Матір-одиначка Кендіс Сванепул зачарувала милим фото з сином

19:29, 565

"Ангел" Victoria’s Secret Кендіс Сванепул, яка є матір’ю двох синів і нещодавно розійшлась зі своїм нареченим Германном Ніколі, продовжує наповнювати свій фотоблог чарівними фотографіями. На них модель показала свого підростаючого сина Арієля.