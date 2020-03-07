Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 2 випуск: хто з учасників потрапив в кулінарне шоу

У 2 випуску "Мастер Шеф. Професіонали" ви побачите запеклу боротьбу професіоналів з цілої України за місце у 20-ці кулінарного проєкту.

У 2 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" судді кулінарного проєкту оберуть головну 20-ку проєкту, яка буде змагатись за перемогу. Хто пройде в омріяну 20-ку 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", а хто пройде на вихід – дізнаємося вже сьогодні!

Читайте також Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 1 випуск: повернення зірок на кухню проєкту

30 учасників кулінарного проєкту трійка суддів розділили на 6 команд та ознайомили з головними правилами першого конкурсу. Загалом, на 30 учасників чекає три етапи випробувань, на першому кулінарний проєкт покинуть одразу 5 осіб. Команда, котра найкраще справиться із завданням, одразу підніметься на балкон, решта учасників продовжуватимуть боротись за місце у 20-ці "Мастер Шеф. Професіонали".

"Колесо фортуни" – саме таку назву отримав перший конкурс 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". Капітани шести команд кулінарного проєкту по черзі крутили два барабани із назвами страв. Перший барабан визначав головну страву для команд, а другий – десерт. Завдання від суддів полягало у поєднанні цих двох страв, які визначала стрілка на барабані.

На приготування страви, в учасників було півтори години та чи достатньо цього часу для команд – дізнаємося незабаром.

Команду жовтих очолив мужній шеф-кухар Євген Грибеник, барабан обрав для команди професіоналів роли та чурчхелу. З цих двох страв команда, порадившись, вирішила приготувати для трійки суддів солодкі роли.

Володимир Чахмахчян очолював команду зелених. Колесо фортуни обрало для команди каннеллоні та мільфей. Капітан команди, як справжній лідер одразу обрав стратегію для приготування страви – це будуть солодкі каннеллоні з листкового тіста.

Читайте також Мастер Шеф Професіонали 2 сезон: дата виходу кулінарного шоу

Команда амбітних шеф-кухарів разом з Анастасією Кобиляцькою впродовж всього конкурсу не могли визначитись зі стравою, яку будуть подавати суддям.

А от до команди фіолетових неодноразово підходив Ектор Хіменес-Браво. Головний суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" порадив команді добре подумати перед тим як обирати стратегію для страви. Учасникам потрібно було поєднати італійську лазанью та тарт. Ектор Хіменес-Браво просив команду фіолетових додати до страви більше елементів з тарту, та капітан команди проігнорував пораду судді.

Півтори години швидко промайнули для шести команд кулінарного шоу та настав час обирати кращих з кращих, а для команди з найгіршою стравою проєкт закінчиться вже сьогодні.

Спробувавши всі страви шести команд, Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська відзначили команду жовтих Євгена Грибеника, всі учасники піднялись на балкон і автоматично ввійшли до 20-ки проєкту.

"Мастер Шеф. Професіонали" за рішенням суддів покинула команда фіолетових – учасники знехтували порадами Ектора Хіменеса-Браво та не справились із головним завданням першого випробування.

У другому конкурсі на 20 учасників, що продовжили боротьбу за місце у проєкті, чекали коробки-загадки та непрості умови випробування від суддів. Шеф-кухарі самостійно поділились на команди по три особи та одна команда налічувала тільки двох учасників.

Вдвох вирішили боротись за місце у 20-ці "Мастер Шеф. Професіонали" – Володимир Чахмахчян та Владислав Міцкевич. Готувати професіонали будуть з простих українських продуктів, вартість яких не перевищує 100 гривень. Отже, під коробками-загадками на учасників чекали такі продукти як морква, картопля, гарбуз, субпродукти та молочка.

Розділившись на команди, учасники почали готувати свої кулінарні шедеври на мільйон для суддів кулінарного шоу. Не йти легким шляхом, а експериментувати вирішила трійка шеф-кухарів на чолі з капітаном Валентином Брайчуком. На думку хлопців, вони створять для суддів справжній кулінарний шедевр, який приведе їх до перемоги у випробуванні.

Хлопці не прогадали зі стравою та почесно піднялись на балкон до інших кулінарів. Судді кулінарного шоу також відзначили команду Владислава Міцкевича, який у тісному тандемі з Володимиром Чахмахчяном приготували кольорові вареники з лівером та рибою. Не пощастило у другому випробуванні 9 шеф-кухарям, їхні страви не були довершеними та занадто простими для рівня професіоналів. Судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" відправили кулінарів на третій етап відбору до 20-ки кулінарного проєкту.

Третій конкурс розпочався для дев'яти учасників індивідуальним конкурсом. Великою несподіванкою для суддів і учасників стала гучна заява шеф-кухара початківця із Борислава, 59-річного Ігора Попеля. Чоловік заявив, що змушений покинути кулінарне шоу через проблеми зі здоров'ям. Другою несподіванкою для всіх стала ще одна відмова від участі у 2 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали", також через стан здоров'я проєкт покинув Ігор Калініченко.

В учасників було дві години на приготування кулінарних шедеврів зі справжніх коров'ячих голів, які самотужки потрібно розібрати, щоб дістатись до їстівних частин. Хто не справиться із цим нелегким завданням та покине проєкт за крок до мрії? Найслабшими учасниками виявились три шеф-кухарі, які одразу відправились додому.

До 20-ки 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" пройшли такі учасники, як Максим Висоцький, Юрій Побережник, Едуард Канарян, Олександр Цвігун, Микола Карпюк, Яна Гамарник, Давид Даніелян, Валентин Брайчук, Світлана Берк, Володимир Чахмахчян, Владислав Єрмаков, Анастасія Кобиляцька, Юлія Жигулина, Владислав Міцкевич, Анатолій Цуперяк, Віктор Самардак, Єфим Кравченко, Олександра Касьянова, Євген Грибеник та Микита Алімов.

Дивіться 2 випуск 2сезону "Мастер Шеф. Професіонали" онлайн відео: