Маєток Дженніфер Еністон та Бреда Пітта продають за 56 мільйонів: фото зсередини
Розкішний особняк у Берверлі-Хіллз, де кілька років жила зіркова пара Дженніфер Еністон та Бред Пітт, виставили на продаж за 56 мільйонів доларів США.
Дім у нормандському стилі збудував голлівудський архітектор Воллес Нефф у 30-роках минулого століття, пише The Wall Street Journal.
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Еністон та Пітт придбали його у 2001 і проживали тут аж до розлучення у 2005-му.
Маєток Еністон і Пітта у Беверлі-Хіллз виставили на продаж
Двоповерховий маєток площею понад 1000 метрів квадратних поєднує в собі класику сучасного мінімалізму та золотої ери Голлівуду.
В інтер'єрі будинку переважають чисті лінії, світлі відтінки, які контрастують із темною дерев'яною підлогою.
За час проживання Енністон та Пітт повністю його оновили, додавши кілька практичних речей. У підвалі маєтку з'явився домашній кінотеатр, мармурову підлогу на кухні обладнали підігрівом.
Їдальня, яка переходить у вітальню, може вмістити до 20 гостей.
На території маєтку також є басейн, тенісний корт та кілька затишних гостьових лофтів.
На території маєтку є басейн та тенісний корт