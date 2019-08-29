День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
Легендарному музиканту Майклу Джексону сьогодні, 29 серпня, виповнилося б 61. З моменту смерті короля поп-музики пройшло вже 10 років, але пам'ять про Джексона продовжує жити у його хітах, які переспівують як зірки, так і маловідомі виконавці.
Джексон помер від серцевого нападу через передозування ліками 25 червня 2009 року. За свою успішну кар'єру Майкл представив 80 відеокліпів. На його рахунку 15 премій Греммі, 8 з яких музикант отримав за одну ніч.
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Також Майкл здобув 26 премій American Music Awards, зокрема, як найуспішнішого поп-виконавця всіх часів (продано 380 мільйонів дисків по всьому світі). У Джексона відразу є дві зірки на Голлівудській Алеї Слави: як учасника "The Jackson Five" і як сольного артиста. За таким же принципом музикант двічі введений у Зал слави рок-н-ролу.
Чимала кількість відзнак виправдана: і досі пісні Майкла Джексона не втрачають популярності. Багато артистів зробили стильні кавери на треки легендарного артиста, які підкорили мережу. Тож як в пісні Майкла Джексона додають сучасності – дивіться у підбірці LifeStyle 24.
Кавери на хіти Майкла Джексона:
Кавер від Evanescence: дивіться відео
Бруно Марс теж переспівав Майкла Джексона: дивіться відео
Кавер від Fall Out Boy: дивіться відео
Хіт Billie Jean у виконанні Coldplay: дивіться відео
Кавер від Jessie J: дивіться відео
Кавер від Best Night Ever: дивіться відео
Оригінальне звучання Billie Jean: дивіться відео
Хіти Майкла Джексона від Pentatonix: дивіться відео