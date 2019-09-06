"Мастер Шеф" 9 сезон 2 випуск: хто пройшов в 20 проєкту

Минулої п'ятниці судді обрали 50 кулінарів-аматорів та сьогодні Україна дізнається головну 20 проєкту "Мастер Шеф" 9 сезону у 2 випуску. Попереду в учасників нелегкий шлях до мрії. Вже сьогодні 30 з них покинуть проєкт та повернуться додому. На шоу залишаться тільки найвитриваліші.

Хто потрапив в 50 проєкту "Мастер Шеф"

Привітала 50 кулінарів-аматорів проєкту "Мастер Шеф" України Єлизавета Глінська, яка обрала для другого випуску ніжний блакитний костюм, та вдало поєднала його із сріблястою блузою.

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Ектор та Володимир приїхали до павільйону на невеликому вантажному тракторці та привезли для учасників три великі мішки із зерном. Кукурудза, гречка та пшениця – головне завдання для 50 дев'ятого сезону. Судді зазначили, що кулінари-аматори відчують себе "попелюшками", адже головне завдання учасників – це обрати зерно, з яким вони будуть працювати, змолоти його без допомоги кухонного комбайну та замісити тісто на локшину.

З кукурудзяної крупи потрібно приготувати папарделе, з гречки – собу, а з пшениці – удон.

Легким помахом руки, Ектор змішав всі крупи у одному великому чані та Володимир озвучив, що часу на виконнання завдання тільки 3 години.

Кулінари-аматори один поперед одного побігли до чану та почали набирати крупи до мисок. Піт та стогін лунав на кухні "Мастер Шефу", адже не всім учасникам було по силі таке завдання.

На етапі замішування тіста, Ектор почав обирати учасників для 20 проєкту. Першими до кого підійшов суддя, була сімейна пара Діни та Олексія Осіпчуків , які ще на кастингу посперечалися на фартух проєкту. Їхнє тісто було неоднорідним та його було мало. До того ж учасники вдались до хитрощів та виконували одне завдання на двох. Ектор відправив учасників додому.

Відбір учасників до 20 "Мастер Шеф"

Першим учасником, який досконало приготував тісто та піднявся на балкон проєкту "Мастер Шеф" став Петро. Далі із завданням справився Сергій, вмілий керівник на тепловозі. До них приєдналися ще блогерка із сексі-кухні Юля та екс-холостячка Наталі.

Учасники раділи від такого очікуваного "На балкон" від Ектора, та плакали від слів: "Ви покидаєте кухню "МастерШеф".

За підсумками першого конкурсу на проєкті, шоу покинуло 7 учасників.

Секретні страви на кухні "Мастер Шеф"

Для того, щоб обрати найкращу 20 кулінарів-аматорів України, судді та учасники перейшли до наступного етапу – командного конкурсу. Ектор, шляхом жеребкування, поділив учасників на чотири команди: червоні, сині, зелені та жовті. Кулінари обрали капітанів команд та вислухавши умови конкурсу взялись до відгадування секретної страви.

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Володимир Ярославський, зазначив, що цей конкурс допоможе позбутись тих учасників, які не володіють кулінарною логікою та ерудицією. На випробування у кулінарів-аматорів є півтори години та три етапи у конкурсі. Перший, це коробки-загадки із складним пазлом всередині, за перехід на кожен наступний додатковий етап з підказками потрібно платити 30 хвилинами від загального часу, який дали судді.

Жовта команда на чолі з капітаном Анастасією, відкривши безкоштовні коробки-загадки, одразу вирішила перейти на наступний етап підказок та не гаяти часу на здогадки. Команді залишилась на приготування тільки одна година часу. Чи здогадаються вони, що їхня страва – це паста Путанеска.

Поки інші команди відгадують коробки-загадки, зелена команда з капітаном Артемом, вже відгадали страву, яку їм загадали судді "Мастер Шефу" – паста Примавера. Їхніми підказками були шматочки баклажанів, помідорів, планшет з звуковою підказкою та скалка.

