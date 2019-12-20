"Мати драконів" Емілія Кларк боялась, що втратить роль у "Грі престолів"

Британська акторка Емілія Кларк, яка зіграла Дейєнеріс Таргарієн у серіалі "Гра престолів", боялась, що її звільнять. Причиною стали дві операції, які зірка перенесла після випуску дебютного сезону саги. Емілія не приховує, що змушена була пропускати зйомки, однак автори популярного проєкту вже не бачили іншої "Матері драконів".

Про це вона розповіла у подкасті Джессі Вері, передає таблоїд Metro. 33-річна Емілія Кларк зізналась, що у 2011 році вона боялась не тільки за власне життя, але й за перспективну роль, яку отримала у "Грі престолів". Після першої операції та загрози інсульту вона розповіла про все продюсерам. Однак творці саги навіть не думали прощатись з Емілією Кларк, а навпаки продовжили контракт і тримали інформацію про стан її здоров'я у великій секретності.

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"Мені знадобилося три тижні, щоб зібратися з думками і пояснити творцям серіалу, чому я не відповідала на старі листи. Це виглядало так, ніби я виправдовуюсь: "Вибачте, що не відповідаю! Ви знаєте... зі мною все в порядку! Все чудово. Я збираюся повернутися на роботу. Все добре!" Я просто боялася, що мене звільнять, і намагалася довести, що я все така ж Емілі, як раніше. Тоді я й гадки не мала, що творці шоу поставляться до мене з таким розумінням і турботою", – пригадує зірка.

За словами Емілії Кларк, саме робота допомогла їй пережити нелегкий період життя. На знімальному майданчику вона отримала шалену підтримку від колег та досі вдячна їм за те, що вони інколи не зважали на раптові її зникнення під час зйомок.

"Для мене шоу стало порятунком від усього цього. Я не усвідомлювала, як змінювалася", – розповіла Емілія Кларк.

Як відомо, у 2011 році завершились зйомки дебютного сезону "Гри престолів". Непересічний сюжет саги настільки сподобався глядачам, що актори отримали шалену популярність у світі. Однак для "Матері драконів" саме цей період був найважчим: Емілія Кларк пережила смерть батька і перенесла дві операції з видалення аневризми. Тривалий час вона боролась із симптомами недуги та молилась, щоб ніхто з пацієнтів чи медиків лікарні не впізнав її.

Що таке "Гра престолів"?

Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Серіал містив усього 6 серій тривалістю близько 7 годин.