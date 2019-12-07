Хто покинув 9 сезон "Мастер Шеф" у 15 випуску

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Хто покинув 9 сезон "Мастер Шеф" у 15 випуску / LifeStyle 24

15 випуск кулінарного шоу "Мастер Шеф" покинув доволі сильний та мужній учасник кулінарного проєкту. Проте саме у цій битві чорних фартухів інтуїція підвела хлопця та він поїхав додому за два кроки до омріяного кителя.

Артем Янковий – учасник 9 сезону кулінарного проєкту "Мастер Шеф", який показав себе у проєкті як виважений, дорослий та цілеспрямований кулінар-аматор.

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Йому тільки 32 роки, а його мрія повернутись додому, щоб розвивати свої кулінарні навики. Артем вже 9 років живе у Данії.

Хлопець вірить, що саме кулінарний проєкт допоможе втілити його мрію в життя.

Шлях Артема на проєкті не був легким, адже часті непорозуміння з колегами по кухні, вибивали хлопця із себе. 

Артем працює у компанії, яка вирощує і експортує свинину в Європу. Деякий час хлопець жив сам і як вирозумієте вчився готувати, щоб не харчуватись у ресторанах або вуличною їжею. Зараз Артем готує багато різноманітних страв, особливо йому подобається працювати з рибою. Мабуть, саме ця практика і допомогла Артему попасти у 50 кулінарів-аматорів "Мастер Шеф" 9 сезону, а згодом і у 10 найкращих кулінарів України.

Артем відчуває у собі потенціал і хоче реалізовувати себе у сфері кулінарії. Його бажання брати участь у кулінарному проєкті "МастерШеф" 9 сезону цілком і повністю підтримує дружина.

Ми бажаємо Артему не здаватись та впевнено працювати над своїми навиками та розвиватись у кулінарії.

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Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Мастер Шеф 9 сезон
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