Коли до кінця конкурсу залишилося 37 хвилин, учасники відверто почали панікувати, та на кухні "Мастер Шеф" залунали перші сварки між кулінарами. Синя команда не змогла визначитись із складниками своєї страви, та екс-учасниця проєкту "Холостяк", Наталя Коваленко, взялась до образ інших учасників. Лунали фрази "неасфальтованого села", які обурили союзників Наталі по команді. Дівчині буде не солодко на проєкті.

Першими закінчили приготування страви червоні, за ними зелена команда та жовта. На останніх секундах відліку, синя команда завершила презентацію своєї страви.

Хто покинув шоу "Мастер Шеф"

Тільки одна команда вгадала назву своєї страви – це зелена команда з стравою паста Примавера, жовта команда хоч і не вгадала назву страви, та вгадала всі інгредієнти та правильно приготувала її. Команда червоних за вердиктом суддів, повернулась на своє місце, а жовті і зелені піднялись на балкон. Учасники синьої команди приготували для суддів Лазанью, а потрібно було пасту Карбонара. Ектор не куштуючи страву, відправив учасників синьої команди додому. У цій команді була і екс-холостячка Наталі.

Червоні будуть боротись за участь в шоу у вирішальній битві, а конкурси у суддів простими не бувають. Учасникам дали час перепочити, та вже наступного дня вони дізналися головні правила вирішального конкурсу проєкту, який визначить, хто з них буде у фінальній 20 кулінарного шоу.

Експрес-битва на кулінарному проєкті "Мастер Шеф"

Трійка суддів вирішила випробувати 7 учасників на базові знання кулінара-аматора, та розділила конкурс на три етапи. Щоб учасники змогли без проблем приготувати рибу Дорадо з соусом Голландез та овочевий Рататуй, їм потрібно вибороти для себе набір девайсів. Альфа-кулінар та переможець кожного етапу експрес-битви отримає справжній професійний ніж, а от переможеному доведеться готувати одноразовим пластиковим ножем.

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5 хвилин на 5 класичних нарізок – ціль пешої експрес битви, у якій перемогла Олександра та отримала ніж, а Руслан Лучков, з найбільшою кількістю нарізки, але з найгіршою нарізкою отримав, як і обіцяли лузеру битви, – пластиковий ніж.

Другим завданням експрес-битви для учасників були білки. Їх потрібно були збити вручну за 5 хвилин. Альфа-кулінаром меренгової битви стала Марія, а от не пощастило Руслану, який перезбив білки. Йому дістався поламаний вінчик.

Третій етап – філірування риби Сібас, потрібно розділити її на два філе та витягти всі кісточки. Переможець отримає набір "все включено", а переможений фольгу, пергамент та один сотейник.

Ектор, особисто перевіряв роботу кулінарів-аматорів, та визначив переможцем цієї експрес-битви Руслана Лучкова. Найбідніший набір для приготування страви отримала Елеонора, яка зробила одне філе, далеке від ідеалу.

На приготування головної страви від суддів з приладдям, яке учасники вибороли у експрес-битвах, Володимр Ярославський виділив одну годину. Кулінари-аматори мужньо нарізали помідори сокирою, та билися за мрію, ламаючи пластикові ножі. Час пролетів, як одна хвилина... А вердикти суддів вже готові для учасників. Судді ретельно спробували кожну приготовану страву кулінарів-аматорів та підняли на балкон, ще шістьох учасників. Ектор відправив Елеонору додому, адже вона не справилась із поставленим завданням суддів.

Хто пройшов до двадцятки проєкту "Мастер Шеф" 9 сезону

Наступного тижня починаються пригоди кулінарної двадцятки шоу "Мастер Шеф", не пропустіть перші почуття, сварки та розчарування!

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