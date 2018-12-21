Матуся Єва Лонгорія привітала сина з півріччям: зворушливе фото

Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", 19 грудня відсвяткувала півріччя після народженння первістка – сина Сантьяго.

Нове спільне фото з Сантьяго акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Єва і малюк усміхаються одне одному. У підписі зіркова матуся привітала сина з півріччям.

Мій солодкий янголе, тобі сьогодні 6 місяців, а таке відчуття, що ти тільки вчора народився! Хоча я не можу згадати своє життя без тебе. Твій сміх розтопив моє серце так сильно, що ти про це напевно ніколи не дізнаєшся. Я люблю тебе, мій красеню,

– зазначила вона.



Єва Лонгорія з сином / Instagram @evalongoria

Нагадаємо, Єва Лонгорія народила хлопчика 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса від чоловіка Хосе Антоніо Бастона.



Сантьяго / Instagram @evalongoria