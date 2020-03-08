Учасники Мастер Шеф Професіонали 2 сезон – список хто пройшов у 20-ку

До 20-ки учасників потрапили найкращі шеф-кухарі зі всіх куточків України й не тільки. Отож, нумо знайомитись із шеф-кухарями нового 2 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали", адже, серед них є майбутній переможець "Мастер Шеф. Професіонали"!

Головна 20-ка 2 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" обрана, а це означає, що прийшов час познайомитись із найкращими шефами проєкту.

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Максим Висоцький – 27 років, м. Харків.

Хлопець працював су-шефом у готелі в Чорногорії, Італії та інших куточках Європи.

Юрій Побережник – 20 років, м. Львів.

Юрій піцейоло у львівському закладі "Тісто", хлопець готується стати піца-шефом.

Едуард Канарян – 29 років, м. Київ.

Шеф-кухар обожнює експериментувати та поєднувати непоєднуване.

Олександр Цвігун – 21 рік, м. Ірпінь.

Олександр працював в одному з найкращих ресторанів Польщі. Щоб випробувати свої сили та набратись нових знань, хлопець покинув роботу закордоном.

Микола Карпюк – 19 років, м. Івано-Франківськ.

З дитинства захоплюється кулінарією та мріє про власне місце в історії серед світових шеф-кухарів.

Яна Гамарник – 31 рік, м. Богуслав.

Викладач в ПТУ. На проєкт Яна прийшла для того, щоб набратись нових знань та кулінарних технік і передати свої знання студентам.

Давид Даніелян – 29 років, Вірменія.

Приїхав в Україну, щоб удосконалити свої знання та ділитись досвідом з іншими шеф-кухарями.

Валентин Брайчук – 20 років, м. Київ.

Су-шеф в ресторані Євгена Клопотенко "100 років тому вперед".

Світлана Берк – 45 років, м. Київ/Іспанія.

Світлана власниця та шеф-кухар у своєму ресторані в Іспанії. Цілеспрямована учасниця кулінарного шоу подолала тисячі кілометрів на власному авто, щоб спробувати свої сили на проєкті.

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Володимир Чахмахчян – 31 рік, м. Одеса.

Володимир талановитий шеф-кухар та співвласник ресторану "Bareo", справжній гурман та фанат кулінарного мистецтва.

Владислав Єрмаков – 32 роки, м. Харків.

Шеф-кухар в ресторані "Panorama" вже понад 10 років.

Анастасія Кобиляцька – 19 років, м. Харків.

Дівчина перемогла в проєкті "Мастер Шеф. Підлітки" та закінчила школу Алена Дюкасса в Парижі.

Юлія Жигулина – 28 років, м. Київ.

Дівчина відкрила свою власну кейтерингову компанію та вважає себе достатньо строгим шеф-кухарем.

Владислав Міцкевич – 24 роки, м. Київ.

Фіналіст 8 сезону "Мастер Шеф". Влад прийшов на проєкт за перемогою, адже хлопець впевнений, що рівень аматора – це не про нього.

Анатолій Цуперяк – 29 років, с. Нересниця.

Учасник 3 сезону "МастерШеф", який запам'ятався глядачам запальним характером та гострими висловами про колег по кухні проєкту.

Віктор Самардак – 31 рік, м. Київ.

Су-шеф в ресторані "Маяк", кухар працює під керівництвом Олександра Абрамова.

Єфим Кравченко – 19 років, м. Київ.

Хлопець вже знайомий глядачам "Мастер Шеф", адже, Єфим був учасником 1 сезону "Професіоналів". Проте, тоді йому не пощастило потрапити до 20-ки. Кулінар працює шеф-кондитером в закладі "Автограф" та помічник Єлизавети Глінської.

Олександра Касьянова – 23 роки, м. Харків.

Кухар в ресторані "Перша Чайхана", мріє стати крутим та досвідченим шеф-кухарем.

Євген Грибеник – 35 років, м. Київ.

Шеф-кухар в ресторані "Фабіус", з 15 років працює на кухні. Викладає в Кулінарній Академії Асоціації шеф-кухарів України.

Микита Алімов – 27 років, м. Київ.

Хлопець працює в ресторані судді "Мастер Шеф" – Володимира Ярославського. На проєкті прагне здобути нових знань та управлінського досвіду.