Матір-одиначка Кендіс Сванепул зачарувала милим фото з сином
"Ангел" Victoria’s Secret Кендіс Сванепул, яка є матір’ю двох синів і нещодавно розійшлась зі своїм нареченим Германном Ніколі, продовжує наповнювати свій фотоблог чарівними фотографіями. На них модель показала свого підростаючого сина Арієля.
Новий знімок з’явився на Instagram-сторінці моделі. Південноафриканська модель зробила несподіване селфі-фото, на якому разом з сином щиро усміхається.
Читайте також: У крислатому капелюсі і купальнику: Кендіс Сванепул похизувалася стрункою фігурою
Кендіс Сванепул з сином Аріелем / Instagram / @angelcandices
Схожі знімки Кендіс розмістила у своїх Instagram-Stories, доповнивши словом "Любов". Варто нагадати, що другого сина Сванепул народила 19 червня.
Кендіс Сванепул з сином Аріелем / Instagram-Stories / @angelcandices
Жінка також виховує дворічного сина Анаку.
Після грандіозного шоу Victoria’s Secret в листопаді стало відомо, що Кендіс Сванепул порвала стосунки з Германном Ніколі. Модель перебувала в стосунках з нареченим 12 років – 10 років пара зустрічалась і 2 роки тому, як заручилась.