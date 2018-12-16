Мавпи з червоними губами: бренд Prada звинуватили у расизмі

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Prada звинуватили у расизмі
Prada звинуватили у расизмі / Twitter @lawyergrrl

Ще один модний дім потрапив у світовий скандал. Бренд Prada звинуватили у расизмі через фігурки у вигляді мавп з великими червоними губами з колекції аксесуарів Pradamalia.

Про це написала адвокат Чіньере Езі у Facebook, думку якої підтримали користувачі соціальних мереж.

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"Після виставки в Національному музеї афроамериканської історії та культури, присвяченій блекфейсу, я пройшла повз магазин Prada в Нью-Йорку і зіткнулася з тими ж расистськими образами блекфейса", – написала Езі.

Блекфейс – це техніка гриму, яка в XX столітті використовувалася коміками для створення карикатурного образу темношкірих.

У мережі юзери обурені фігурками у вигляді мавп Otto Toto з колекції аксесуарів Pradamalia, які виконані в темних кольорах і мають великі червоні губи.

Бренд швидко відреагував на звинувачення і написав у Twitter, що Pradamalia – це уявні істоти, які не мають жодного зв'язку з блейкфесом. Однак для того, щоб нікого не образити, Prada вирішив зняти фігурки з продажу.

"У Prada Group у жодному разі не хотіли нікого образити. Ми не терпимо жодних форм расизму та расистської символіки. У зв'язку з цим ми приберемо персонажів з вітрин і знімемо з продажу", – заявили представники компанії.

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Скандал
Джерело: 24 канал
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