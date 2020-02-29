Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 1 випуск: повернення зірок на кухню проєкту

У 1 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ви побачите повернення скандального закарпатця Анатолія Цуперяка, фіналіста 8 сезону – Владислава Міцкевича та переможницю "Мастер Шеф. Підлітки" – Анастасію Кобиляцьку. Це буде незабутній сезон, ви повинні побачити все!

У 2 сезоні кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" на учасників чекають нові конкурси та випробування. Та перш ніж розпочнуться гарячі командні ефіри "Мастер Шеф. Професіонали", трійці суддів кулінарного шоу потрібно обрати 30 найкращих шеф-кухарів, які будуть боротись за головний приз у шоу – 1 мільйон гривень.

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У 2 сезоні проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" глядачі познайомились з новою суддею кулінарного шоу – Ольгою Мартиновською. Дівчина перемогла у 3 сезоні "Мастер Шеф" та відмінно закінчила навчання у французькій кулінарній школі Le Cordon Blue та стала співласником ресторану у Парижі.

Ектор Хіменес-Браво незмінний суддя "Мастер Шеф" та Володимир Ярославський радо прийняли Ольгу Мартиновську в свій суддівський колектив проєкту.

Відкрив кастинг до проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону 27-річний учасник з Києва – Микита Алімов. Хлопець працює у ресторані судді проєкту – Володимира Ярославського. Кухар відповідає за гарячий цех ресторану. Микита Алімов презентував суддям варіацію перуанського севіче, використавши у приготуванні безліч кулінарних технік, намагаючись саме цим вразити трійку суддів кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали".

Сміливий учасник вразив суддів своєю стравою, хоч Ектор Хіменес-Браво зробив декілька ремарок, щодо страви Микити. Суддя відзначив неймовірно ніжну консистенцію страви та усе було трохи недотягнуте до ідеального смаку. В результаті голосування суддів, Микита отримав три "так" та став першим учасником 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Наступним учасником, який прийшов здивувати трійку суддів кулінарного проєкту став Анатолій Лукянчук із Рівного. Ресторатор приготував гаряче карпачо з сома, яке доготовлював в присутності суддів. Першим оцінював страву Анатолія – Ектор Хіменес-Браво. Гуру кулінарії відзначив неохайні розірвані слайси та цитрусовий дресінг, через який загубився основий продукт страви. Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво відмовили Анатолію в участі у проєкті "Мастер Шеф. Професіонали".

Завітав на кастинг 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" 20-річний су-шеф Валентин Бойчук, який працює у ресторані "100 років тому вперед" Євгена Клопотенка. Хлопець не любить працювати із звичних всім продуктів, тому для презентації своєї страви обрав дегідрований мох з тартаром сома і прошуто.

Екібана – саме такою була перша реакція головного судді кулінарного шоу, Ектора Хіменеса-Браво, але скуштувавши страву, суддя був здивований смаком. Валентин Бойчук отримав три "так" від суддів та пройшов у 30 другого сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Коли в ресторан кухні "Мастер Шеф" зайшов високий хлопець – Богдан Решетняк, Ектор Хіменес-Браво одразу запитав в учасника чи є у нього брати і сестри. Великим подивом суддів стала відповідь Богдана, сестрою якого виявилась українська співачка TAYANA. Кондитер приготував для трійки суддів "Мастер Шеф. Професіонали" стейк з батата, мус з авокадо та лайму. Хлопець вирішив, що приготувати на кастинг десерт було б банально, тому обрав складніший шлях на проєкт. Судді розкритикували страву Богдана та запропонували йому набратись більше знань та технік і запросили на наступний сезон кулінарного шоу.

Велике повернення на кухню "Мастер Шеф" через 6 років! Анатолій Цуперяк, учасник 3 сезону "Мастер Шеф" вирішив випробувати свої сили у 2 сезоні "Професіоналів". Ектор Хіменес-Браво невтримався та помстився Толіку за страждання суддів у 3 сезоні. Суддя міцно вхопив Толіка за вухо та потягнув по павільйону, жартома звичайно. Анатолій Цуперяк приготував для трійки суддів кулінарного шоу стейк Нью-Йорк з овочами та вишневим соусом, проте, Ектор сказав, що це стейк Ріббай. Також, суддя зауважив, що соус і стейк, на тарілці у Толіка, посварились між собою. Та ці незначні помилки незавадили хлопцю отримати такий бажаний фартух учасника 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Свої "так" від суддів також почули такі учасники, як: Євген Грибеник, який працює шеф-кухарем вже 24 роки, Анастасія Кобиляцька – переможниця "Мастер Шеф. Підлітки" та Едуард Канарян, який надзвичайно хвилювався презентуючи свою страву.

"О, ні!", – саме такими словами на кухні "Мастер Шеф. Професіонали" зустрів Ектор Хіменес-Браво Владислава Міцкевича. Влад, учасник та фіналіст 8 сезону "Мастер Шеф". Хлопець прийшов на "Професіонали", щоб показати, що він виріс у своїх кулінарних техніках та знаннях. Та чи достатньо він підготувався до такого серйозного сезону, у якому будуть боротися за перемогу сильні шеф-кухарі з різних країн світу.

Влад Міцкевич приготував суддям лосось а-ля моньєр за який, попри критику, отримав фартух та пройшов до 30 учасників проєкту.

Ще одним неочікуваним поверненням на кухню кулінарного шоу став 19-річний кондитер – Єфим Кравченко. Хлопець був учасником 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", але так і не потрапив до омріяної 20-ки шоу. Єфим приготував на кастинг 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" десерт шантілі з ягодами та фісташковим кремом. До речі, Єфим асистент Єлизавети Глінської на її майстер-класах!

Ектор Хіменес-Браво розкритикував десерт хлопця, але він таки отримав білого фартуха та потрапив далі на кулінарний проєкт.

Здивував трійку суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" і учасник з Вірменії – Давид Даніелян. Він здивував суддів приготуванням страви без відходів. Одеський шеф-кухар Володимир Чахмахчян приготував бездоганий восьминіг по-валійськи та підкорив суддів бездоганним смаком страви.

Вже наступної суботи, у 2 випуску кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" ми дізнаємося, хто із обраної суддями 30-и увійде до головного складу проєкту. Це буде незабутня битва, що зламає навіть професіоналів! Ви повинні це побачити – не пропустіть наступного випуску кулінарного шоу.

1 випуск 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дивитися відео онлайн: