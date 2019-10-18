"Мастер Шеф" 9 сезон 8 випуск: хто покинув проєкт через нестачу інтелекту

Сьогодні у 8 випуску 9 сезону шоу "Мастер Шеф" на кулінарів-аматорів чекає випробування дружбою, інтелектом та суперфіналістами "Мастер Шеф. Професіонали" Аліком Мкртчяном та Катериною Пєсковою.

Демонстрація дружби на "Мастер Шеф"

8 випуск 9 сезону проєкту "Мастер Шеф" традиційно розпочався із привітання суддів та невеликої інтриги від Ектора Хіменеса-Браво. Суддя попросив учасників взятися за руки та заплющити очі, що насторожило деяких кулінарів-аматорів. "Відчуйте плече товариша, відчуйте, що ви єдине ціле", – промовляв Ектор до 14 учасників кулінарного шоу.

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Володимир Ярославський, щоб закріпити тренінг Ектора, розповів учасникам, що на першому конкурсі їм доведеться демонструвати дружбу і тільки дружбу! Інакше завдання їм не виконати. Також, Володимир ознайомив кулінарів-аматорів з стравою, яку вони повинні приготувати та подати трійці суддів наприкінці конкурсу. Це була смажена дорадо з соусом Беарнез, пюре з коренеплодів та редька замаринована у буряку.

Кулінари-аматори проєкту "Мастер Шеф" за півтори години відведеного часу на перший конкурс, повинні подати суддям точну копію цієї страви. Та що ж тут складного скажете ви, – та це ще не всі умови конкурсу на шоу "Мастер Шеф". Учасники розійшлись по поверхнях та перед кожним стояли дві коробки-загадки. В перших коробках на кулінарів-аматорів чекали наручники з девайсом: ніж, лопатка, сковорідка, щипці для риби, блендер, тощо. Таких девайсів було 14, як і учасників. Кожен з них виконує на кухні "Мастер Шеф" ту роботу, яку диктує йому його девайс.

У других коробках були наручники, які учасники одягали попарно. Сергій Денісов запропонував учасникам свою стратегію для успішного подолання першого випробування. Схема була проста, робити все поетапно та почерзі.

Кожен із кулінарів-аматорів прагнув, щоб йому зробили той чи інший процес першим, тому на кухні "Мастер Шеф" панував хаос. Відведений час на випробування швидко закінчився, та судді оцінювали приготовану страву учасниками індивідуально. Ектор виділив Руслана Лучкова, більш відомого як травесті-діва "Лоліта", та зазначив, що його страва була близька до страви-оригіналу. Руслан отримав звання найкращого кулінара-аматора у першому конкурсі 8 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" та яскравий приз від спонсора проєкту.

А от лузерами першого конкурсу 8 випуску стали аж четверо учасників: Андрій, "Аннушка", Артем та Юля. Вони не справились із завданням суддів та не змогли опанувати себе та домовитись із колегами на кухні "Мастер Шеф". Всі вони отримали від трійки суддів проєкту "Мастер Шеф" чорні фартухи.

Алік Мкртчян та Катя Пєскова повернулись на кухню "Мастер Шеф"

Другий конкурсний день 8 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" розпочався із виїзного конкурсу.

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З самого ранку учасників проєкту "МастерШеф" забрали з павільйону шоу та відвезли до Національного етнічного парку Пирогово, де їх зустріли судді "Мастер Шеф". Руслан Лучков, як найкращий серед своїх колег по попередньому випробуванні став капітаном синьої команди та обрав для конкурсу Сашу, Лілю, Сергія, Елеонору, Руслана та Машу. Команду червоних очолив Петро, адже серед тих хто залишився з учасників тільки він та Юля "сексі-кухня" були не у чорних фартухах. Отож, команда червоних складалась із закоханої пари Петра і Юлі , Артема, "Аннушки", Андрія та Юлі.

Як ви вже зрозуміли, головним завданням обох команд було за 2,5 години приготувати страви для подальшого продажу місцевим та відвідувачам парку. Та судді вирішили зробити кулінарам-аматорам ще один сюрприз та запросили для капітанства учасників із проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" – Аліка Мкртчяна та Катю Пєскову. Кулінари-аматори дуже зраділи появі Аліка, чого не скажеш про Катерину.

