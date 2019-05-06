Матір драконів і любителька кави зі Starbucks: у мережі знайшли кіноляп у "Грі престолів"

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Дейенеріс Таргарієн
Дейенеріс Таргарієн / Колаж LifeStyle 24

Фанати популярного серіалу "Гра престолів" помітили кумедний ляп у фінальному сезоні. Так, на одному з кадрів серії на столі стоїть стакан відомої американської мережі кафе Starbucks.

У четвертій серії 8 сезону "Гри престолів" у першій частині епізоду головні герої бенкетують, а на 17 хвилині 39 секунді користувачі у мережі помітили на столі перед Дейнеріс паперовий стакан з кавою від Starbucks.

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Інтернет-юзери відразу вибухнули жартами стосовно ляпу у серіалі. 

"Дейенеріс з дому Таргарієнів. Буренароджена. Матір драконів... Та, що п'є лате зі смаком гарбуза", – пишуть уважні прихильники "Гри престолів".

"Навіть у Вестеросі є Starbucks, а в Україні досі ні!"

 

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Теги: Кіно LifeStyle Гра престолів Курйозні новини Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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