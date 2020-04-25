Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 9 випуск: неочікуване рішення суддів та чому перенесли шоу

У 9 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" як на учасників, так і на глядачів кулінарного шоу чекає безліч сюрпризів. Ви просто не можете пропустити цей випуск!

У 9 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на 13-ку учасників кулінарного проєкту чекає надзвичайно складна підбірка конкурсів від трійки суддів шоу.

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Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська запропонували професіоналам самим обрати капітанів для трьох команд.

Капітаном червоної команди став Владислав Міцкевич, жовту команду очолила Юлія Жигуліна, а капітаном синіх став Микита Алімов.

Капітани команд обрали учасників, які будуть допомагати їм у першому конкурсі. До команди червоних увійшли: Едуард Канарян, Олександр Цвігун, Максим Висоцький та Анатолій Цуперяк.

До команди жовтих потрапили: Настя Кобиляцька, Владислав Єрмаков та Давид Даніелян.

Команда синіх складалась із Євгена Грибеника, Єфима Кравченко та Віктора Самардака.

Головним завданням для учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" стало приготування вишуканого кулінарного шедевра за мінімальну суму грошей. У цьому конкурсі комора з продуктами буде закритою, проте, у кожної команди буде мінімальний початковий набір продуктів із цукру, борошна та оливкової олії.

Звідки ж учасникам 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" взяти продукти для майбутніх страв? Судді кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" підготували для трьох команд кулінарний аукціон, у якому їм потрібно понижати ціну, а не підвищувати її.

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Ектор Хіменес-Браво по черзі зачитуватиме категорії страв та їхню початкову ціну. Переможе та команда, у котрої буде більше приготованих страв. Дві команди, що залишаться – програють.

Першою категорією із дванадцяти стала – "Сніданок для коханої", початкова ціна якої була 150 гривень. Команди понижали ціну раз за разом не задумуючись про можливі наслідки. "Сніданок для коханої" виборола команда синіх за 55 гривень.

Решта категорій розподілились так:

– "Вишуканий десерт" початкова ціна 200 гривень, продано за 95 гривень червоній команді;

– "Бургер" початкова ціна 150 гривень, продано 115 гривень жовтій команді;

– "Святковий салат" початкова ціна 150 гривень, продано за 65 гривень червоній команді;

– "Рибна страва скандинавської кухні" початкова ціна 250 гривень, продано за 100 гривень червоній команді;

– "Страва від похмілля" початкова ціна 150 гривень, продано за 75 гривень команді синіх;

– "Страва на компанію" початкова ціна 400 гривень, продано за 205 гривень жовтій команді;

– "Комплексний обід школяра" початкова ціна 100 гривень, продано команді червоних за 60 гривень;

– "Святковий торт" початкова ціна 400 гривень, продано команді жовтих за 180 гривень;

– "Основна страва французької кухні" початкова ціна 300 гривень, продано за 200 гривень команді червоних;

– "Страва японської кухні" початкова ціна 100 гривень, продано за 150 гривень команді синіх;

– "Веганська страва" початкова ціна 150 гривень, продано за 20 гривень команді червоних.

У трьох команд "Мастер Шеф. Професіонали" буде 45 хвилин на закупівлю продуктів. До супермаркету поїде тільки капітан команди та його су-шеф. А на приготування у професіоналів буде півтори години.

Судді кулінарного проєкту "Мастер Шеф. професіонали" 2 сезону пильно стежили за приготуванням страв учасниками, щоб ті не порушували правила першого конкурсу. Адже, використовувати придбані продукти для обраної страви можна було тільки для одної категорії.

Команди вже приготували свої "дешеві" страви і прийшов час на вердикти від суддів "Мастер Шеф. Професіонали". Першими на вердикт до суддів пішла команда синіх, вони приготували гречану собу з двома видами м'яса, цибулевий суп проти похмілля та ліниві вареники з банановим кремом та виноградом на сніданок для коханої. Судді скуштували всі страви синьої команди та були приємно здивовані результатом – всі три страви зараховані.

А от у команди жовтих не все так добре, як у синіх. Точніше, все дуже погано – судді не прийняли у команди Юлії Жигуліної жодної страви.

Червона команда, яка повинна приготувати аж 6 страв для суддів "Мастер Шеф. Професіонали" прогадали зі стратегією та більше думали за перемогу за кількістю страв, а не по їхній якості. Судді "Мастер Шеф. Професіонали" зарахували команді червоних тільки дві страви з шести.

Перемогу у першому конкурсі 9 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" одержала команда Микити Алімова, які з холодним розумом та багажем досвіду і професіоналізму розрахували ціни на продукти та чудово з них приготували страви для суддів.

Команди, що програли визначились із учасниками, які понесуть відповідальність за поразку. Ними стали капітани команд – Юля і Владислав.

Микита Алімов, як капітан-тріумфатор, отримує право знову повести за собою колектив. Також, Микита отримує привілей обрати капітана команди суперника – Настю Кобиляцьку.

У другому конкурсі до кухарів-професіоналів завітають 9 дуже вимогливих клієнтів. Спроба нагодувати яких, часто закінчується істериками та припадками – це діти віком від 6 до 10 років.

Микита Алімов обрав до команди синіх: Євгена Грибеника, Сашу Цвігуна, Єфима Кравченка, Вітю Самардака, Анатолія Цуперяка та Владислава Міцкевича.

До команди червоних, яку очолила Настя Кобиляцька увійшли: Едік Канарян, Влад Єрмаоков, Максим Висоцький, Юля Жигуліна та Давид Даніелян.

Батькам діточок, які завітають до ресторану "Мастер Шеф" поставили запитання: "Які продукти ненавидять ваші діти?". Відповіді батьків чекали професіоналів на фуд-гірках кухні "Мастер Шеф. Професіонали" – броколі, гарбуз, риба, яловичина, свинина, капуста, зелень та інші овочі.

Команда синіх вирішила приготувати для дітей м'ясний рулет на закуску, кольорові равіолі на основну страву та сирний крем-суп.

Команда червоних готувала для дітей крем-суп з броколі, спагеті з фрикадельками та рибу в клярі на закуску.

Яка стратегія команд переможе – ресторанні страви синіх чи прості страви червоних? Дізнаємося прямо зараз!

З рахунком 7:2 у другому конкурсі 9 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" перемогла команда червоних, капітаном якої була Настя Кобиляцька.

На учасників синьої команди чекає голосування, яке ми побачимо вже наступної суботи у 10 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". Команда кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону вирішила ще більше заінтригувати глядачів та продовжити перегляд кулінарного шоу на довший термін.

На битві чорних фартухів, вже наступної суботи, професіонали 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" зустрінуться із кулінарними завданнями від учасниць проєкту "Супер мама", готуватимуть їстівних героїв та виборюватимуть своє місце на проєкті у нелегких завданнях від суддів кулінарного шоу. Ви повинні це побачити – не пропустіть!

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