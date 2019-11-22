"Мастер Шеф" 9 сезон 13 випуск: хто першим покинув десятку кулінарного проєкту

У 13 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" кулінари-аматори відчують азарт, гнів та дружню допомогу колег. Як зміняться стосунки учасників після підступних вчинків Лілі, щодо інших кулінарів та хто не втримається на плаву у шоу – читайте у сьогоднішньому випуску "Мастер Шеф"

Сьогодні, у 13 випуску 9 сезону кулінарного проєкту "Мастер Шеф" десятка кулінарів-аматорів зіткнеться із новим конкурсом, який добряче полоскоче їм нерви. Адже учасники будуть не тільки боротись один з одним, а ще й змусить протистояти азарту!

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Та перед початком конкурсу, Ектор Хіменес-Браво згадав про учасника Артема, який у попередньому, 12 випуску проєкту "Мастер Шеф" з поважних причин пропустив два конкурси, включно з битвою чорних фартухів. Суддя привітав кулінара з поверненням, та наголосив, що прогуляне прийдеться Артему відпрацювати. Щоб відробити втрачене учасник одягне чорного фартуха, ще не розпочавши перший конкурс.

Продуктовий аукціон на проєкті "Мастер Шеф"

Отож, трійка суддів кулінарного шоу "Мастер Шеф" запропонувала учасникам визначитись із трьома капітанами майбутніх команд. Першим підняв руку та визвався на капітанство Петро, він очолив команду жовтих. Ліля стала капітаном червоних, а Сергій – синіх.

У азартних іграх, таких як і цей кулінарний аукціон, головне стратегія. Та чи у всіх команд вона є? Зараз дізнаємося! Адже продукти, які чекали на кожну команду за столами – це бюджет, якими вони будуть робити ставки. Після оголошення ставки, та у разі пасу за лот, продукти назад не повертаються командам, а згорають. Торгуватись потрібно з розумом, адже із залишків прийдеться готувати десерт і головну страву конкурсу. Це випробування пройдуть тількі ті команди, які зуміють здобути девайси на кулінарному аукціоні та зберегти стратегічне мислення.

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Ектор Хіменес-Браво представив командам перший лот, у який входили щипці, проста, але надзвичайно важлива у приготуванні страв пательня та креманка для подачі десерту. Команда червоних вирішила розпочати кулінарні торги на проєкту "Мастер Шеф" та поставила першу ставку у вигляді морського гребінця. Жовті не підтримали лот, а от сині вирішили зіграти у гру та підняли ставку до двох картоплин.

Гра почалась... Кулінари-аматори розпочали продуктовий аукціон та розпочали війну за девайси, щоб приготувати страви для суддів шоу "Мастер Шеф".

Другий лот: набір ножів, кісточка кулінарна та товкачка. Ектор наголосив, що лоти не будуть повторюватись, тому набір ножів у цьому раунді дуже цінний для команд. Червона команда першою ставила ставку, як переможці попереднього лоту. 26 позицій від синіх... хто переб'є ставку? 40 за жовтими, 43 червоні... Ектор навіть назвав Юлю занудою, через те, що дівчина намагались спинити свого хлопця Петра не вдаватись до таких високих ставок.

Загалом лотів було шість, учасникам випробування було з чого обрати та всі були у рівних умовах. Головною у цьому конкурсі була стратегія, і тільки Ліля використала і втілила свій хитрий план. Проте, залишившись найбагатшою серед команд, вдалась до жадібності, через що, інші кулінари-аматори оголосили їй кулінарну війну.

Від суддів, на приготування, учасники отримали одну годину і двадцять хвилин. Страву та тематику обирали капітани команд.

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Синя команда приготувала свинину у азіатському стилі та шу. Червоні філе сібаса з соусом велюте та кремчіз з желе, який судді навідріз відмовились куштувати через волосину з бороди учасника, яка застигла у десерті.

Жовті подали суддям креветки у тісті катаіфе у гавайському стилі на дерев'янних дошках, адже у них не було тарілок. Та на десерт тарт з гриляжем і грушою.

Через неприпустиму помилку команда червоних на чолі з Лілею програла перший конкурс та чорний фартух за вердиктом капітана одягнув Андрій. Дівчина стверджувала, що волосина з десерту була з його бороди.

Кулінарна піраміда

Другий конкурсний день 13 випуску 9 сезону кулінарного проєкту "Мастер Шеф" розпочались із старого і знаного випробування на проєкті.

На учасників чекали п'ять рядів із поверхонь, та з кожним наступним етапом місць для кулінарів-аматорів за ними, ставало менше і менше. Конкурс на швидкість, адже учасник, який останнім презентує свою страву отримає чорного фартуха. А якщо ним опиниться кулінар, що вже здобув чорний трофей, то фартуха одягне попередній учасник.

А приготувати у цій кулінарних перегонах учасникам потрібно свинну вирізку у хамоні, з соусом Бешамель та релішом з гірчичних зерен і родзинок.

Ліля з першого етапу конкурсу вирвалась у лідери і закінчила приготуваннях страви першою. Не відставали від дівчини і Сергій та Руслан Шилін. Юля, яка з початку випробування була у аутсайдерах перегонів наздогнала учасників та разом із Петром закінчили конкурс із бездоганно приготованими стравами.

Лузером конкурсу став Артем, який отримав чорного фартуха від Ектора Хіменеса-Браво ще на за попередній конкурсний тиждень. Та за правилами, фартух повинен одягнути учасник у білому, який був попереднім – нею стала "Аннушка".

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Та на цьому чорні фартухи не закінчилися! Судді відзначили також Сергія та Руслана Шиліна, страви яких були з чисельними помилками. Хлопці теж одягли чорні фартухи.

Найкращою у цьому конкурсі стала страва Олександри, дівчину відзначили судді "Мастер Шеф" та подарували корисний подарунок від спонсора кулінарного шоу.

Випробування дружбою на битві чорних фартухів

Тематика цієї битви чорних – дружні стосунки на проєкті та вміння заводити їх, цінувати та допомагати. На учасників битвих чорних чекали пронумеровані поверхні у павільйоні "Мастер Шеф". Що буде далі, ніхто окрім суддів не знав.

Правила випробування такі: учасники, які зазвичай спостерігають за випробуванням чорних фартухів з балкону, сьогодні будуть допомагати та вказувати, як саме, а головне, що саме мають приготувати кулінари-аматори для суддів, щоб здивувати їх та залишитись у шоу.

Русік допомагав "Аннушці", Петро – Сергію, Ліля – Руслану Шиліну, Олександра – Артему, а Юля – Андрію.

А от хто з кулінарів-аматорів не справився із битвою чорних фартухів та покинув проєкт у 13 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" стане для вас несподіванкою!

Ним виявився Андрій.

Вже наступної п'ятниці у 14 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" ви побачите хто не ризикує, той не заробляє, а точніше як учасники готуватимуть страви сковані різноманітними предметами. Ектор Хіменес-Браво очолить шефство над учасниками у виїзному конкурсі.

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