"Матір драконів" у жовтому: розкішні фото Емілії Кларк на обкладинці іспанського Vogue

Британська актриса Емілія Кларк стала зіркою травневого випуску глянцю Vogue Spain. На нових кадрах вона постала у яскравих образах, а також дала відверте інтерв'ю. За її словами вона усвідомила, що будь-який кінець (у цьому випадку – серіалу "Гра престолів") – це завжди початок чогось нового і не менш прекрасного.

Автором модної обкладинки з Емілією Кларк став американець Thomas Whiteside. Для фотоісторії зірка "Гри престолів" одягнула чарівну пишну сукню жовтого кольору з великим бантом на спині. Як відомо, це сукня з колекції весна-літо 2019 Valentino Haute Couture. Чарівний образ доповнили сережки у формі крил бренду STEFERE, прикрашені діамантами. Стилістом зйомки став Simon Robins.

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Перший знімок з обкладинкою глянцю було оприлюднено на Instagram-сторінці видання.



Емілія Кларк для Vogue Spain / Instagram / @voguespain

Наразі іспанський глянець Vogue представив лише обкладинку нового випуску видання, однак читачі вже затамували подих в очікуванні нової фотосерії з розгорнутим інтерв'ю Емілії.

Варто додати, що 14 квітня відбулась прем'єра довгоочікуваного серіалу "Гра престолів" 8 сезон, де роль однієї з головних героїнь виконала Емілія Кларк. Зірка брала участь в знімальному процесі серіалу з 1 сезону (2011 рік). Детальніше про сюжет, трейлери та промо-кадри серіалу ви можете дізнатись тут.