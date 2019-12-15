Фіналісти 9 сезону "Мастер Шеф": імена учасників

Наприкінці 16 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" судді кулінарного проєкту визначили фіналістів шоу, які вже у наступному випуску будуть боротись за місце у суперфіналі

Сім фіналістів 9 сезону "Мастер Шеф" пройшли довгу та не просту дорогу на кулінарному проєкті. Вони випробовували на міць свою силу волі, застосовували інтуіцію та багато вчились, щоб пройти цей не легкий шлях у шоу. Давайте трохи ближче познайомимось із сіміркою фіналістів 9 сезону "Мастер Шеф", які у 16 випуску отримали від Ектора Хіменеса-Браво, Лізи Глінської та Володимира Ярославського свої омріяні кителі.

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До речі, у наступному 17 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" вже не буде битви чорних фартухів, а кожна помилка кулінара-аматора призведе до його вибування із шоу.

Сергій Денисов

Молодий та перспективний хлопець, родом із Батумі, але вважає саме Україну своїм домом. Сергію 26 років та він холостяк. Кулінар до проєкту "Мастер Шеф" працював менеджером у ресторані, але йому завжди подобалась кулінарія.

Навчання у Le Cordon Bleu – це мрія для Сергія, до якою він прямує впевненими кроками, адже хлопець вже у фіналі "Мастер Шеф".

Олександра Єфименко

23-річна дівчина родом із Мелітополя та полюбила кулінарію не так давно. У 19 років дівчина одружилась, тому кулінарія стала для неї невідємною частиною сімейного життя.

Анкету на кулінарний проєкт Олександра заповнила з надією на фортуну, адже дівчина справжня фанатка кулінарного шоу. Саша переглянула всі попередні сезони вже не один раз, та навіть готувала рецепти з проєкту дома.

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Мрією Олександри є відкриття власної кондитерської.

Кієу Тхук Ань ("Аннушка")

Кієу народилась у В'єтнамі, та у віці шести років родина дівчини переїхала до Харкова, де і зародилась її кулінарна пристрасть.

"Аннушка" працює фуд-фотографом та захоплюється мукбангом. Головне захоплення дівчини – кулінарія, адже сам процес приготування різноманітних страв викликає у Кієу велике задоволення.

Ліля Сорокіна

Дівчина виросла у світі кулінарії, адже її мама працювала кухарем. Ліля з Кам'янця-Подільського, їй 28 років та її життя завжди підштовхувало до кулінарії. Оскільки дівчина не наважувалась йти на проєкт "Мастер Шеф", її коліжанки заповнили анкету потайки. І ось, Ліля у фіналі 9 сезону "Мастер Шеф".

Руслан Лучков

31-річний актор травесті-шоу із Херсона, більш відомий для всіх як "Лоліта Амбер" – це його сценічне ім'я. Та це не єдина його робота, Русік також працює офіцантом, щоб заробити більше коштів на костюми для виступів.

Понад усе Руслан мріє стати справжнім професійним кухарем, а проєкт "Мастер Шеф" це шанс для хлопця втілити його головну мету.

Петро Косовський

21-річний слідчий із Одеси, який мріє стати професійним кухарем. Петро прихильник паназіатської кухні та дуже гострих страв. На проєкті у хлопця закрутився роман із Юлею Акименко, бурхливі хвилі якого не один раз вирували на знімальному майданчику кулінарного шоу.

Проте дівчина покинула проєкт та зізналась своїм прихильникам, що після закінчення проєкту "Мастер Шеф" вони розійшлись.

Руслан Шилін

Цей 21-річний львівський хлопець справжній веселун та гурман. Руслан обожнює медицину та вчиться на провізора. Але кулінарія, любов до якої живе у його серці, теж не дає Руслану спокою.

До речі, учасник "Мастер Шеф" 9 сезону керує сімейним ресторанним бізнесом, що допомагає йому краще пізнавати непростий світ кулінарії з середини та ззовні. На проєкті Руслан подружився із Лілею, яка вміє мотивувати хлопця у відповідальні моменти.