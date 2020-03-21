Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 4 випуск: хто не встояв перед алхімією суддів та покинув проєкт

У 4 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" сімнадцять учасників кулінарного шоу будуть дивувати суддів своїми знаннями в кулінарії та створювати справжній екшн на кухні проєкту.

У першому конкурсі 4 випуску 2 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" на сімнадцятку кухарів чекає справжнє випробування кулінарними експериментами.

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Трійка суддів проєкту запропонувала учасникам самостійно поділитись на команди. Микита Алімов без зайвих роздумів очолив команду жовтих. Також у команді Микити був Євген Грибеник та Віктор Самардак. Владислав Міцкевич знову об'єднав сили з Володимиром Чахмахчяном, саме у такому тандемі хлопці вже неодноразово вигравали у попередніх конкурсах. Проте, цього разу до кухарів доєдналася Світлана Берк. Кухарі обрали для своєї команди червоний колір фартухів.

Едуард Канарян та Єфим Кравченко в команді фіолетових, хлопці вирішили боротись за перемогу у конкурсі тільки у двох. Давид Даніелян, Настя Кобиляцька та Юля Жигуліна в команді зелених. Валентин Брайчук, Анатолій Цуперяк та Юра Побережник – фіолетова команда.

На кожну з шести команд під коробками-загадками чекала обрана суддями страва, до складу якої входив глютен та лактоза. Кожні команді потрібно приготувати безлактозний і безглютеновий аналог цій страві. Півтори години на приготування головного кулінарного тренду 2020 року – страві здорового харчування.

За відведений час команда жовтих повинна приготувати чізкейк, червоні – медовик, фіолетові – пана-коту, сині – чізбургер, зелені – наполеон, а команда білих – лазанью.

Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський були в захваті від страви Едуарда та Єфима, які приготували пана-коту на коксових вершках, з додаванням авокадо та крамблом на аквафабі. Лузерами першого конкурсу 4 випуску "Мастер Шеф. Професіонали" стала команда фіолетових. Хлопці не справилисьіз приготуванням чізбургера та провалили завдання. Валентин Брайчук, як капітан фіолетових взяв всю відповідальність за програш команди на себе та одягнув чорний фартух.

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Перед другим конкурсом "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво покликав Едуарда Канаряна та повідомив кухаря, що на нього чекають певні привілеї, як капітана команди переможця минулого конкурсу. Едуард повинен назвати сім імен, які будуть його суперниками і очолять інші команди.

Кухар назвав Влада Міцкевича, Володимира Чахмахчяна, Євгена Грибеника, Влада Єрмакова, Давида Даніеляна, Юру Побережника і Анатолія Цуперяка. Наступним бонусом від суддів для Едіка стала кількість учасників в його команді – двоє осіб. В інших командах капітани мали право обрати тільки одного кухаря собі в помічники.

За півтори години професіонали повинні приготувати суддям страву з вау-ефектом, презентувати її часткового готуючи перед клієнтом. Страву-інтертеймент учасники кулінарного шоу повинні презентувати трійці суддям "Мастер Шеф. Професіонали".

Едуард Канарян обрав собі в помічники Єфима та Микиту, хлопці готували "Обід лісника" з курки, газованими ягодами та трьома видами грибів. Влад Міцкевич разом з Віктором Самардаком готували пасту з чаю матча в паназіатському стилі. Володимиру Чахмахчяну в напарниці залишилась Світлана Берк, кухарі приготували для суддів "Карно аля пєрно" – вирізку з піною коренеплодів.

Євген Грибеник перестрахувався та обрав собі в помічники Настю Кобиляцьку, з якою в одному тандемі приготували морепродукти обсмажені на камінні, кольорові капсули вкриті натуральним велюром без штучних барвників з соусом всередині.

Давид Даніелян працював з Юлею Жигуліною та готували рибу в солі. Юра Побережник віддав командування Саші Цвігуну та показали суддям справжню магію – фрактал з ксантану і парфе.

Толік і Валентин Брайчук філософськи поставились до завдання від суддів та сконцентрувались на питанні: хто перший з'явився курка чи яйце?

Влад Єрмаков та Макс Висоцький подали суддям "Мастер Шеф. Професіонали" сет з м'ясних страв, яким вони кололи ін'єкції.

Всі кулінарні шоу команд "Мастер Шеф. Професіонали" були дивовижні та заслуговували на схвалення суддів, але Ектор Хіменес-Браво виділив дві найслабші команди – Сашу Цвігуна та Юрія Побережника і Толіка Цуперяка з Валентином Брайчуком.

Кухарі одягнули чорні фартухи та вчотирьох будуть боротись за місце у кулінарному проєкті. Головним завданням "битви за життя" була гастрофізика. Якщо простими словами, учасникам битви потрібно було візуально обманути приготованою стравою суддів. Обвести трійку суддів "Мастер Шеф. Професіонали" своєю новорічною іграшкою взявся Толік Цуперяк. Юра Побережник скористався порадою балкону та вирішив повторити страву Олександра Абрамова – помідори всередині з паштетом.

Юний хімік Саша Цвігун готував морське каміння з різноманітними текстурами та додатками. Валентин Брайчук теж поєднував текстури і форми.

Кого з учасників підведе його стратегія і хто покине кулінарне шоу "Мастер Шеф. Професіонали вже сьогодні – дізнаємося вже зараз.

Хоч помилки у стравах були у кожного з учасників битви чорних фартухів, але найслабшим у цьому випробуванні став – Валентин Брайчук. Хлопець назавжди покинув проєкт "Мастер Шеф. Професіонали".

Вже наступної суботи в 5 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми побачимо справжню подорож кухарів через всю Європу. Зустрінемось за тиждень!

4 випуск 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дивитися онлайн: (відео завантажиться згодом)