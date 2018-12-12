Майкл Джексон гордився б: Louis Vuitton присвятив наступну колекцію культовому виконавцю
Художній керівник чоловічої лінійки одягу знаменитого бренду Louis Vuitton відкрив цікаву таємницю. Вірджил Абло створює нову колекцію, надихаючись Майклом Джексоном.
Креативний дизайнер, який створює чоловічий одяг у модному домі Louis Vuitton, приурочив на успіх нову колекцію ще до того, як вона вийшла. У новому інтерв’ю Вірджил Абло зізнався, що на особливі творіння його надихає легендарний Майкл Джексон.
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Спершу він зазначив, що потрапив у світ моди, бо хотів вдихнути в неї нове життя. Потім його розповідь розгорнулась у відверте зізнання.
Я постійно слухаю музику в студії, я не люблю тишу. Саме під час прослуховування пісень Майкла Джексона створилася нова колекція. Коли я слухаю його пісні, у мене виходять зовсім інші сорочки, зовсім інші черевики, зовсім інший крій штанів. Музика – це мій ключ до всього,
– прокоментував вихід нової колекції Вірджил Абло.
На питання, в чому він міг би виміряти свої сили, модельєр відповів, що хоче створити космічний корабель.
Вірджил Абло, креативний дизайнер чоловічого одягу в Louis Vuitton / Instagram / @virgilabloh