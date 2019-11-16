Хто увійшов до десятки "Мастер Шеф" 9 сезону

Кулінари-аматори пройшли половину шляху на проєкті "Мастер Шеф" 9 сезону та саме зараз ми готові познайомити вас з кожним з них.

Давайте ближче познайомимось із головною десяткою учасників кулінарного шоу "Мастер Шеф" 9 сезону, які стрімкими кроками наближаються до фіналу проєкту.

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Сергій Денисов

26-річний хлопець родом із Батумі, але кулінар-аматор стверджує, що Україна стала для нього другою домівкою. Сергій марить кулінарією, та пішов на велику авантюру взявши участь у проєкті, втративши хорошу ділову пропозицію. Le Cordon Blue – ось головна мета Сергія Денисова! До речі, дівчата, хлопець холостяк та зараз у активному пошуку другої половинки.

Руслан Лучков

Хлопець 11 років працює травесті-дівою "Лолітою Амбер" та гонорарів від виступів не завжди достатньо для Руслана. Тому кулінар-аматор підпрацьовує офіціантом у ресторані, і все це щоб швидше йти до своєї мети. Стати професійним кулінаром. Проєкт, на думку Русіка, допоможе йому втілити його мрії та здобути нових знань і знайомств.

Олександра Єфименко

Дівчина у свої 23 роки мріє відкрити свою власну кондитерську та справжній фанат кулінарного шоу "Мастер Шеф". Олександра по кількаразві переглядала всі сезони проєкту та вчилась на помилках інших. Дівчина щаслива мама та кохана дружина у рідному Мелітополі.

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Андрій Боденко

Успішний юрист та борець за права людей! 27-річний хлопець переїхав до столиці із рідного Харкова 5 років тому та вирішив відкрити власну юридичну фірму, щоб допомагати людям, які потрапили у біду. Сьогодні, хлопець прагне більш творчої роботи та готовий навчатись і йти до мети великого кулінара.

Кієу Тхук Ань (Аннушка)

У шестирічному віці Кієу разом із сім'єю переїхала із В'єтнаму в Україну. Зараз дівчині 23 роки та живе вона у Харкові. "Аннушка" до проєкту працювала фуд-фотографом та є прихильницею мукбангу ( новий корейський тренд відеоблогінгу, споживання їжі на камеру).

Ліля Сорокіна

Проєкт "Мастер Шеф" для цієї учасниці є великимшансом почати нове життя. Подруги Лілії потайки від дівчини заповнили анкету для участі в кулінарному шоу. Домівка Лілії у Кам'янці-Подільському, та дівчина прагне жити у великому місті та займайтись улюбленою справою – кулінарією.

Артем Янковський

32-річний Артем українець, але вже 9 років живе у Данії. Хлопець прагне повернутись додому, щоб розвивати свої кулінарні навики та вважає, що саме кулінарний проєкт допоможе втілити його мрію в життя.

Юлія Акименко

Професія цієї сексуальної учасниці кулінарного шоу "Мастер Шеф" – вчителька української мови і літератури. Також, у дівчини є власний відеоблог, у якому Юля куховарить та ділиться рецептами. Від проєкту "Мастер Шеф" дівчина очікує отримати знання, розвиток та звичайно ж перемогу.

Петро Косовський

Слідчий із Одеси, який мріє стати професійним кухарем. Петро прихильник паназіатської кухні та дуже гострих страв. На проєкті у хлопця закрутився роман із Юлею Акименко, бурхливі хвилі якого не один раз вирували на знімальному майданчику кулінарного шоу.

Руслан Шилін

Цей 21-річний львівський хлопець справжній веселун та гурман. Хлопець обожнює медицину та вчиться на провізора. Але кулінарія, любов до якої живе у його серці, теж не дає Руслану спокою. До речі, учасник "Мастер Шеф" 9 сезону керує сімейним ресторанним бізнесом, що допомагає йому краще пізнавати непростий світ кулінарії з середини та ззовні.