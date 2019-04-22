Маєток Джексона зі скандального фільму здешевів на 70 мільйонів доларів і виставлений на продаж

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Маєток Майкла Джексона здешевів на 70 мільйонів доларів
Маєток Майкла Джексона здешевів на 70 мільйонів доларів / variety.com

На початку березня на великий екран вийшов скандальний фільм про поп-короля Майкла Джексона "Залишаючи Неверленд". Через кілька днів після прем'єри розкішний особняк, про який розповідається у кінокартині, впав у ціні аж на 70 мільйонів доларів і знову виставлений на продаж.

Мальовниче і розкішне ранчо легендарного поп-короля повернулося на ринок з помітно дешевшою ціною, ніж кілька років тому. Про продаж маєтку "Неверленд" повідомляє видання Variety.

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Як відомо, Майкл Джексон придбав нерухомість у 1987 році за 19,5 мільйонів доларів. Ранчо було власністю легендарного співака до його смерті у 2009 році. Однак незадовго до цього він отримав великий кредит, поставивши маєток під заставу. На даний момент ним володіє компанія Colony Capital. Представники підприємства вирішили продати нерухомість після скандального фільму "Залишаючи Неверленд", у якому розповідається про сексуальні зв’язки співака з маленькими хлопчиками у тому ж будинку.

Варто відзначити, що у 2015 році ранчо, територія якого складає понад 1000 гектарів, а головний будинок понад 1000 квадратних метрів, виставлялося на продаж за 100 мільйонів доларів. Однак угода не завершилася успіхом. Нещодавно "Неверленд" знову з'явився на ринку нерухомості, однак вже за 30 мільйонів доларів. Шанувальники підозрюють, що таке різке здешевлення пов'язане саме зі скандальною кінострічкою.

Маєток Джексона
Маєток Джексона, про який розповідається у фільмі "Залишаючи Неверленд" / Variety

Будинок Джексона
Маєток Джексона, про який розповідається у фільмі "Залишаючи Неверленд" / Variety

БУдинок Джексона
Маєток Джексона, про який розповідається у фільмі "Залишаючи Неверленд" / Variety

Маєток Джексона
Маєток Джексона, про який розповідається у фільмі "Залишаючи Неверленд" / Variety

Маєток Джексона
Маєток Джексона, про який розповідається у фільмі "Залишаючи Неверленд" / Variety

Будинок Джексона
Маєток Джексона, про який розповідається у фільмі "Залишаючи Неверленд" / Variety

Маєток Джексона
Маєток Джексона, про який розповідається у фільмі "Залишаючи Неверленд" / Variety

Будинок Майкла Джексона
Маєток Джексона, про який розповідається у фільмі "Залишаючи Неверленд" / Variety

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Теги: LifeStyle Новини нерухомості Новини LifeStyle Зіркова нерухомість Новини нерухомості світу Майкл Джексон
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