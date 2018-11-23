Матір-одиначка Кендіс Сванепул зачарувала милим фото з сином

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Кендіс Сванепул з сином Аріелем
Кендіс Сванепул з сином Аріелем / Instagram / @angelcandices

"Ангел" Victoria’s Secret Кендіс Сванепул, яка є матір’ю двох синів і нещодавно розійшлась зі своїм нареченим Германном Ніколі, продовжує наповнювати свій фотоблог чарівними фотографіями. На них модель показала свого підростаючого сина Арієля.

Новий знімок з’явився на Instagram-сторінці моделі. Південноафриканська модель зробила несподіване селфі-фото, на якому разом з сином щиро усміхається.

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Кендіс Сванепул з сином Аріелєм
Кендіс Сванепул з сином Аріелем / Instagram / @angelcandices

Схожі знімки Кендіс розмістила у своїх Instagram-Stories, доповнивши словом "Любов". Варто нагадати, що другого сина Сванепул народила 19 червня.


Кендіс Сванепул з сином Аріелем / Instagram-Stories / @angelcandices

Жінка також виховує дворічного сина Анаку.

 

Після грандіозного шоу Victoria’s Secret в листопаді стало відомо, що Кендіс Сванепул порвала стосунки з Германном Ніколі. Модель перебувала в стосунках з нареченим 12 років – 10 років пара зустрічалась і 2 роки тому, як заручилась.

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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