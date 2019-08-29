День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики

Легендарному музиканту Майклу Джексону сьогодні, 29 серпня, виповнилося б 61. З моменту смерті короля поп-музики пройшло вже 10 років, але пам'ять про Джексона продовжує жити у його хітах, які переспівують як зірки, так і маловідомі виконавці.

Джексон помер від серцевого нападу через передозування ліками 25 червня 2009 року. За свою успішну кар'єру Майкл представив 80 відеокліпів. На його рахунку 15 премій Греммі, 8 з яких музикант отримав за одну ніч.

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Також Майкл здобув 26 премій American Music Awards, зокрема, як найуспішнішого поп-виконавця всіх часів (продано 380 мільйонів дисків по всьому світі). У Джексона відразу є дві зірки на Голлівудській Алеї Слави: як учасника "The Jackson Five" і як сольного артиста. За таким же принципом музикант двічі введений у Зал слави рок-н-ролу.

Чимала кількість відзнак виправдана: і досі пісні Майкла Джексона не втрачають популярності. Багато артистів зробили стильні кавери на треки легендарного артиста, які підкорили мережу. Тож як в пісні Майкла Джексона додають сучасності – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Кавери на хіти Майкла Джексона:

Кавер від Evanescence: дивіться відео

Бруно Марс теж переспівав Майкла Джексона: дивіться відео

Кавер від Fall Out Boy: дивіться відео

Хіт Billie Jean у виконанні Coldplay: дивіться відео

Кавер від Jessie J: дивіться відео

Кавер від Best Night Ever: дивіться відео

Оригінальне звучання Billie Jean: дивіться відео

Хіти Майкла Джексона від Pentatonix: дивіться відео