Вже за кілька днів вся країна буде спостерігати за новими учасниками кулінарного шоу "Мастер Шеф". Перший випуск розпочнеться вже у цю п'ятницю, 30 серпня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Кухарі-аматори заповнили анкети учасників та готові до першого відбіркового кастигну у шоу "Мастер Шеф". Вони впевнено крокують до своєї мрії, на здійснення якої не наважувалися до цього.

Переможець кулінарного шоу поїде навчатись до Франції, у кулінарну школу Le Cordon Blue та отримає грошовий приз – 500 тисяч гривень .

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"Мастер Шеф" 9 сезон – судді

Суддями "Мастер Шеф" 9 сезону є незмінний Ектор Хіменес-Браво, переможниця "Мастер Шеф" 2 сезону – Єлизавета Глінська та кулінар із 22-річним досвідом – Володимир Ярославський.

Цього сезону учасники обіцяють дивувати глядачів своїми яскравими образами та неперевершеними смаками страв, які вони приготують на кухні "Мастер Шеф" для суддів.

"Мастер Шеф" 9 сезон: анонс кулінарного шоу: