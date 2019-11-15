"Мастер Шеф" 9 сезон 12 випуск: неочікуваний виліт сильного учасника з шоу за крок до мрії

У 12 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" кулінари-аматори зіткнуться лобом із учасниками "Мастер Шеф. Професіонали". Чи зможуть здивувати аматори професіоналів своїми стравами та хто покине проєкт за крок до омріяної десятки кулінарного шоу – дізнаємось вже сьогодні.

Сьогодні, у 12 випуску, на кулінарів-аматорів 9 сезону "Мастер Шеф" чекає справжня битва "за життя", адже на кухню проєкту завітають професіонали своєї справи – 13 учасників "Мастер Шеф. Професіонали".

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Незмінна трійка суддів проєкту "Мастер Шеф" 9 сезону: Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та чарівна Ліза Глінська радо зустріли одинадцятку кулінарів-аматорів кулінарного шоу, та навіть підкреслили, що рівень учасників значно виріс за час проведений на проєкті.

Учасники "Мастер Шеф. Професіонали" повернулись на шоу

Отож, для початку першого конкурсу учасникам "Мастер Шеф" потрібно визначитись із капітанами двох команд. Ліза Глінська запропонувала кулінарам самим визватись на відповідальну роль капітана, та Ліля без зайвих роздумів запропонувала свою кандидатуру. Дівчина очолила команду синіх.

На роль капітана червоних бажаючих не було, кулінари-аматори не наважувались очолити та відповідати за інших, або просто злякались Лілі. Після довгих роздумів Руслан Лучков очолив команду червоних та із запалом в очах взявся до відбору учасників.

Після закінчення формування команд капітанами, Ектор Хіменс-Браво озвучив решту правил першого конкурсу. В одинадцятки кулінарів-аматорів є 15 хвилин на формування меню та дві години на приготування. За півтори години команди повинні видати всі страви та прийняти поважних гостей, а саме учасників "Мастер Шеф. Професіонали".

Команда, що не справиться із завданням та програє, у повному складі одягне чорні фартухи. Оскільки ціна поразки велика, а за своє місце на кухні "Мастер Шеф" учасники готові на все, команди взялись до складання меню. Команда червоних, на чолі з Русіком швидко справились із завданням та сформували доволі цікаве та апетитне меню. На закуску вони подадуть Тімбаль з морепродуктів та карпачо з дорадо на гелі з шпинату. Головними стравами стануть кролик в білому вині і качку з буряком та кус кусом. На десерт червоні подадуть Брауні з кавовим мусом і соленою карамеллю і Мільфей.

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Команда синіх не змогла швидко визначитись із меню, що обурило Ектора Хіменеса-Браво. На закуску Ліля обрала креветку в тісті Катаіфе і карпачо з тунця. Головні страви –Турнедо Росіні та філе сібаса з соусом Берблан. А на десерти сині готували полуничний мус та мус філадельфія з бісквітом. Цікаво, чи оцінять старання та винахідливість кулінарів-аматорів учасники "Мастер Шеф. Професіонали", дізнаємося вже згодом.

Дві години команди синіх і червоних готували та використовували безліч кулінарних технік. Та без скандалів та зіпсованих продуктів, теж не обійшлося. Артем із команди синіх, мабуть, став не з тієї ноги. Хлопець не міг навіть правильно нарізати просту цибулю, за що і виник найгучніший конфлікт за весь 9 сезон проєкту "Мастер Шеф". Сергій вдався до образ та не стримав свої емоції по відношенні до Артема, здавалося б ще кілька секунд, і хлопці розпочнуть бійку. У команди червоних теж не було все так легко, якби хотілося б, "Аннушка" ніяк не могла приборкати десерт, а Русік й взагалі забув приготувати гарнір.

Тринадцять професіоналів та успішних кухарів проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" вирішили не вигадувати чогось нового для аматорів, та замовляли все меню обох команд на кожен стіл. Павло Серветник не зраджував своїм вподобанням та смачно куштував і строго оцінював кожну приготовану страву учасниками 9 сезону.

Алік Мкртчян та Катерина Пєскова теж були серед учасників, які прийшли у ресторан "Мастер Шеф". Атмосфера як на кухні "Мастер Шеф" так і у ресторані була доволі напружена, адже всіх охоплювали переживання та азарт.

