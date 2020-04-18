Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 8 випуск: хто з 8 чорних фартухів покинув проєкт

У 8 випуску 2 сезону Мастер Шеф Професіонали вчитимуться економити та боротимуться із власною жадібністю до продуктів на кухні кулінарного шоу. 14 кухарів-професіоналів готуватимуть для кремезних спортсменів страви без м'яса. Та чи вдасться це їм - дізнаємося вже сьогодні!

У 8 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на 14 учасників кулінарного проєкту чекає справжнє випробування на жадібність. Перед оголошенням правил першого конкурсу судді проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" попередили професіоналів, що марнотратство на кухні "Мастер Шеф" скасовується! Ектор Хіменес-Браво наголосив, що досить вже годувати смітник кулінарними відходами – настав час ставати економнішими та екологічнішими. Та чи всі з шеф-кухарів зрозуміли тонкі натяки судді "Мастер Шеф"?

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14 учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" обрали собі кулінарні половинки та отримали від суддів 5 хвилин на один візит до комори з продуктами.

За одну годину професіоналам потрібно приготувати вишукану страву ресторанного зразка. Судді "Мастер Шеф. Професіонали" вирішили не ставити жодних рамок у виборі страви кухарів.

Толік Цуперяк згріб з комори все, що тільки потрапляло до його рук: риба, качка, шоколад, вершки, молоко… Очевидно, що слова суддів "Мастер Шеф. Професіонали" пролетіли повз вуха учасника.

Час на обрання продуктів минув швидко, та Ектор Хіменес-Браво вирішив додати ложку дьогтю до бочки меду. Суддя витягнув ваги та миски і сказав, що це сьогоднішнє "але" першого конкурсу.

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Завдання було набрати продуктів для однієї страви, тому всі продукти, які набрали учасники за відведених 5 хвилин потрібно використати у страві.

Решту відходів і продуктів, що залишаться на робочих поверхнях кулінарних парочок будуть ретельно зважуватись суддями проєкту "Мастер Шеф. Професіонали".

Дві пари з найбільшою вагою кулінарних відходів одразу одягнуть чорні фартухи.

За результатами зважування кулінарних відходів найбільша вага була у Толіка Цуперяка і Саші Цвігуна – 14 кг 450 грамів та у Євгена Грибеника і Микити Алімова – 8 кг 628 грамів. Страви цих двох пар судді не куштували, а одразу віддали їм чорні фартухи та відправили на балкон.

Найкращою кулінарною парою першого конкурсу стали Максим Висоцький та Влад Єрмаков. Їхні відходи склали 5 кг 200 грамів, а страва – свинина розе найкраще засмакувала суддям проєкту "Мастер Шеф. Професіонали".

Найгіршою стравою стала страва пари Володимира Чахмахчяна і Влада Міцкевича – вони одягнули чорні фартухи.

Другий конкурсний день 8 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" розпочався з особливого завдання для кулінарів – приготувати страви без м'яса для затятих м'ясоїдів.

Владислав Єрмаков очолив команду червоних та набрав у свою команду Толіка Цуперяка, Микиту Алімова, Женю Грибеника, Віктора Самардака, Настю Кобиляцьку та Юлю Жигуліну.

До команди синіх, капітаном якої став Макс Висоцький увійшли: Влад Міцкевич, Едік Канарян, Саша Цвігун, Єфим Кравченко, Давид Даніелян та Вова Чахмахчян.

Вперше до кулінарів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" завітають гості – сім відомих і титулованих спортсменів із різних дисциплін важкої атлетики.

Професіоналам потрібно приготувати 2 холодні закуски та 3 основні страви без м'яса, які смакуватимуть як м'ясні. На приготування у 14-ки учасників кулінарного проєкту буде дві години часу – формат шведського столу.

Команда червоних вирішила приготувати для знаних спортсменів бургери з фалафелем, а-ля гуляш, овочеві салати.

Команда синіх теж готувала бургери з котлетою з нуту, пиріг з овочами і пряними спеціями, овочеві гарніри.

Кремезні українські спортсмени скуштували страви обох команд та готові оголосити свої вердикти: перший голос від гостя дістався червоній команді та їхньому бургеру. Далі голоси спортсменів розділилися – хто ж переміг?

З рахунком 4:3 перемогла команда синіх та бургери, котлети до яких робив Володимир Чахмахчян.

На голосуванні червона команда проголосувала за Віктора Самардака та капітана Влада Єрмакова, котрі одягнули чорні фартухи та понесли відповідальність за програш команди.

8 кухарів у чорних фартухах боротимуться за місце на проєкті "Мастер Шеф. Професіонали" на битві лузерів. Цього разу на професіоналів чекає випробування кулінарним дартсом.

Справжній професіонал повинен вміти поєднувати різноманітні кулінарні техніки та непоєднувані між собою продукти.

Кулінарний дартс складається з різноманітних технік, у кожного власника чорного фартуха 5 дротиків. У які сектори влучить дротик кухаря, ті він і використовує у своїй страві.

Першим випробувати свою фортуну та влучність визвався Влад Міцкевич. У хлопця випали такі техніки як: тушкування, емульгування, сувід, запікання і на пару. Всі ці техніки Влад має використати у свої страві. Були учасники, що не могли влучити у дартс, але Ектор попередив, що кухар буде кидати доти, доки не влучить.

Власники чорних фартухів "відстрілялись" у кулінарний дартс та старанного готували страву "за життя" для трійки суддів "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону.

Судді пильно стежили за виконанням правил випробування та скуштували страви восьми власників чорних фартухів і готові до вердиктів.

На жаль у 8 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кулінарне шоу покинув Володимир Чахмахчян.

У 9 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" готуватимуть кулінарний шедевр за 3 копійки, а точніше виграє той хто здешевить. Не пропустіть!

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