше переживала перед виходом до суддів, оскільки вона не любить фільми жахів та не може уявити моторошні історії. Єлизавета сказала, що Юлія не впоралась із завданням, бо десерт не був у стилі Геловіну.

Сергій вразив суддів десертом-труною, а Олександра – бісквітом у формі змії. Артем приготував закуску для зомбі з чудовою презентацією, яка сподобалась Ектору. А от десерт від Андрія розчарував Єлизавету, яка розкритикувала рецепт та його виконання.

Страви немає! – заявила вона.

Не вдалась страва і Лілії, яка вибрала неправильні пропорції для десерту-труни. Однак на смак кондитерський виріб був смачним. А от Руслан впорався із завданням суддів, презентувавши тістечко зі смачним кремом.

Судді вирішили, що страви Юлії, Насті та Андрія були жахливими, тому вони отримали чорні фартухи. А от Руслана Лучкова назвали автором найкращого рецепта на Геловін.

"Паранормальні" страви для екстрасенсів

Геловін продовжився складним випробуванням. Учасникам шоу "Мастер Шеф" потрібно було вразити зіркових гостей – представників шоу "Битва екстрасенсів". На знімальний майданчик завітали Олена Курилова, Хаял Алекперов, Анна Гальєрс, Рубіна Цибульська, Яна Пасинкова.

Переможець попереднього конкурсу Руслан Лучков став капітаном червоної команди. Змагались за першість з ним Руслан, Настя, Олександр, Елеонора, Андрій. Команду суперників очолив Петро, який запросив до співпраці Сергія, Юлію, Лілію, Артема та Аннушку (Кієу). Учасникам потрібно було приготувати обід за 2 години, врахувавши, що серед гостей – одна вегетаріанка.

Читайте також: "Мастер Шеф" 9 сезон 7 випуск: кулінарна дуель, яка розкрила можливого фіналіста проєкту

Під час приготування страв учасники шоу розповіли свої містичні історії з життя та зізнались, що вірять в силу екстрасенсів.

Кулінари "Мастер Шефу" не брали замовлення в особливих гостей, а підготували фуршетні столи. Екстрасенси самі обирали страви двох команд та розповідали цікаві деталі про них. Зокрема, Петра вони назвали дуже амбітним і цілеспрямованим, а Юлю – жінкою з сильним характером. А от Руслан, на їхню думку, є невизначеним та має якості дівчини і хлопця.

Олена Курилова, Анна Гальєрс, віддали свої голоси синій команді, а Рубіна Цибульська та Яна Пасинкова – червоній. Остаточне рішення приймав Хаял Алекперов, який віддав перевагу команді Петра, зазначивши, що його кохання з Юлією допомогло йому зробити вибір. Перемогу здобула синя команда, яка зайняла місце на балконі та уникнула битви фартухів у 10 випуску "Мастер Шеф".

Битва чорних фартухів

За результатами голосування учасників червоної команди, чорний фартух отримала Елеонора. Відтак за місце у популярному проєкті "Мастер Шеф" вона позмагалася з Настею, Андрієм та Юлією.

Читайте також: "Мастер Шеф" 9 сезон 6 випуск: хто покинув шоу через ревізора

Для конкурсантів судді підготували моторошне випробування. Кулінари-аматори повинні у темній коморі знайти 5 продуктів, з яких приготують страву. Окрім цього, у кімнаті схована паличка, яка світиться у темряві. Та і готувати учасники повинні без світла.

Елеонора приготувала крем-суп з раків та кальмара. Страву Ектор назвав "рідиною з незрозумілим смаком". З продуктами, які отримала Еля, можна було приготувати значно вишуканішу закуску. Та і Андрій обрав для битви крем-суп з мідіями, який сподобався, але не вразив суддів. Юлія подала печінкове пате з раками, яке не було вдалим. І тільки Настя змогла підкорити відомих кулінарів французьким матлотом.

Шоу покинула Елеонора, страва якої була найгіршою. Дівчина зі сльозами попрощалась з учасниками та суддями і пообіцяла продовжити вивчати кулінарію.

"Мастер Шеф" 9 сезон 10 випуск онлайн: дивіться відео

Відео буде згодом

В 11 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" учасники отримають особливі завдання у парах. Кулінари-аматори повинні будуть вгадати страву за романтичними підказками на холодильнику і продовжити її приготування. Та чи не постраждають від цього стосунки конкурсантів, зокрема, Петра та Юлії – глядачі зможуть побачити вже 8 листопада.