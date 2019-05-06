Матір драконів і любителька кави зі Starbucks: у мережі знайшли кіноляп у "Грі престолів"

Фанати популярного серіалу "Гра престолів" помітили кумедний ляп у фінальному сезоні. Так, на одному з кадрів серії на столі стоїть стакан відомої американської мережі кафе Starbucks.

У четвертій серії 8 сезону "Гри престолів" у першій частині епізоду головні герої бенкетують, а на 17 хвилині 39 секунді користувачі у мережі помітили на столі перед Дейнеріс паперовий стакан з кавою від Starbucks.

Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон 5 серія: опубліковано трейлер епізоду

Інтернет-юзери відразу вибухнули жартами стосовно ляпу у серіалі.

"Дейенеріс з дому Таргарієнів. Буренароджена. Матір драконів... Та, що п'є лате зі смаком гарбуза", – пишуть уважні прихильники "Гри престолів".

Daenerys Stormborn of House Targaryen, the First of Her Name, Queen of the Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms, the Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains, and Drinker of Pumpkin Spice pic.twitter.com/BOPdolRhXz — Ira Madison III (@ira) 6 мая 2019 г.

"Навіть у Вестеросі є Starbucks, а в Україні досі ні!"