"Мастер Шеф" 9 сезон 16 випуск: хто покинув шоу за крок до фіналу

У 16 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" шоу покинула найсексуальніша учасниця всіх сезонів кулінарного проєкту. Ви просто не можете пропустити цей випуск!

Новий 16 випуск 9 сезону "Мастер Шеф" стартував із новорічним настроєм та магією святкового смаку, адже на найкращу 8 кулінарів-аматорів чекає незабутнє випробування десертами.

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На кухню"Мастер Шеф" прийшов Новий Рік, а учасникам потрібно створити казкові сюрпризи для дітей та приготувати багато різноматіних солодощів, щоб не залишити малюків без свята! Вже на початку 16 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" стало зрозуміло, що роль Грінча дісталась "Аннушці".

Новий Рік на "Мастер Шеф"

Трійка суддів 9 сезону "Мастер Шеф" вирішила особисто обрати капітанів. Червону команду очолила Саша, а синю – Руслан Шилін. Та чи вдасться командам достукатись до дитячих сердець та полонити їхні шлунки – дізнаємось незабаром.

На найвідовідальніше завдання учасники 9 сезону "Мастер Шеф" мають 2,5 години часу, за які вони повинні приготувати новорічні десерти на свій вибір та смак для 12 діточок віком від 7 до 10 років. Та додатково запакувати їх у спеціальні подарункові коробочки, які теж потрібно креативно задекорувати.

Руслан Шилін обрав до своєї команди Сергія, Русіка та "Аннушку", а Олександра – Лілю, Петра та Юлю.

Команда синіх, порадилась та вирішила готувати профітролі з різними на смак заварними кремами, мигдалевий бісквіт, різноманітні цукерки з цукатами та горішками, брауні. Додатково кулінари-аматори підготували для діточок освіжаючий цитрусовий лимонад з м'ятою.

Червона команда обрала для дитячого новорічного меню шу з штройзелем та кремом, ягідний мус, рафаелки, брауні та молочні коктелі.

Ектор Хіменес-Браво запитав у Руслана Шиліна, яким був його найкращий подарунок на свята, і відповідь хлопця здивувала суддю "Мастер Шефу", адже ним був мікроскоп. Ектор не стримався, та здивовано прокоментував подарунок кулінара. Ектор Хіменес-Браво очікував почути велосипед, адже сам про нього колись мріяв. Але щоб мікроскоп!

У команді синіх, "Аннушка" ніяк не могла за дві години спекти бісквіт, що обурювало інших учасників команди. У червоних теж не все було гладко, адже коктелі Петра загусли та не лились із графіна.

Діти смакували приготованими для них ласощами та визначались із командою фаворитом.

Повірте, такого рахунку по дитячих голосах не очікувала жодна із команд – нічия це рідкість у таких конкурсах. Та судді вирішили додати і свій голос одній із команд, він буде вирішальним.

З рахунком 7:6 перемогла команда синіх на чолі із капітаном Русланом Шиліним. Червоним залишилось обрати двох учасників, через яких команда програла. Учасники не змогли виділити своїми голосами двох лузерів, тому Олександра одягнула у чорний себе та Юлю.

Молоко – зірка на кухні "Мастер Шеф"

У другому випробуванні кулінарного проєкту "Мастер Шеф" на учасників чекав справжній бій за білий фартух. Ціль стати досвідченими кулінарами – це було головним завданням для учасників, які прийшли на проєкт у 9 сезоні. Та щоб перевірити готовність кулінарів-аматорів до професійної кухні та вміння готувати з користю для людей, судді підготували учасникам доволі важкий конкурс. Ми б його так і назвали – випробування молоком!

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Як переможець попереднього конкурсу, Руслан став капітаном червоної команди та отримав можливість обрати іншого капітана-суперника. Руслан обрав Юлю, яка вже була у чорному, що настрожувало решту кулінарів, які могли потрапити до її команди синіх. Не дарма кажуть, що капітан у чорному не має стимулу до перемоги, адже йому вже нічого втрачати.

До команди Руслана увійшов Сергій, Петро та "Аннушка", а до команди Юлі – Ліля, Саша і Русік. Команди отримали завдання попрацювати з одним із найкорисніших інгредієнтів сучасності – молоком. Їм потрібно приготувати по три безпечні та корисні страви, де зіркою буде коров'яче молоко, та не забути про ресторанний рівень страв. Також, кулінари-аматори мають на вибір надати йому різні консистенції, смаки, кольори та структури.

На роботу у команд буде одна година часу. Червоні одразу визначились із меню та вирішили готувати крокети з бешамелем та молочним соусом, Чмерулі та Пана-коту з ягодами.

Сині довго сперечаючись таки обрали своє меню та готували молочний чіа-пудинг з авокадо та креветками, кролика з бешамелем в молоці і теж на десерт обрали Пана-коту.

За рішенням суддів перемогу отримала команда червоних, а Юлі, як капітану синіх довелось обрати учасника, який одягне чорний фартух. Дівчина довго роздумуючи обрала Русіка Лучкова.

Остання битва чорних фартухів

Остання битва чорних фартухів у 9 сезоні "Мастер Шеф" почалась із загадок. Ектор витримав паузу та озвучив правила випробування, яке цього разу складається із зразу двох конкурсів. Перший це відгадати гарнір своєї страви по інгредієнтах, куштуючи його із закритими очима. Три продукти, які відгадають учасники в подальшому увійдуть у їхню продуктову корзину. Другим завданням став кулінарний Брейн-браво, який складається із трьох рівнів запитань по складності ( простий, середній та важкий) та категорій Азія, Америка, Європа.

З першим завданням учасники не справились на 100%. Юля відгадала тільки м'яту із свого гарніру-загадки, а він складався ще із зеленого горошку та вершків. Русік відгадав корінь селеру та картоплю, Саша – батат та моркву.

На другому етапі славнозвісний Брейн-браво ввів своїми запитаннями учасників битви чорних у повний ступор. Адже, на перший погляд запитання були недуже важкими, та стоячи внизу, а не на балконі із рештою учасників "Мастер Шеф" 9 сезону, мозок та інтуіція геть не працюють на користь кулінарів.

Хто покинув "Мастер Шеф" 9 сезон 16 випуск

Русік поповнив свою продуктову корзину у важкому інтелектуальному конкурсі Брейн-браво нирками, червоним вином, фенхелем. Юля обрала дику качку, цибулю, буряк і малину. А от Олександра, якій ця гра далась дуже важко готувала рибу та морепродукти.

Судді відзначили страву "за життя" Олександри та дівчина отримала сюрприз від спонсора проєкту "Мастер Шеф" – яскравий подарунок!

Нажаль, за крок до фіналу 9 сезону кулінарного проєкту "Мастер Шеф", шоу покинула Юля.

У 17 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" ви побачите на що обернеться для учасників робота на кухні з самим Ектором Хіменесом-Браво. Чи зуміють кулінари догодити судді? Та хто увійде до суперфіналу? Не пропустіть, імена супер-фіналістів близько!

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