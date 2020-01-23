"Мастер Шеф" 10 сезон: імена журі

Незабаром на телеканалі "СТБ" стартує новий ювілейний, десятий сезон проєкту "Мастер Шеф". Незмінним ведучим шоу залишається Ектор Хіменес-Браво, проте поруч з ним глядачі зможуть побачити нові обличчя.

23 січня творці шоу анонсували, хто ж увійде до трійки ведучих (журі), окрім Ектора. Колегами канадського шеф-кухаря у проєкті стануть Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

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Що відомо про нових ведучих Мастер Шефа?

Ольга Мартиновська – переможниця третього сезону шоу "Мастер Шеф". До участі в шоу Ольга працювала флористом, менеджером у банку, офіціантом на урочистостях у Франції. Після перемоги в проєкті дівчина скористалася можливістю навчання в французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, а потім повернулася в Україну. Була суддею на "Мастер Шеф діти", а також фуд-продюсером 5 сезону "Мастер Шефа".

Володимир Ярославський – кулінар з 23-річним стажем, з яких 15 років працює шеф-кухарем. Керуючий та співвласник київського ресторану Lucky, бренд-шеф магазину Good Wine, а також шеф-амбасадор постачальників морепродуктів Аляски Alaska Seafood. Володимир був суддею дев’ятого сезону шоу "Мастер Шеф" і впорався зі своєю місією на відмінно. Тепер глядачі зможуть спостерігати за його роботою у новому сезоні проєкту.