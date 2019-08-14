"Мати драконів" Емілія Кларк з'явилася у трейлері фільму "Останнє Різдво": романтичне відео
Британська акторка Емілія Кларк після завершення серіалу "Гра престолів" одразу ж взялася за нові проекти. Так, в мережі з'явився перший трейлер романтичної комедії "Останнє Різдво" (Last Christmas), у якій вона зіграла головну роль.
Офіційний трейлер до фільму "Останнє Різдво" з Емілією Кларк з'явився на YouTube-каналі компанії Universal Pictures.
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Номінантка на премію Еммі зіграла у фільмі головну роль разом, а її колегою по знімальному майданчику став малайзійський актор Генрі Голдінг, який зіграв одну з головних ролей у фільмі "Проста послуга".
У центрі сюжету постає дівчина Кейт, яка працює продавцем у різдвяній лавці. Напередодні Різдва вона переодягається у костюм ельфа, аби залучити більше клієнтів. Головна героїня, сама того не бажаючи, потрапляє у низку кумедних ситуацій. Однак вона не припиняє вірити в диво, особливо після зустрічі з Томом, хлопцем, який здається їй ідеальним, що у це складно повірити.
Прем'єра фільму "Останнє Різдво" у світі запланована на 7 листопада 2019 року. Однак дата виходу на український екран поки що не названа.
Дивитися трейлер фільму "Останнє Різдво": відео
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