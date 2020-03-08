Учасники Мастер Шеф Професіонали 2 сезон – список хто пройшов у 20-ку
До 20-ки учасників потрапили найкращі шеф-кухарі зі всіх куточків України й не тільки. Отож, нумо знайомитись із шеф-кухарями нового 2 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали", адже, серед них є майбутній переможець "Мастер Шеф. Професіонали"!
Головна 20-ка 2 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" обрана, а це означає, що прийшов час познайомитись із найкращими шефами проєкту.
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Максим Висоцький – 27 років, м. Харків.
Хлопець працював су-шефом у готелі в Чорногорії, Італії та інших куточках Європи.
Юрій Побережник – 20 років, м. Львів.
Юрій піцейоло у львівському закладі "Тісто", хлопець готується стати піца-шефом.
Едуард Канарян – 29 років, м. Київ.
Шеф-кухар обожнює експериментувати та поєднувати непоєднуване.
Олександр Цвігун – 21 рік, м. Ірпінь.
Олександр працював в одному з найкращих ресторанів Польщі. Щоб випробувати свої сили та набратись нових знань, хлопець покинув роботу закордоном.
Микола Карпюк – 19 років, м. Івано-Франківськ.
З дитинства захоплюється кулінарією та мріє про власне місце в історії серед світових шеф-кухарів.
Яна Гамарник – 31 рік, м. Богуслав.
Викладач в ПТУ. На проєкт Яна прийшла для того, щоб набратись нових знань та кулінарних технік і передати свої знання студентам.
Давид Даніелян – 29 років, Вірменія.
Приїхав в Україну, щоб удосконалити свої знання та ділитись досвідом з іншими шеф-кухарями.
Валентин Брайчук – 20 років, м. Київ.
Су-шеф в ресторані Євгена Клопотенко "100 років тому вперед".
Світлана Берк – 45 років, м. Київ/Іспанія.
Світлана власниця та шеф-кухар у своєму ресторані в Іспанії. Цілеспрямована учасниця кулінарного шоу подолала тисячі кілометрів на власному авто, щоб спробувати свої сили на проєкті.
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Володимир Чахмахчян – 31 рік, м. Одеса.
Володимир талановитий шеф-кухар та співвласник ресторану "Bareo", справжній гурман та фанат кулінарного мистецтва.
Владислав Єрмаков – 32 роки, м. Харків.
Шеф-кухар в ресторані "Panorama" вже понад 10 років.
Анастасія Кобиляцька – 19 років, м. Харків.
Дівчина перемогла в проєкті "Мастер Шеф. Підлітки" та закінчила школу Алена Дюкасса в Парижі.
Юлія Жигулина – 28 років, м. Київ.
Дівчина відкрила свою власну кейтерингову компанію та вважає себе достатньо строгим шеф-кухарем.
Владислав Міцкевич – 24 роки, м. Київ.
Фіналіст 8 сезону "Мастер Шеф". Влад прийшов на проєкт за перемогою, адже хлопець впевнений, що рівень аматора – це не про нього.
Анатолій Цуперяк – 29 років, с. Нересниця.
Учасник 3 сезону "МастерШеф", який запам'ятався глядачам запальним характером та гострими висловами про колег по кухні проєкту.
Віктор Самардак – 31 рік, м. Київ.
Су-шеф в ресторані "Маяк", кухар працює під керівництвом Олександра Абрамова.
Єфим Кравченко – 19 років, м. Київ.
Хлопець вже знайомий глядачам "Мастер Шеф", адже, Єфим був учасником 1 сезону "Професіоналів". Проте, тоді йому не пощастило потрапити до 20-ки. Кулінар працює шеф-кондитером в закладі "Автограф" та помічник Єлизавети Глінської.
Олександра Касьянова – 23 роки, м. Харків.
Кухар в ресторані "Перша Чайхана", мріє стати крутим та досвідченим шеф-кухарем.
Євген Грибеник – 35 років, м. Київ.
Шеф-кухар в ресторані "Фабіус", з 15 років працює на кухні. Викладає в Кулінарній Академії Асоціації шеф-кухарів України.
Микита Алімов – 27 років, м. Київ.
Хлопець працює в ресторані судді "Мастер Шеф" – Володимира Ярославського. На проєкті прагне здобути нових знань та управлінського досвіду.