Настав момент голосування, команда червоних отримала три голоси від професіоналів, а за команду синіх проголосували десять учасників. Та на цьому перший командний конкурс 12 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" закінчився. Як і обіцяв Ектор, всі до одного з команди лузерів одягнули чорні фартухи. А саме капітан команди Русік, Андрій, "Аннушка", Настя, Руслан.

Ліля, як капітан команди, що отримала перемогу у першому конкурсі, отримала яскравий та корисний подарунок від спонсора шоу "Мастер Шеф".

Монопродукт на кухні "Мастер Шеф"

Наступний конкурс для кулінарів-аматорів став справжньою несподіванкою. Адже вже на його початку учасники зрозуміли, що це щось новеньке від суддів. Капітаном першої команди стала Ліля, як переможець попереднього випробування, та дівчина отримала можливість обрати собі суперника. Так як Артем захворів та не брав участі у другому конкурсі "Мастер Шеф", а саме його Ліля вважає тюхтієм та слабким учасником, і їй не вдалось його обрати. Дівчина обрала Андрія.

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У цьому випробуванні критично важлива присутність кожного учасника та його індивідуальна робота. Ектор наголосив, що успіх у цьому конкурсі залежить від кожного учасника. Капітани обрали перших учасників своїх команд, та от наступних обиратимуть, саме перші учасники. І за таким принципом формуються команди синіх та червоних.

Саме останні учасники, який кулінари-аматори називають "біч пакетом", будуть обирати головний продукт, з якого команди готуватимуть три ресторанні страви на власний розсуд. Капітани не зможуть повпливати на вибір учасників, вони будуть у кімнаті з спостереження. Решту учасників теж попросили вийти з павільйону.

Юля і "Аннушка" спершу обрали манго. Та згодом Юля передумала, та обрала моркву, а "Аннушка" батат. Наступна пара кулінарів обирала країну, в стилі якої будуть страви, інші обирали посуд та поверхні для приготування. На все про все у двох команд була лише одна година. Команда червоних на чолі з капітаном Лілею готували із батату суфле, галантин та гратен у французькому стилі. Команда синіх рулетики з моркви, морквяну паннакоту та перлотто в італійському стилі.

Стратегія та вибір синіх зазнав поразки та капітан одягнув чорного фартуха на Юлю. Ектор Хіменес-Браво підтримав учасницю, та запропонував їй у битві чорних довести всім, що вибір капітана був помилкою.

Найсолодша битва чорних фартухів

За крок до омріяної десятки 9 сезону "Мастер Шеф". Шість кулінарів-аматорів зупинились за крок до мрії та хто ж з них не осилить битви чорних фартухів та покине проєкт вже сьогодні.

Судді шоу "Мастер Шеф" не вигадували надскладних завдань для учасників. Правила битви прості: потрібно обрати поверхню на кухні проєкту, де на кожного з них чекає власна коробка-загадка із таємничим продуктом.

У Юлі був буряк, в Андрія огірок, в Руслана Шиліна кабачок, "Аннушка" отримала болгарський перець, Анастасія помідор, а у Русіка цвітна капуста. Ці продукти зірки майбутніх страв учасників, та не закуски чи головної страви, а десерту!

Що ж вигадають кулінари-аматори у цій битві чорних? Здається, цей конкурс і є важким через відсутність заборон, адже їм потрібно боротись із "рамками" у своїх головах.

Русік приготував із цвітної капусти мус із додаванням манго та сабле з карамелізованою капустою. Анастасія не змогла приготувати тісто на тарт та вирішилаготувати капкейк із пюре помідора.

Андрій створив шедевр із огірка, а Юля шоколадний бісквіт з буряком. "Аннушка" поєднала болгарський перець з малиною та здивувала Володимира Ярославського незвичайним смаком. Руслан Шилін приготував кабачковий бісквіт та зафломбував свої овочі. Ця ідея сподобалась Ектору.

Нажаль за крок до десятки проєкту "Мастер Шеф" кулінарне шоу покинула Анастасія Погосова.

Вже наступної п'ятниці у 13 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" ми з вами побачимо продуктовий аукціон у якому Петро Косовський не зможе стримати свій запал у грі. Кого кулінарний азарт не доведе до слави і хто стане головним гравцем на ринку інвентарю – дізнаємось через тиждень. Не пропустіть!

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