Майбутній чоловік Кетрін Шварценеггер Кріс Пратт зізнався, коли відбудеться їхнє весілля

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Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер
Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер / Колаж: 24 канал

Голлівудський актор Кріс Пратт оголосив про заручини з донькою Арнольда Шварценеггера лише два тижні тому, а вже сміливо говорить про плани щодо офіційної частини. Так, напередодні чоловік розповів, коли вони з Кетрін планують організувати святкування їхнього весілля.

Новина про заручини 39-річного Кріса Пратта і 29-річної Кетрін Шварценеггер підірвала мережу близько двох тижнів назад. Закохані одразу повідомили про радісну новину всьому світу, опублікувавши спільне фото з каблучкою на особистій сторінці актора в Instagram. Попри те, що часу від заручин пройшло зовсім мало, пара не має намір відтягувати святкування. Так, про ймовірну дату весілля Кріс розповів у інтерв'ю для іноземного видання The Daily Mail.

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Він зазначив, що вони поки що не вибирають місце для весільної церемонії і не продумують дизайн весільних запрошень, але з періодом визначилися.

Нам би хотілося, щоб це було восени або взимку. У будь-якому випадку у нас в запасі ще є час, щоб остаточно все вирішити і підготуватися,
– відверто зізнався Кріс Пратт.

Що відомо про стосунки Кріса Пратта і Кетрін Шварценеггер? Вперше про зірковий роман заговорили у червні 2018 року. Папараці вдалося сфотографувати 29-річну Кетрін і 39-річного Кріса на пікніку в парку Санта-Барбари. А вже в січні 2019 року чоловік зізнався, що донька Арнольда Шварценеггера відповіла йому "так" на пропозицію стати його дружиною.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Арнольд Шварценеггер Зіркові весілля
Джерело: Lifestyle
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