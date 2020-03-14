Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 3 випуск: шоу покинули одразу троє учасників

У 3 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ви побачите запеклу боротьбу між юністю та досвідом, страви ресторанів Мішлен та неочікуваний виліт одразу трьох учасників з шоу.

У 3 випуску 2 сезону кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" на 20-ку учасників чекає справжнє протистояння кулінарних гуру. Всі вони досвідчені, геніальні та харизматичні, але хто з них найкращий? Дізнаємося вже сьогодні, адже трійка суддів кулінарного шоу на чолі з Ектором Хіменесом-Браво підготувала для професіоналів справжні кулінарні битви.

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Кулінарна естафета

Першим випробуванням для 20-ки стане давно знайома кулінарна естафета. Та, оскільки, боротись за звання найкращого кулінара будуть справжні шеф-кухарі та професіонали, судді "Мастер Шеф. Професіонали" дещо змінили правила конкурсу.

За класичними правилами, кожен капітан команди особисто розподіляв етапи серед учасників, та за новими правилами, долю професіоналів будуть визначати картки-загадки, які кожен учасник команди обиратиме особисто.

Судді запитали в учасників проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" хто з них хоче очолювати команди в першому конкурсі великої 20-ки. Охочих стати капітанами команд було багато, судді обрали Євгена Грибеника, він став капітаном червоних, Володимир Чахмахчян очолив команду зелених, Влад Міцкевич – синіх, а Валентин Брайчук – жовтих.

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До команди червоних потрапили: Микита Алімов, Юля Жигуліна, Влад Єрмаков та Віктор Самардак.

У команді зелених були: Єфим Кравченко, Давид Даніелян, Юрій Побережник, та Світлана Берк.

У команду синіх потрапили: Едуард Канарян, Микола Карп'юк, Саша Касьянова та Яна Гамарник.

У команді жовтих були: Анастасія Кобиляцька, Олександр Цвігун, Максим Висоцький та Анатолій Цуперяк.

На 4 команди професіоналів чекала цікава та водночас досить складна у приготуванні страва – філе сібаса з карамелізованою морквою нуазет, равіолі з сирною начинкою та перепелиним жовтком і бурякова піна. На приготування у 20-ки "Мастер Шеф. Професіонали" було 1,5 години, команда, яка не справиться із завданням в повному складі одягне чорні фартухи.

У кожного кухаря був свій процес, на якому учасники старанно виконували свою роботу. Та не всім це вдалось зробити досконало. Яна Гамарник, з команди синіх, зіпсувала рибу, а сібас був одним із головних елементів на тарілці загаданої суддями страви.

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Команда жовтих та червоних бездоганно справились зі своїми завданнями та успішно піднялись на балкон. А от командам зелених та синіх так не пощастило. За рішенням суддів, страва синіх, капітаном якої був Влад Міцкевич, не справилась із завданням та повністю провалила конкурс.

Едуард Канарян, Влад Міцкевич, Микола Карп'юк, Саша Касьянова та Яна Гамарник одягнули чорні фартухи та наприкінці 3 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" будуть боротися за місце у проєкті.

Страви Мішлен на кухні "Мастер Шеф. Професіонали"

За попереднім конкурсом капітаном першої команди другого випробування за рішенням суддів стає Валентин Брайчук. Хлопець обирає для своєї команди синій колір фартухів. Трійка суддів підготувала для Валентина ще один бонус, він може обрати капітана команди суперника. Валентин Брайчук вирішив не йти легким шляхом та обрав другим капітаном червоних – Володю Чахмахчяна.

Капітани обрали кухарів до своїх команд та розподілили учасників таким чином, що вони сформувались з юних професіоналів та Світлани Берк. А от до команди досвідчених кухарів потрапила Настя Кобиляцька. Хто ж переможе у цій битві? Юність чи досвід – дізнаємося вже скоро.

Це, мабуть, найважчий конкурс, який був на кухні "Мастер Шеф", адже командам потрібно повторити страви мішленівських ресторанів.

Кожен кухар мріє приготувати страву цього рівня, та нашій 20-ці учасників "Мастер Шеф. Професіонали" доведеться готувати їх без рецепта.

На кожну з команд чекає три страви в автора якої є як мінімум одна зірка Мішлен. Це випробування покаже наскільки тонко учасники відчувають смаки та чи вистачить їм логіки, щоб розгадати ці страви і зрозуміти техніку їхнього приготування.

Першою стравою від суддів був десерт Гранта Акаца, який відомий своїми художніми презентаціями та витонченими смаками. А саме, шоколадна сфера з брауні, кремом Англез та різноманітними фруктовими гелями.

Друга страва – це знаменита страва Альберта Андріа, а саме мус з сиру Горгонзола, бланшовані томати доведені в сювіті та чебрецеве масло.

Третьою стравою були боули з фуагра, загорнуті в шпинатне листя з трюфельним маслом та чіпсою з сала.

На приготування трьох вишуканих страв у обох команд буде дві години часу. Єфим Кравченко вирішив підставити команду суперника та забрав з кухні кулінарного проєкту всі форми для приготування шоколадних сфер.

Команда досвідчених кулінарів на чолі з капітаном Володимиром Чахмахчяном і кондитером Настьою Кобиляцькою не розгубилися, та приготували свій десерт у формі з-під черпака. Хоч шоколадна сфера вийшла занадто грубою і розбилась у руках Володимира Ярославського з другого разу, проте смак десерту команди червоних був ідеальним.

Ектор Хіменес-Браво наголосив, що у 2 сезоні кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" потрібно перемагати досвідом та вміннями, але хитрощами.

Окрім цього прикрого випадку в команді синіх, Світлана Берк намагалась протягом години достукатись до капітана та втовкмачити йому, що курка у страві сира. За ці грубі помилки команда синіх з тріском програла в другому конкурсі, а перемогу здобули червоні.

Перша битва чорних фартухів у 2 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали"

На кухні проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" на учасників битви чорних фартухів чекало досить незвичне завдання. Судді кулінарного шоу підготували для власників чорних фартухів стелаж із різноманітними предметами: годинник, рука, скринька, віяло, кельма та інші речі, які ми звикли називати "барахолкою".

Судді наголосили учасникам, що на цій битві невдах хочуть побачити від кухарів креативність та межі їхньої уяви. Кожен учасник повинен обрати для себе предмет у якому буде подавати свою страву. Вони можуть готувати все що завгодно, але форма та зміст страви має бути продиктована предметом, який вони оберуть особисто для себе.

На перший погляд здавалося, що кухарі геть розгубилися та не знають, що обрати та готувати. Володимир Ярославський вирішив теж взяти участь у випробуванні та підтримати учасників. Суддя обрав для своєї страви кельму для ремонтних робіт та приготував незвичну та оригінальну страву до неї, яка на вигляд нагадувала каміння.

За одну годину учасники битви приготували страви та представили їх суддям. Едуард Канарян обрав руку та подав у ній суддям незвичну цукерку з м'ясом та травами. Судді оцінили його страву і підняли його на балкон разом із Владом Міцкевичем та Владиславом Єрмаком.

Не пощастило приєднатись до всіх учасників Олександрі Касьяновій, Миколі Карп'юку та Яні Гамарник. Судді проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" відправили додому з першої битви чорних фартухів одразу трьох учасників.

Головним недоліком їхніх страв стала подача, яка була незрозумілою за формою і змістом.

Вже наступною суботи ви побачите справжню кулінарну алхімію на кухні "Мастер Шеф. Професіонали". Адже, простою стравою вже нікого не здивувати. Не пропустіть!

Дивіться 3 випуск 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" онлайн: скоро...