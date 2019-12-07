"Мастер Шеф" 9 сезон 15 випуск: хто покинув проєкт за два кроки до кителя

У 15 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" кулінари-аматори зустрінуться із збірною сезонів кулінарного проєкту, позмагаються за першість та навіть відчують колективний дух у команді. Та хто, через свою помилку та легковажність, покине сьогоднішній випуск дізнаєтесь вже зовсім скоро.

Сьогодні на кухні "Мастер Шеф" 9 сезону на учасників проєкту чекає багато несподіванок та сюрпризів! Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Єлизавета Глінська радо привітали кулінарів-аматорів та з перших хвилин 15 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" заінтригували учасників та оголосили правила нового конкурсу на проєкті.

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Дев'ятка кулінарів-аматорів "Мастер Шеф" буде проходити випробування в майстерності обирати та комбінувати інгредієнти. Учасникам за півтори години потрібно приготувати одну незвичну французьку страву на свій манер і задіяти у ній всі 7 інгредієнтів, які їм на таємних карточках роздасть Ектор за столом переговорів.

Якщо ж учаснику не підходять отримані від судді інгредієнти, він може обміняти два з них, із іншим кулінаром, якого теж не влаштовує отриманий набір. Якщо зразу з роздачі учаснику випаде продуктовий набір з яким негайно можна розпочати приготування, кулінар без будь-яких засторог може перейти до процесу готування.

Отож, першою парою, яка отримала продуктові картки та ознайомилась з ними стали Русік та "Аннушка". У Русіка Лучкова, який у 15 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" одягнув яскраву футболку із зображенням свого сценічного образу – "Лоліти Амбер", випали свіжий огірок, грецький йогурт, фуагра, вирізка з телятини, білі гриби, пюре з манго, сир Дор Блу. У його опонентки "Аннушки" були: ціла курка, сир Камамбер, корінь імбиру, полуниця, кабачок, авокадо і м'ята. Учасники обмінялись інгредієнтами, та за таким принципом проходив весь обмін у випробуванні.

Та були кулінари, що з першої роздачі відправились на кухню "Мастер Шеф" готувати, як от Петро. А його кохана дівчина Юля закінчила торги після першого обміну та теж вирішила не продовжувати гру, а готувати задуманий французький десерт з груші. Артем теж вирішив йти готувати, адже отримав непоганий продуктовий набір.

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Та у цьому випробуванні всім так непощастило, як трійці кулінарів. У Лілі з продукових карток випав білий шоколад та желатин, який ходив поколу між учасниками, що залишились. В результаті, з дівчиною відмовились проводити обмін, адже це було безрезультатно. Навіть друг Руслан відмовив Лілі у обміні, на що вона образилась на хлопця та пообіцяла помститись.

"Я вас ненавиджу!", – саме з такими словами Ліля відправилась готувати на кухню "Мастер Шеф"

Час на приготування швидко сплив та прийшов час вердиктів. Ектор Хіменес-Браво виділив серед учасників Лілю, яка так переживала над свої набором продуктів. Страва дівчини виявилась надзвичайно гармонійною, та її страва стала кращою у цьому конкурсі. Також, Ліля отримала корисний приз від спонсора проєкту "Мастер Шеф", як зазначила Ліза Глінська, Ліля розуміється на ідеальних смаках, тому цей приз саме для неї.

Та от у Артема, Русіка та Сергія справи йшли не так добре, як у дівчини. У Артема була блискуча ідея страви, та курка виявилась геть сирою всередині. Страва Сергія була схожою на дитячу мазанину, щоб не сказати гірше, а от у Русіку суддя дав пораду – зібратись та повернути того Руслана, якого пам'ятає Ектор. Отже, трійка хлопці опинилась у чорних фартухах після першого конкурсу на проєкту "Мастер Шеф" 9 сезону 15 випуску.

Збірна "Мастер Шеф" знову боротиметься за першість на проєкті

Вперше за 9 сезон "Мастер Шеф" учасники проєкту об'єднаються у єдине ціле та забудуть про конкуренцію. На інше у них просто не буде вибору! Адже, конкурентами у кулінарів-аматорів буде ціла збірна учасників кулінарного шоу "Мастер Шеф".

