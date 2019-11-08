"Мастер Шеф" 9 сезон 11 випуск: романтичні конкурси у парах, які пройшли найсильніші

В 11 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" учасники відкриють дуже особисту сторону свого життя: вони розкажуть, чим урізноманітнили б своє інтимне життя. Хто виявився любителем латексних костюмів, а хто – знавцем секс-іграшок – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Кулінари-аматори не тільки поділяться інтимною інформацією в 11 випуску "Мастер Шеф 9", але й попрацюють у парах. Один учасник шоу буде відповідати за стратегію, залишивши своєму напарнику записки на холодильнику, інший – буде готувати страву за підказками. Як приготувати кулінарний шедевр за одним словом та чи витримає випробування Петро і Юля – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Майстри копіювання

Експерти запропонували кулінарам відтворити нескладні рецепти. Учасники шоу "Мастер Шеф" розділились на 5 команд. Лілія обрала Олександру, Андрій – Руслана, Юлія – Петра, Анастасія – Руслана, Сергій – Аннушку і Артема. У таких парах учасникам потрібно було самим оцінити час для приготування страви та впоратись відтворити рецепт, включно з презентацією.

На першому етапі конкурсу чимало кулінарів неправильно оцінили свої можливості та дещо розчарували Ектора Хіменеса-Браво. Водночас Лілія і Олександра всього за 9 хвилин приготували хеш-браун, який сподобався судді. Відтак учасниці отримали перший бал.

Другою стравою були устриці з гаспачо. Оцінював вправність кулінарів Володимир Ярославський. Знаний кулінар був надто прискіпливим, тому черга дійшла до Юлії та Петра, які попросили для приготування 17 хвилин. Однак саме останні учасники зуміли вразити Володимира і отримали бал.

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Випробовувала кулінарів-аматорів Єлизавета Глінська. Королева десертів запропонувала приготувати горіховий крамбл з ягодами фламбе та базиліком. Учасникам "Мастер Шеф" знадобилось до 20 хвилин для створення десерту. Однак Єлизавета скуштувала тільки страву жовтої команди – Лілії та Олександри. Крамбл був бездоганним, тому команда отримала ще один бал та спільно з Юлією і Петром відправились на балкон.

А от інші учасники були під загрозою виходу з шоу. Сергій, Руслан та Андрій отримали чорні фартухи.

Стратегія чи дія?

Хлопці і дівчата стали навпроти один одного. Ектор залучив учасників шоу "Мастер Шеф" до гри, запропонувавши обрати одну із відповідей на пікантні питання. Учасники, думки яких збіглись, утворили пару.

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На питання про костюм на вечірку тільки Руслан відповів, що не проти би приміряти образ любителя БДСМ, чим приголомшив усіх учасників. Більшість кулінарів обрали костюм супергероїв та учасників "Мастер Шеф". Перша пара – Юлія і Петро.

Ектор влаштував ще одне випробування: запитав, яка реакція буде в кулінарів, якщо на першому побаченні людина, яка їм подобається, переходитиме межу дозволеного. Тільки Сергій та Аннушка зізнались, що одразу ж покинуть такого партнера, тому об’єднались у команду.

Андрій і Лілія відповіли, що замість задоволення втрьох обрали б алкоголь і закуску. А от як розбурхати інтимне життя: екстримом, секс-іграшками чи вивченням нових технік? Руслан Шилін заявив, що закупив би всі товари зі спеціалізованого магазину, однак не отримав підтримку серед кулінарів. Натомість Олександра і Артем склали пару. Залишились Настя і два Руслана, які й утворили останню команду.

Та на цьому конкурс не завершився. Стратеги повинні були вигадати страву, яку можна приготувати за годину. Риба з карамелізованою морквою, м'ясо із овочевим пюре, дорадо з соусом бешамель та гарніром, карпачо із цукіні – що тільки не придумали учасники. Для конкурсантів вони залишили всього три слова-підказки.

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Виконати завдання і відгадати страву було дуже складно, однак чимало учасників впорались із завданням. Зокрема, Артем не вгадав страву Олександри, однак вразив експертів смачною рибою з соусом. Сергій, який зовсім не розумів підказок партнерки, все ж приготував смачне м'ясо. А от Петро не впорався із завданням, що розчарувало його кохану. Руслани також не вдало приготували страву, а от Лілія знову отримала похвалу.

Чорний фартух у конкурсі отримав Петро.

Битва "чорних"

На битву чорних фартухів прийшли чотири чоловіки – Петро, Андрій, Сергій та Руслан. Відтак для кулінарів вигадали особливе завдання. Учасники "Мастер Шеф" із закритими очима повинні спробувати страву та відгадати всі 15 інгредієнтів, використані для приготування. Кулінари мають всього 15 хвилин на вивчення та 1,5 години на відтворення.

Перлотто з буряковим фрешом і кедровими горіхами, устриці зі шпинатом та сухариками, качина грудка з поленою та малиновим соусом, гребінці з цвітною капустою та каперсами – такі непрості страви отримали учасники.

За результатами битви "чорних", шоу ніхто не покинув. Всі кулінари відмінно впорались зі складним завданням та детально відтворили рецепети.

"Мастер Шеф" 9 сезон 11 випуск онлайн: дивіться відео

Відео буде згодом

Вже у 12 випуску "Мастер Шеф" на знімальний майданчик прийдуть професіонали. Команди будуть панікувати, робити помилки, кричати та спробують смачно нагодувати гостей. Чому Артем і Руслан побились – глядачі побачать вже 15 листопада.