Ектор наголосив, що спеціально для цього конкурсу професіонали, Катя та Алік, розробили своє унікальне меню, страви з якого і будуть готувати учасники. Приготувати якомога більше страв, щоб потім їх продати та заробити більше грошей – ось ціль для кулінарів-аматорів та їхніх капітанів.

Бог м'яса та фіналіст проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" Алік Мкртчян готував з командою синіх для відвідувачів етнічного парку стейки з філе міньойон, крильця барбекю, смажені баклажан з пікантним соусом, WOK-пасту та салат з тунцем. На десерт команда синіх готувала морквяний пиріг.

Королева десертів Катерина Пєскова запропонувала команді червоних в меню: салат Нісуаз, пряні креветки в соусі, філе лосося з картопльою та м'ятою, качку розе з пюре з батату і моркви. На десерт команда червоних готувала англійський пиріг Баноффі.

Під час приготування страв для подальшого продажу, на яке судді відвели годину часу, учасники червоної команди ніяк не могли порозумітися із Катериною Пєсковою. Крики, непорозуміння та незнання рецептур доводили королеву десертів до сказу. А от у команді синіх була повна ідилія, Алік тримав кулінарів-учасників під контролем та намагався навіть навчити їх чогось нового.

Результат зароблених грошей став чудовим доказом хорошої роботи та гармонії у команді синіх, учасники разом із Аліком заробили 31 525 гривень. Команда червоних заробила з продажів своїх страв 29 001 гривень. Перемога у синіх, а от голосування за слабкого учасника чекає на червону команду.

Ситуація у команді червоних з самого початку була не простою, адже вибір у учасників невеликий – Юля або Петро. Решта учасників вже одягнуті у чорні фартухи, які вони отримали з попередніх конкурсів.

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Голоси кулінарів-аматорів розділилися порівну, та право обирати чорного фартуха дісталось Петру Косовському. Хлопець довго не думав, так як лицар та справжній чоловік одягнув його на себе, та вже готовий боротись у битві чорних фартухів за право продовжувати участь у проєкті "Мастер Шеф".

Інтелектуальні ігри на проєкті "Мастер Шеф"

Ектор Хіменес-Браво підготував на битву чорних для учасників проєкту "Мастер Шеф" інтелектуальну гру "Брейн-Браво". Ліза Глінська відповідала за питання про Європу, Ектор Хіменес-Браво за Азію, а Володимир Ярославський за Америку. По черзі учасники битви чорних фартухів обирали на яке саме запитання одного з трьох регіонів вони хочуть відповісти та при правильній відповіді обирали продукт на стійці, цінність якого залежала від складності самого запитання.

Кожен учасник також отримав від суддів стартовий набір продуктів, але він був лише базовий: борошно, соєвий соус, мед, тощо.

Кулінари-аматори заробляли продукти ерудицією та впевнено рухались до закінчення гри та початку приготування страв.

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Юля приготувала на битву чорних фартухів дім сами з начинкою з грибів та баклажанів. Петро рулети з фазана з морквяним пюре, Андрій обрав курячу грудку з овочами та мусом з курятини. Артем готував перепілку фаршировану дюкселем, а "Аннушка" приготувала жаб'ячі ніжки у темпурі з соусом з мідій та креветок.

Вердикти суддів були чіткі та справедливі. Ектор підкреслив, що вони не пробачають сирих страв, особливо на битві чорних фартухів. А дім сами Юлі були сирі та приготовані не з того тіста. Артема врятував від поразки смак страви, зокрема ніжний дюксель.

Хто покинув "Мастер Шеф" у 8 випуску 9 сезону

У 8 випуску 9 сезону шоу "Мастер Шеф" проєкт покинула Юля.

Вже наступної п'ятниці на проєкті "Мастер Шеф" кулінари-аматори відкриють свої ресторани. Чия команда отримає перемогу у конкурсі, адже на лузерів випробування чекають шість чорних фартухів. Які стосунки зав'язалися на проєкті "Мастер Шеф" між Русланом та Лілею дивіться у 9 випуску 9 сезону шоу "Мастер Шеф". Не пропустіть!

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