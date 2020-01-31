Мати Меган Маркл не буде переїжджати до Канади, – ЗМІ

Мати Меган Маркл Дорія Регланд не має наміру переїжджати до доньки в Канаду. Жінка не готова покинути рідний Лос-Анджелес.

Як відомо, принц Гаррі та Меган Маркл прийняли рішення скласти свої королівські обов'язки та переїхати жити до Канади. Проте мати Меган не планує переїздити разом із ними, оскільки звикла до життя в Лос-Анджелесі. Про це повідомив інсайдер виданню Us Weekly.

Читайте також: Меган Маркл почала пошуки агента, щоб повернутись в Голлівуд, – ЗМІ

63-річна Дорія багато років працює викладачем йоги. Після того, як її донька увійшла до королівської родини, жінка обрала лише декілька клієнтів, з якими продовжує займатися особисто.

Дорія не збирається переїжджати до Канади або куди-небудь ще. Вона дає приватні уроки кільком клієнтам,

– каже інсайдер.

Друзі Маркл кажуть, що її стосунки з матір’ю не є такими теплими, як були колись.

За роки, які Меган провела на знімальному майданчику серіалу "Форс-мажори" в Торонто, вона досить віддалилася від всіх, в тому числі від мами. Вони бачилися лише кілька разів на рік. Ніякого шалено тісного зв'язку між ними немає,

- коментують інсайдери.

Кажуть, що Гаррі та Меган самі планують на літо переїхати до Лос-Анджелеса та цікавляться нерухомістю поблизу Голлівудських пагорбів.