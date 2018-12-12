Майкл Джексон гордився б: Louis Vuitton присвятив наступну колекцію культовому виконавцю

452 Читать новость на русском
Louis Vuitton
Louis Vuitton / Колаж: 24 канал

Художній керівник чоловічої лінійки одягу знаменитого бренду Louis Vuitton відкрив цікаву таємницю. Вірджил Абло створює нову колекцію, надихаючись Майклом Джексоном.

Креативний дизайнер, який створює чоловічий одяг у модному домі Louis Vuitton, приурочив на успіх нову колекцію ще до того, як вона вийшла. У новому інтерв’ю Вірджил Абло зізнався, що на особливі творіння його надихає легендарний Майкл Джексон.

Читайте також: Chanel більше не використовуватиме хутро та шкіру екзотичних тварин

Спершу він зазначив, що потрапив у світ моди, бо хотів вдихнути в неї нове життя. Потім його розповідь розгорнулась у відверте зізнання.

Я постійно слухаю музику в студії, я не люблю тишу. Саме під час прослуховування пісень Майкла Джексона створилася нова колекція. Коли я слухаю його пісні, у мене виходять зовсім інші сорочки, зовсім інші черевики, зовсім інший крій штанів. Музика – це мій ключ до всього,
– прокоментував вихід нової колекції Вірджил Абло.

На питання, в чому він міг би виміряти свої сили, модельєр відповів, що хоче створити космічний корабель.

Вірджи Абло
Вірджил Абло, креативний дизайнер чоловічого одягу в Louis Vuitton / Instagram / @virgilabloh

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
сьогодні 11:07 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 20385
Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
сьогодні 11:03 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 15572
Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
11 грудня 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
Юлія Михайлова 3267
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
10 грудня 14:02 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
11200
У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
7 грудня 20:30 У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
1975
Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
7 грудня 16:00 Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
Марта Вересюк 2732
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук