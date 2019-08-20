МАУ почала великий розпродаж квитків до Дня Незалежності України

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МАУ оголосила про розпродаж квитків
МАУ оголосила про розпродаж квитків / Фото з відкритих джерел

Українська авіакомпанія МАУ оголосила про початок розпродажу квитків, який триватиме до 1 вересня 2019 року. Акція, організована до Дня Незалежності, поширюватиметься на рейси з кількох українських міст, а знижки сягатимуть до 50% від тарифу.

На офіційному сайті МАУ повідомляється, що квитки можна вже забронювати в міста Європи, Північної Америки, Азії та Африки. А відправитись туди можна з таких точок в Україні, як Київ, Львів, Одеса, Чернівці та Івано-Франківськ. Самі ж рейси виконуватимуться в період з 1 листопада 2019 року по 29 лютого 2020 року.

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Найменша ціна на переліт складає 806 гривень (зі Львова до Києва), а найдорожча – 6598 гривень (з Києва до Пекіна). Пропонуємо до перегляду скріншоти зі всіма акційними рейсами від МАУ:

розпродаж квитків від МАУ

розпродаж квитків від МАУ

розпродаж квитків від МАУ

Фото: скріншоти із сайту МАУ

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Теги: LifeStyle Відпочинок Подорожі МАУ
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