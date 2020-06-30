Монарша родина Іспанії продовжує офіційний тур країною. Дружина короля Філіпа VI підтримала його під час публічного виходу й продемонструвала бездоганний стиль, не забувши про захисну маску. Летиція з'явилась в ефектному сарафані, який підкорив фешн-індустрію.

Королева Летиція обожнює діловий стиль й незмінно демонструє вдалі фешн-рішення під час офіційних заходів. Проте зі стартом літнього сезону її гардероб суттєво змінився: зі стриманих образів на яскраві повітряні сукні. У Севільї, що на півдні Іспанії, вона з'явилась у дизайнерському сарафані, інформує 24 канал.

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Разом з чоловіком Філіпом VI вона вирушила в офіційний тур країною, аби підтримати економічну та культурну діяльність у посткарантинних умовах. На прогулянці мальовничими вулицями королівське подружжя оточили місцеві жителі. У громадському місці пара одягла захисні маски, як того вимагають чинні карантинні обмеження.

Образ королеви Летиції

Для публічного виходу вона обрала лаконічне вбрання й вкотре наголосила на бездоганному смаку, який відповідає сучасним трендам. На Летиції блакитно-синій сарафан іспанського модельєра Adolfo Dominguez з тонким поясом-шнурівкою, який ідеально підкреслив її тендітність. Вбрання довжини міді доповнили зручні босоніжки на танкетці пісочного кольору.

По-справжньому літній образ акцентував на ідеальній засмазі Летиції. У спекотний день вона зібрала волосся у хвостик й зробила легкий макіяж. З прикрас на ній лише лаконічні сережки. Навіть захисна маска, яка прикрила її обличчя, не завадила їй підкорити публіку своїм аутфітом.