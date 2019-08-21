"Матриця 4": у Голлівуді приголомшили новиною про вихід нового фільму

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"Матриця"
"Матриця" / IMDb

Керівник кінокомпанії Warner Bros. анонсував вихід четвертої частини фільму "Матриця". Особливу популярність серія фільмів за участю Кіану Рівза здобула у 2000-х роках.

Як повідомляє видання Variety, зйомки нової частини "Матриці" розпочнуться у 2020 році. Сценаристом і режисером проекту стала Лана Вачовскі – одна з творців попередніх трьох частин. Її помічниками у написанні сценарію стануть Олександр Хемон і Девід Мітчелл.

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Ми неймовірно раді повернутися в Матрицю разом із Ланою. Вона справжній візіонер – неповторний і справжній творець-кінематографіст і ми в захваті, що вона напише, поставить і спродюсує нову главу у всесвіті Матриці,
– заявив голова правління Warner Bros. Тобі Еммеріх.

У ЗМІ також підтвердили участь акторів Кіану Рівза та Кері-Енн Мосс – старожилів трьох культових частин "Матриці".

Матриця 4

Що відомо про серію фільмів "Матриця"?Перша однойменна кінострічка американсько-австралійського виробництва (1999) спричинила справжній фурор у кіно. Фільм досі входить у 20-ку найкращих фільмів сервісу IMDb. У 2003 році вийшли два наступних фільми "Перезавантаження" та "Революція", у яких наслідувалась одна і та ж тема – світ майбутнього, де люди входять до інтерактивної комп'ютерної програми, Матриці, що симулює дійсність.

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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