Матуся Єва Лонгорія привітала сина з півріччям: зворушливе фото
Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", 19 грудня відсвяткувала півріччя після народженння первістка – сина Сантьяго.
Нове спільне фото з Сантьяго акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімку Єва і малюк усміхаються одне одному. У підписі зіркова матуся привітала сина з півріччям.
Мій солодкий янголе, тобі сьогодні 6 місяців, а таке відчуття, що ти тільки вчора народився! Хоча я не можу згадати своє життя без тебе. Твій сміх розтопив моє серце так сильно, що ти про це напевно ніколи не дізнаєшся. Я люблю тебе, мій красеню,
– зазначила вона.
Єва Лонгорія з сином / Instagram @evalongoria
Нагадаємо, Єва Лонгорія народила хлопчика 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса від чоловіка Хосе Антоніо Бастона.
Сантьяго / Instagram @evalongoria
Єва Лонгорія з сином / Instagram @evalongoria