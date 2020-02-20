"Матриця 4": Нео та Триніті возз'єдналися на зйомках нового фільму – фотофакти

Кілька тижнів тому у Сан-Франциско стартували зйомки довгоочікуваної четвертої частини франшизи "Матриця". З кожним днем в мережі з'являється все більше світлин зі зйомок з популярними акторами.

Цього разу на фан-сторінках "Матриці 4" в інстаграмі з'явилися фото Нео та Триніті у виконанні Кіану Рівза та Керрі-Енн Мосс відповідно. На фото та коротких відео помітно, як герої знімають сцену, в якій вони повинні разом втікати на мотоциклі.

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Користувачі мережі в інстаграмі поділилися, що побачивши перекриту поліцією дорогу та багато машин, подумали, що опинилися в центрі якоїсь терористичної атаки, проте, як виявилося, це були зйомки "Матриці 4".



Скріншот з інстаграм-сторінки фаната

Також в мережі з'явилися фотопорівняння Кіану Рівза та Керрі-Енн Мосс з 1999 та 2020 року. Можемо сміливо зауважити, що виконавець ролі Нео помітно змужнів, а от над актрисою, що грає Триніті, час непідвладний.



Фотопорівняння акторів / Instagram / @megustaelcineoficial

Також раніше в твіттері було опубліковане відео, як актори "Матриці 4" виконують складні трюки, стрибаючи з хмарочоса.