Трійка суддів запросила збірну "Мастер Шеф" на кухню павільйона та на неї вийшли: Максим Лізо, Катерина Велика, Влад Міцкевич, Віталія Іващенко, Таня Стрибкова, Олексій Мазніцин, Наталя Петрик, Андрій Колісникта Вітя Перехрест.

Ектор Хіменес-Браво запитав команди, чи готові вони мірятись силами? На що почув одноголосне "так" від учасників.

Капітаном синьої команди, а точніше збірної "Мастер Шеф" став Олексій Мазніцин, а от капітаном червоних стала Ліля, як переможниця попереднього конкурсу.

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Команди на чоліз капітанами поспішали складати меню для 8 шанованих у сфері кулінарії та ресторанного бізнесу гостей.

Джентельменська дуель між досвідченою збірною та аматорами

Збірна команда синіх обрала для свого меню цікаві та навіть екстравагантні страви: Фонтене Людовіка за рецептом Франсуа Вателя, попкорн з креветок, Татакі та поламаний тарт з перцем та імбирем.

Команда Червоних обрала більш звичне для себе меню: камамбер запечений в тісті Філа, Гремолата з креветками і томатами, ягідну Шарлотку та Шу з трьома кремами. Смачного було багато, та не обійшлось і без провалів. Ектор особисто відзначив провальні страви як синіх, так і червоних.

На голосуванні гості проєкту "Мастер Шеф" серед яких були і Єлизавета Глінська, Ектор Хіменс-Браво та Володимир Ярославський, був і відомий ресторатор Яків Лівшиць, розділись порівно. Ектор прийняв нічию та підкреслив, що немає переможців та переможених. А це до речі перша нічия у 9 сезоні "Мастер Шеф".

Битва чорних фартухів, як випробування дружбою

Ніхто з 9 кулінарів-аматорів не очікував на голосування у чорний фартух, та коли вони зайшлидо павільйону на них чекали 9 кілків з аркушами паперу і маркерами. Таким чином, Ектор вирішив пожартувати над учасниками та згодом сказав фразу на яку так довго чекали кулінари:

Жарт! Кілочки для тих хто програв, а ви вистояли це випробування. На балкон!

Та піднятись на балкон повезло не всім. Сергій, Артем та Руслан залишились у чорних фартухах внизу – на них чекала битва чорних фартухів.

У цій битві за життя учасникам прийдеться не легко. Адже, це буде справжня перевірка дружбою! Учасники у чорному маютьзмогу дізнатися, наскільки цінними товаришами вони є для колективу 9 сезону "Мастер Шеф".

Ектор Хіменес-Браво запитав у учасників на балконі, хто з них готовий поручитися за Артема? Визвався Петро та Юля. Сергія підтримала Ліля та Руслан, а Русік отримав у допомогу Олександру та "Аннушку".

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У 5 кадрів полароїда, кулінари, що поручились за власників "чорних", повинні показати Сергію, Русіку та Артему, що їм потрібно приготувати. Тільки помічники знатимуть, які страви повинні приготувати чорні фартухи, всюрецептуру та презентацію. У цій битві переможе найсільнішийта найкмітливіший.

Артему потрібно приготувати крокети у стилі салату Цезар, Сергію філе Міньйон у беконі з овочами нуазет, у Русіка сібас з креветками Панцанела.

Хто покинув "Мастер Шеф" у 15 випуску 9 сезону

Нажаль, не зрозумів підказок друзів та Артем покинув проєкт "Мастер Шеф" 9 сезон за два кроки до кителів.

У 16 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" ви побачите як святкують Новий Рік на кухні "Мастер Шеф". Як вісімка кулінарів-аматорів створюватиме казкові сюрпризи для дітей та готуватиме святкові рецепти. Чи не залишуться діти без свята через помилки кулінарів? Дивіться останній випуск "Мастер Шеф" 9 сезону перед довгоочікуваним фіналом вже наступної п'ятниці. Не пропустіть!

Дивіться "Мастер Шеф" 9 сезон 15 випуск онлайн скоро...