"Мастер Шеф" 9 сезон 4 випуск: хто з дванадцяти чорних фартухів покинув шоу

Кулінари-аматори у 4 випуску 9 сезону проєкту "Мастер Шеф" з новими силами поринули у новий день на кухні кулінарного шоу. Хто з учасників відкриється для суддів з нової сторони, а хто розчарує – дізнаємося вже сьогодні!

У четвертому випуску шоу "Мастер Шеф" на учасників чекають нові випробування на кулінарний хист та перевірка на командну роботу.

Перший конкурс

Судді "Мастер Шеф" з широкими посмішками зустріли учасників на кухні проєкту та з перших слів почали інтригувати кулінарів-аматорів.

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Отож, перший конкурс, який чекав на 18 учасників був командний. Перед кулінарами стояло кілька завдань, перед початком змагання: обрати двох капітанів, які згодом мали самі обрати собі команди. Першим капітаном обрали Руслана Лучка, відомого як травесті-діва Лоліта Амбер, він обрав синій колір команди. Учасники вирішили не мудрувати та зробити битву капітанів Русланів, тому другим капітаном червоної команди обрали також Руслана Шиліна.

Після формувань двох команд, Ектор озвучив наступні правила конкурсу та страву, яку потрібно приготувати під керівництвом капітана. Головною стравою від суддів став сібас з середземноморським соусом з мідій, конкасе з томатів, а ще пюре з цвітної капусти і спаржі. У чотири етапи капітанам потрібно обирати двох слабших учасників своєї команди та відправляти їх на балкон, як покарання за погано виконану роботу. По закінченні змагання вся команда, що програє одягне чорні фартухи.

На першому етапі конкурсу учасникам потрібно за 10 хвилин почистити сібас від луски, випотрошити рибу та сформувати два ідеальні філе. Всі старання учасників оцінюють капітани, але приймати участь та допомагати вони можуть тільки словами, без будь-яких дій. До фінішу прийдуть тільки найкращі на думку головнокомандувачів. Капітан червоної команди відправив на балкон Юлю і Марув, а синю команду покинули Елеонора і Андрій.

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Другий етап базувався на приготуванні середземноморського соусу з мідій, які потрібно було добре проварити з томатами конкасе. Бездоганно з цією задачою справились всі окрім "Аннушки" та Наташі з синьої команди та Вови і Юлі з червоної.

На третьому етапі потрібно було приготувати пюре з цвітної капусти та зачистити спаржу. Такий на перший погляд простий процес перетворився на справжнє випробування. На цей етап у кулінарів-аматорів було 20 хвилин. Та капітани вже визначились з ким попрощаються на цьому етапі роботи, адже у половини учасників пюре було зарідке. На балконі опинились Олександра і Настя з синьої команди та Артем і Маша з червоної команди.

На найвідповідальніший четвертий етап залишились по двоє учасників з кожною команди. Завданням було підсмажити сібас та презентувати свої страви, з яких Петро і Сергій вийшли переможцями чотирьох етапів.

Судді ретельно покуштували страви двох команд та у команді червоних Ектро знайшов у рибі аж три кістки. А кістка у рибі, як ви розумієте це повний провал страви. Ціла команда червоних одягнула чорні фартухи та з тріском програла команді синіх, яку очолював Руслан Лучков.

Другий конкурс, як шанс зняти чорний фартух

З наступними умовами конкурсу у кулінарів теж не було все так просто. Дев'ять білих фартухів проти дев'яти чорних позмагаються у розгадуванні загадкових страв, які білі фартухи обирають самі. Так, так... Ектор наголосив, що якщо аутсайдер відгадає страву кулінара у "білому" та ще й приготує краще за нього, то вони обміняються фартухами. Діяти проти переможців попереднього конкурсу можна також у групах, але білий фартух одягне тільки хтось один. Така стратегія вельми сподобалась Петру, який хоче допомогти своїй подрузі Юлі, адже саме через його страву ціла команда одягнулась у "чорний" колір.

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Під час конкурсу учасники жартували та намагались заплутати своїх опонентів, використовували зайві продукти та навіть сварились.

Класичні страви кулінари теж обрали досить цікаві, та не з легких: Руслан Лучков готував Буйябес, "Аннушка" обрала Рамен з морепродуктами, Олександра готувала Париж Брест, а Сергій Різотто з морепродуктами. За підсумками конкурсу, судді розкритикували страву Сергія, Ліля недопекла свою Лазанью, бо загралась із дурощами на кухні проєкту, а Руслан Шилін вибив з білого фартуху Наташу своєю пастою з морепродуктами.

За всі сезони проєкту "Мастер Шеф" у битві чорних ще не було дванадцять фартухів, які боротимуться за своє місце у кулінарному шоу.

Чорний день на "Мастер Шеф": хто покинув шоу

На кулінарів-аматорів чекав барабан долі, який потрібно покрутити та він обирав страву, її колір та частину світу з якою вона повинна поєднуватись. Дванадцять чорних фартухів з легким тремором в руках крутили барабан та дякували фортуні за допомогу або наповнювались сумнівами щодо своїх можливостей.

Руслан Лучков, який був капітаном та переможцем у першому конкурсі, напророчив собі помаранчеві Профітролі з Азії, Сергій та Петро готували чорний Наполеон з Європи. А от "Мару" повезло із стравою – в неї Американська Шартлотка зеленого кольору, у Лілії чорвоні Равіолі з нотками Азії. Петро та Сергій вирішили полегшити собі завдання та робити його разом. Вони грубо порушили правила такими діями, та Ектор покарав хлопців та дав їм право вибору хто з них одягне чорний фартух і пробуде з ним аж до наступного випуску. Сергій навіть оком не кліпнув та взяв на себе чорний фартух та отримав повагу в очах колег. Петро ж одягнув білого фартуха і піднявся до своєї симпатії Юлії на балкон.

Судді куштували та зосереджено оцінювали страви кулінарів-аматорів, лунала і критика, і похвала.

За вердиктами суддів на балкон піднялись 10 учасників, серед яких Ліля, Назар, Руслан, Маша, Петро, Сергій в чорному фартусі, Юлія, Артем, Вова, Андрій.

Цього тижня проєкт покинули Наталя, Марія "Мару".

Наступної п'ятниці у 5 випуску шоу "Мастер Шеф" на вас чекають сільські посиденьки, кулінарний ерудит та нові скандали і трішки романтики від Юлії та Петра.

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