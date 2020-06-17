Популярна українська співачка Джамала перебуває на останньому місяці вагітності і невдовзі вдруге стане мамою. Поки зірка готується до пологів, ділиться зворушливими світлинами з прихильниками. Вона опублікувала серію фото, на яких постала в захисній масці.

На особистій сторінці Джамали в інстаграмі вкотре з'явилася ціла серія фотографій. Вона влаштувала домашню фотосесію перед пологами, під час якої позувала у захисній масці.

Читайте також У сукні з анімалістичним принтом: вагітна Джамала замилувала мережу зйомкою перед пологами

Джамала у захисній масці з квітами

З дня на день виконавиця має вдруге стати мамою. Вона готується до пологів та продовжує влаштовувати фотосесії вдома. Артистка оприлюднила кадри, на яких зображена у актуальному аксесуарі сьогодення – захисній масці, що прикрашена квітами. Щемливі чорно-білі фото демонструють реалії, у яких доводиться жити сучасному суспільству.

Джамала одягнена у білу сукню. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж із чорними стрілками на повіках. Також привертає увагу її зворушливий погляд.



Вагітна Джамала позувала в захисній масці / Instagram / @jamalajaaa

У дописі співачка запитала підписників, чи вони дивилися фільм "Пташиний короб". Знаменитість розповіла, що згідно з його сюжетом людство занурилося в хаос і якщо хтось хоче вижити, то не можна відкривати очі. Герої налякані, зав'язують собі очі, але ніхто не може зрозуміти, яка кара обрушилася на них, за що їм це.

Ось і зараз ми не розуміємо, що відбувається, коли закінчиться. І головне завдання зараз – майже не дихати – одягати маску і дихати в ній. Не дуже приємне справа,

– написала Джамала.



Джамала у захисній масці з квітами / Instagram / @jamalajaaa



Вагітна Джамала постала перед камерою у захисній масці / Instagram / @jamalajaaa

Також вона оприлюднила знімок у іншій масці, не менш оригінальній та нестандартній, із зображенням метелика.



Джамала на останньому місяці вагітності позувала у зихсній масці / Instagram / @jamalajaaa