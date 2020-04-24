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Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс чуттєво привітали мачуху зі 101-річчям: фото

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Дружині Кірка Дугласа виповнився 101 рік / Getty Imagies

Американський кіноактор Майкл Дуглас та його дружина, британська акторка Кетрін Зета-Джонс привітали свою мачуху з днем народження. Дружині покійного Кірка Дугласа, з якою він прожив 65 років, 23 квітня виповнився 101 рік.

У своєму інстаграмі, Майкл Дуглас опублікував світлину з батьком, якого не стало на початку лютого цього року та мачухою Енн Дуглас. Фотографію знаменитий актор підписав чуттєвими словами.

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З Днем народження, Енн Дуглас! Ти найкраща мачуха, на яку міг надіятися пасинок,
 – написав актор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday Anne Douglas! The best stepmother a stepson could hope for! ️

Допис, поширений Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

Дружина актора Кетрін Зета-Джонс також не обійшла осторонь важливу подію в родині та опублікувала фотографію з Енн Дуглас з особистих архівів.

З Днем народження, моя неординарна мачухо. Наша Королева, наша Бабуся. Ви втілюєте все, що є хорошого в жінці. Я захоплююся вами і дуже сильно люблю вас. Сьогодні вам 101 рік. Енн Дуглас, спасибі вам за все, що ви зробили для людей в нашому світі,
 – написала акторка.

Зазначимо, що зіркове подружжя активно займалося благодійністю. Так, у 2015 році, представник акторів золотої ери Голлівуду Кірк Дуглас разом зі своєю дружиною Енн Дуглас віддали 15 мільйонів доларів на створення в Лос-Анджелесі центру по догляду за людьми, які страждають на хворобу Альцгеймера.

Що цікаво, після своєї смерті, Кірк Дуглас залишив сина без спадку. Він заповів передати 50 мільйонів доларів зі свого 60-мільйонного спадку на благодійність.

До привітань також долучився онук Кемерон, який опублікував світлину з бабусею в день її народження. Бабусю приїхало привітати багато близьких та знайомих, які перебували у масках. 


Фото з дня народження Енн Дуглас

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Зіркові дні народження
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