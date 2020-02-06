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"Матриця 4" з Кіану Рівзом: у Сан-Франциско стартували зйомки фільму

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"Матриця 4": зйомки фільму стартували в Сан-Франциско / dImag

Фанати науково-фантастичної франшизи "Матриця" можуть вихиднути з полегшенням. Вже незебаром вони зможуть побачити продовження легендарної саги, адже зйомки четвертої частини фільму вже стартували у США.

Про те, що творці "Матриці 4" нарешті розпочали роботу над новою частиною повідомив одн із фанатів франшизи на своїй сторінці у твіттері.

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Користувач соціальної мережу опублікував відео, яке йому вдалося зняти на одній із вулиць Сан-Франциско. У короткому ролику було складно не помітити харизматичного Кіану Рівза у чорній шапочці. Нагадаємо, актор грає роль Нео. Також додамо, що на локації була присутня режисерка фільму Лана Вачовскі, яка також потрапила до кадру.

Нагадаємо, поки що деталі сюжету тримають у таємниці, однак дата прем'єри "Матриці 4" вже відома. Фільм вийде у прокат 21 травня 2021 року. Того ж дня творці "Джона Віка 4" планують реліз і цієї стрічки.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
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