Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 5 випуск: хто не витримав кулінарну битву та поїхав додому

У 5 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" вирушать у надзвичайно захопливу мандрівку кулінарною Європою, спробують приготувати страви без термічної обробки та боротимуться за білий фартух у нелегкому випробуванні неїстівних предметів.

У 5 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на учасників чекає незабутня подорож кулінарною Європою. Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво зустріли кулінарів широкими усмішками та не барилися одразу розповідати правила першого випробування, а запропонували учасникам обрати трьох капітанів майбутніх команд.

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Не задумуючись першим підняв руку Євген Грибеник, шеф-кухар очолив команду жовтих. Капітан також обрав у свою команду Микиту Алімова, Єфима Кравченко, Влада Міцкевича, Світлану Берк та Максима Висоцького.

Другим капітаном став Давид Даніелян, хлопець обрав синій колір фартухів та до його команди потрапили Настя Кобиляцька, Юля Жигуліна, Анатолій Цуперяк та Саша Цвігун.

Команду червоних очолив Віктор Самардак, в його команду потрапили Владислав Єрмаков, Едуард Канарян, Володя Чахмахчян та Юра Побережник.

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Перед командами 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" стоїть не легке завдання від суддів, їм потрібно вирушити у кулінарну подорож Європою на "Східному експресі". Кулінарам потрібно обрати шлях по якому вони будуть мандрувати Європою, точка відправлення Франція, а прибуття – Туреччина.

Хто найшвидше дістанеться той і переможе. Кожна з команд 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" розпочала готувати страву французької кухні. Жовта команда приготувала суп Буйябес, сині – Беньє із заварним кремом, а червоні – філе міньйон.

Кулінарний шлях кожної з команд був тернистий та важкий, адже Ектор Хіменс-Браво прискіпливо обирав страву, куштував її та тільки після невеликих роздумів ставив штамп "кулінарного шенгену" у закордонний паспорт команди.

У команді червоних відзначився капітан Віктор Самардак, котрий побував у багатьох країнах та допоміг професіоналам з обранням страв для Хорватії, Угорщини, Сербії, а для національної страви Болгарії учасники "Мастер Шеф. Професіонали" власноруч приготували бринзу. Ектор Хіменес-Браво був приємно здивований стравами, які подавала команда червоних.

У команді жовтих, яку очолив Євген Грибеник, також була стратегія, але незначна помилка Максима Висоцького у приготуванні гуляшу затримала команду на шляху до перемоги.

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На перший погляд команда синіх знала, що буде готувати на кожній станції кулінарної карти, та й стратегія у команді була непогана, але завжди є одне "але". Майже кожен учасник команди 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" намагався перетягнути правління на себе, що й потягнуло її на дно.

За підсумками конкурсу першою подолала нелегкий кулінарний шлях від Парижу до Стамбулу команда червоних на чолі з Віктором Самардаком. Команди синіх та жовтих програли та будуть голосувати за тих, які на їхню думку потягнули команди на дно.

Розбір польотів розпочався з команди жовтих, які обрали володарями чорних фартухів капітана Євгена Грибеника та Влада Міцкевича. А от спокійно обрати двох слабших кулінарів у команди зелених не вийшло. Давид Даніелян не хотів вислуховувати претензії від учасників своєї команди та перебивав їх, намагаючись оскаржити їхню думку. Чорні фартухи одягнули Толік Цуперяк та капітан Давид Даніелян.

Другим випробуванням для учасників "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону був конкурс, у якому кожна з чотирьох команд повинна приготувати дві закуски, суп та десерт без використання плити і духовки – тобто без термічної обробки.

Віктор Самардак знову став капітаном червоної команди. Судді надали хлопцю можливість обрати ще трьох капітанів. Суперниками Віктор обрав Світлану Берк – жовта команда, Єфима Кравченко – зелена команда та Настю Кобиляцьку – синя команда.

На приготування страв у команд була одна година. Що саме будуть готувати професіонали – вони обирають самі. Судді "Мастер Шеф. Професіонали" наголосили учасникам, що всі страви повинні бути багатокомпонентними.

Команда червоних приготувала на закуску карпачо із сібасу з додаванням манго і томатів, тартар з телятини, непальський суп з бобових, креветки і паприки та десерт з авокадо.

Сині вирішили подати суддям "Мастер Шеф. Професіонали" тартар з телятини в пиві, севіче з кокосовим молоком, суп гаспачо з дині і томатів та на десерт чізкейк з петрушки та дині.

Команда жовтих також приготувала на закуску севіче, тартар та суп гаспачо, а на десерт мільфей.

Зелені приготували для суддів "Мастер Шеф. Професіонали" рублений тартар з телятини, сібас маринований в міксі з цитрусових, томатно-полуничний суп та варіацію на тему тірамісу.

За рішенням суддів найкращими були страви команди червоних на чолі з капітаном Віктором Самардаком. Невдача спіткала команду Світлани Берк, яка своїм капітанством намагалася показати, що вона краща за інших.

Ектор Хіменес-Браво попросив Світлану обрати одного кулінара з команди жовтих, який одягне чорний фартух. Жінка вирішила помститись Володимиру Чахмахчяну і назвала його, адже не секрет, що вона конфліктує з шеф-кухарем вже давно. Та суддя кулінарного проєкту тонко натякнув Світлані, що це вона була капітаном та вона вирішувала, що будуть подавати і готувати для суддів. Зрозумівши свою вину, капітан команди жовтих одягнула чорний фартух.

У битві за життя на проєкті "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону будуть боротись 5 шеф-кухарів професіоналів.

Завданням від суддів шоу були таємничі коробки-загадки, яку кулінар обирав самостійно за поверхнею. Під коробками на учасників чекали такі неїстівні предмети, як кубик Рубика, доміно, червоні коралі, мапа і стиральна гумка.

Ідеальна копія предмету, який попався під коробкою-загадкою, принесе кулінару перемогу у битві чорних та поверне білий фартух. Тому хто не зуміє приготувати страву-предмет – покине шоу "Мастер Шеф. Професіонали" назавжди.

За рішенням суддів у 5 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" шоу покидає Світлана Берк, яка приготувала повністю неїстівну страву та подала її суддям.

Вже наступної суботи у 6 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ви побачите, як професіонали будуть готувати максимально високу страву або простими словами – страву-гігант. Професійні крадії на кухні "Мастер Шеф. Професіонали" та битва що дасть вам ідеї для буденного столу. Зустрінемось за тиждень!

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