Маєток Дженніфер Еністон та Бреда Пітта продають за 56 мільйонів: фото зсередини

Розкішний особняк у Берверлі-Хіллз, де кілька років жила зіркова пара Дженніфер Еністон та Бред Пітт, виставили на продаж за 56 мільйонів доларів США.

Дім у нормандському стилі збудував голлівудський архітектор Воллес Нефф у 30-роках минулого століття, пише The Wall Street Journal.

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Еністон та Пітт придбали його у 2001 і проживали тут аж до розлучення у 2005-му.



Маєток Еністон і Пітта у Беверлі-Хіллз виставили на продаж

Двоповерховий маєток площею понад 1000 метрів квадратних поєднує в собі класику сучасного мінімалізму та золотої ери Голлівуду.

В інтер'єрі будинку переважають чисті лінії, світлі відтінки, які контрастують із темною дерев'яною підлогою.

За час проживання Енністон та Пітт повністю його оновили, додавши кілька практичних речей. У підвалі маєтку з'явився домашній кінотеатр, мармурову підлогу на кухні обладнали підігрівом.

Їдальня, яка переходить у вітальню, може вмістити до 20 гостей.

На території маєтку також є басейн, тенісний корт та кілька затишних гостьових лофтів.



На території маєтку є басейн та тенісний корт